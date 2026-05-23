ΔΥΠΑ: 56η «Ημέρα Καριέρας» για την Γαλάζια Οικονομία στον Πειραιά

Σε εξέλιξη είναι στον Πειραιά η 56η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη Γαλάζια Οικονομία, φέρνοντας σε άμεση επαφή επιχειρήσεις του θαλάσσιου και ναυτιλιακού κλάδου με πολίτες που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Πόσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Η εκδήλωση θα διαρκέσει έως 18:00 στον πολυχώρο Castor Place (Κάστορος 48 & Ασκληπιού 5, 18545, Πειραιάς), ενώ συμμετέχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 900 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επί τόπου αρχικές συνεντεύξεις εργασίας.

Όπως ανακοινώθηκε, η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας, με τη ναυτιλία, την κρουαζιέρα, τον θαλάσσιο τουρισμό και τις λιμενικές υπηρεσίες να δημιουργούν συνεχώς νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Σε δηλώσεις της, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κυρία Γιάννα Χορμόβα, ανέφερε πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι που, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του μήνα ναυτιλίας, συμμετέχουμε κι εμείς, διοργανώνοντας την 56η “Ημέρα Καριέρας”».

«Δουλειά της ΔΥΠΑ είναι να συνδράμει με κάθε τρόπο αφενός μεν τις επιχειρήσεις που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό αφετέρου δε όσους και όσες αναζητούν μία θέση εργασίας είτε πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και σήμερα είναι άνεργοι είτε για εργαζόμενους που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες», σημείωσε.

Παράλληλα, όπως προσέθεσε η κυρία Χορμόβα, το στοίχημα της επόμενης ημέρας, με βάση και τη μείωση της ανεργίας που καταγράφεται σήμερα, είναι ακόμη καλύτερες θέσεις εργασίας και καλύτερες αμοιβές για όλους.