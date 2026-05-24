e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου

Economy 24.05.2026, 16:00
Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις μηνός Ιουνίου, ενώ από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές επιδομάτων της ΔΥΠΑ για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης.

Η καταβολή θα γίνει ως εξής:

– Την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί &amp; Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 25 του μήνα.

– Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ- ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Τετάρτη 27 του μήνα.

Ακόμη, στις 29 Μαΐου θα δοθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων βάσει του νόμου 4778/2021.

Παράλληλα, από 25 έως 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, έπειτα από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Την ίδια ημέρα, στις 29 Μαΐου, προβλέπεται και η καταβολή 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Ειδικότερα:

  • 15.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ αφορούν 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • Επιπλέον, 400.000 ευρώ θα διατεθούν σε 60 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΟΠΕΚΑ: Πότε μπαίνουν τα επιδόματα Μαΐου 2026

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΑ, ακολουθείται η σταθερή διαδικασία βάσει της οποίας τα επιδόματα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Καθώς η 31η Μαΐου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, η επίσημη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Επισημαίνεται πως, όπως κάθε φορά, τα ποσά θα εμφανιστούν διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026, συμπίπτοντας χρονικά με το δεύτερο κύμα πληρωμών των συντάξεων του ΕΦΚΑ.

ΟΠΕΚΑ: Η λίστα με όλα τα επιδόματα που πληρώνονται
Η προγραμματισμένη πληρωμή αφορά το σύνολο των κοινωνικών και προνοιακών παροχών. Η αναλυτική λίστα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Επίδομα Παιδιού
  • Επίδομα Στέγασης
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Αναπηρικά επιδόματα
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
  • Επίδομα Ομογενών
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
  • Έξοδα Κηδείας
  • Επίδομα Γέννησης
  • Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
  • Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
  • Επίδομα Αναδοχής
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
  • Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

