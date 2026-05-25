Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Πάνω από τις 2.300 μονάδες, για πρώτη φορά από τις 17 Απριλίου, βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη, καθώς ακολούθησε το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,07% στις 2.318,73 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.291,50 μονάδων (+0,87%) και 2.326,21 μονάδων (+2,40%). Ο τζίρος ανήλθε στα 196,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 1,1 εκατ. τεμάχια αξίας 8,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 2,13% στις 5.882,77 μονάδες, ενώ στο +0,99% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.037,08 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,27% στις 2.641,18 μονάδες.

Χαραμάδα αισιοδοξίας

Από την Κυριακή, 24 Μαΐου, έχει ανοίξει ένα παράθυρο αισιοδοξίας στο γεωπολιτικό μέτωπο, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται πολύ κοντά κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ ορατή είναι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Η προοπτική αποκλιμάκωσης οδηγεί και σε σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται χαμηλότερα κατά στα 97 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 91 δολάρια. Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απτά σημάδια προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου δείχνει ότι οι αγορές προεξοφλούν θετικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.

Στο εσωτερικό μέτωπο, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, συνεχίζεται σταδιακά η διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τις μεσαίες και μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, με τη στήριξη θετικών επιχειρηματικών εξελίξεων και ικανοποιητικών εταιρικών αποτελεσμάτων. Όπως επισημαίνει, μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται φαινόμενα υπερβολής, ενώ η αγορά κινείται με σχετικά ήπιους ρυθμούς, στοιχείο που αξιολογείται θετικά για τη συνέχεια.

Σε τεχνικό επίπεδο, σύμφωνα με την ανάλυση της Fast Finance, η αγορά επιχειρεί να διασπάσει τη ζώνη των 2.200-2.300 μονάδων, περιοχή που εξακολουθεί να θεωρείται ουδέτερη, παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων εβδομάδων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο δείκτης έχει ήδη κατοχυρώσει τις 2.282 μονάδες, εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κίνησης προς τις 2.322 μονάδες, επίπεδο το οποίο αποτελεί κρίσιμη εβδομαδιαία αντίσταση.

Η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εισηγμένων μετοχών εξακολουθεί να διατηρεί σήματα αγοράς (long positions), στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της ανοδικής τάσης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα με τη Fast Finance, εφόσον η αγορά καταφέρει να υπερβεί τις βασικές τεχνικές αντιστάσεις, ανοίγει ο δρόμος για σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, με τον μεγάλο μεσοπρόθεσμο στόχο να τοποθετείται στις 2.650 μονάδες και, σε ακόμη πιο αισιόδοξο σενάριο, στις 2.800 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, οι 2.193 μονάδες αποτελούν το βασικό ημερήσιο επίπεδο προστασίας (stop), κάτω από το οποίο θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η τρέχουσα ανοδική εικόνα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Alpha Bank έκλεισαν με άλμα 5,67% και 5% αντίστοιχα με τις Eurobank και Σαράντη να ακολουθούν με κέρδη άνω του 4%. Στο +3,34% έκλεισε η Aegean, με τις Πειραιώς, Metlen, Optima, Jumbo, Allwyn, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο και Τιτάν να ακολουθούν με κέρδη άνω του 2%.

Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Εθνική, Motor Oil και Helleniq Energy, με τις Cenergy, ΕΥΔΑΠ και Λάμδα να κλείνουν με μικρά κέρδη. Χωρίς μεταβολή ο ΔΑΑ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola και ΟΤΕ. Ο Aktor έχασε 1,54%, ενώ η Κύπρου σημείωσε απώλειες 3,36%.