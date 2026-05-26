Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 26.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην αναβάθμιση του νέου μηχανισμού καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικό έγκλημα προχωρά η ΑΑΔΕ ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεγκτική μονάδα ΔΕΟΣ.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του έτους

Νέα πλατφόρμα για φοροδιαφυγή

Η εφαρμογή καταγγελιών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αποστέλλουν επώνυμα ή ανώνυμα στοιχεία για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, μέσω ειδικής γραμμής που θα συνδέεται απευθείας με τη ΔΕΟΣ.

Μέσω του νέου συστήματος, κάθε πληροφορία θα αξιολογείται μέσα από διαδικασία φιλτραρίσματος και ανάλυσης κινδύνου, με διασταυρώσεις στοιχείων από τραπεζικά δεδομένα, τελωνειακές βάσεις, εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνείς αρχές.

Το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων έφτασαν τις 41.354

Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία επικινδυνότητας θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους, με τη ΔΕΟΣ να σχεδιάζει 18.000 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με έμφαση σε περιοχές και κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής. Παράλληλα, προβλέπονται 900 ειδικές έρευνες για απάτες στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.

Οι καταγγελίες

Το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων έφτασαν τις 41.354. Συνολικά την περίοδο 2022–2025 καταγράφηκαν 234.789 καταγγελίες.

Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Διαχείρισης Απλών Καταγγελιών» στην πύλη myaade.gov.gr υποβλήθηκαν 16.970 αναφορές που αφορούσαν φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία και καταγγελίες για εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους. Παράλληλα, άλλες 24.384 καταγγελίες υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής appodixi και σχετίζονταν με αποδείξεις που δεν πληρούσαν τους νόμιμους όρους έκδοσης.

Την ίδια χρονιά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πραγματοποίησαν 17.817 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και στοιχεία από την εφαρμογή appodixi. Από αυτούς, οι 1.978 έλεγχοι αφορούσαν υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς που προήλθαν από καταγγελίες στην ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης. Παρά τον μεγάλο όγκο καταγγελιών, ο αριθμός των ελέγχων παραμένει σημαντικά μικρότερος, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη διακύμανση της αξιοπιστίας των αναφορών όσο και στους περιορισμένους πόρους των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ισπανία: Πάνω από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
World

Ισπανία: Σχέδιο 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Κόσμος

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Από την ανθεκτικότητα στην προσαρμογή του εμπορίου
Experts

Η προσαρμογή του εμπορίου
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα
Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Inside Stories

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Κόντρα Παπασταύρου - ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση της ExxonMobil «Δυτικά της Κρήτης» - Τι γίνεται με το δεύτερο block «ΝΔ της Κρήτης» - H γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Χρήστος Κολώνας
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

Ανθή Γεωργίου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα - Οι ημερομηνίες

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι γλιτώνουν τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Τι αλλάζει με το νέο καθεστώς προστίμων όσον αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Συντάξεις: «Τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πιο «τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης

Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΔΥΠΑ: 56η «Ημέρα Καριέρας» για την Γαλάζια Οικονομία στον Πειραιά
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 56η «Ημέρα Καριέρας» για την Γαλάζια Οικονομία στον Πειραιά

Στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ συμμετέχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 900 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Airbnb: Έρχονται πρόστιμα για αδήλωτα εισοδήματα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Airbnb: Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο για αδήλωτα εισοδήματα

Η ΑΑΔΕ ανοίγει φακέλους τεσσάρων ετών - Σε κλοιό οι ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb

Latest News
Ισπανία: Πάνω από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
World

Ισπανία: Σχέδιο 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Κόσμος

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Από την ανθεκτικότητα στην προσαρμογή του εμπορίου
Experts

Η προσαρμογή του εμπορίου

Zητούμενο είναι η μετάβαση με μεγαλύτερη συλλογική προσπάθεια που θα θωρακίσει το εμπόριο στη νέα εποχή

Κωστής Μουσουρούλης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα

Ένας κρίσιμος και ζωτικός για την ελληνική οικονομία τομέας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπεραπλουστεύσεις και λαϊκισμό

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Inside Stories

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ

Σε υψηλά ενός μήνα

Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια στις τράπεζες

Οι τράπεζες βρίσκονται στο τελευταίο μίλι της διαδικασίας εξυγίανσης της εγχώριας αγοράς

Αγης Μάρκου
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Wortheat: Η εταιρεία της Ντίνας Καλλιμάνη λανσάρει e-shop
Business

Η Wortheat της Καλλιμάνη αποκτά e-shop - Το σήμα Σκλαβενίτη

Η Wortheat επιχειρεί να χτίσει απευθείας σχέση με τον καταναλωτή σε μια αγορά που «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες – Το μοντέλο χωρίς συνδρομές και οι κωδικοί

Γιώργος Μανέττας
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Ιράν: Πώς κέρδισε τον Τραμπ στην τέχνη των deals
Κόσμος

To Ιράν κέρδισε τον Τραμπ στο... γήπεδό του

Αν και έχει γράψει βιβλίο για την Τέχνη του deal ο Τραμπ πιάστηκε «αδιάβαστος» από το Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Τζούλη Καλημέρη
Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ακίνητα

Ομοβροντία κατά του νέου χωροταξικού – Τα σημεία τριβής

Ποια είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων πολλών φορέων της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel «χρυσώνει» τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies