Airbnb: Έρχονται πρόστιμα για αδήλωτα εισοδήματα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 23.05.2026, 15:00
Σε  φορολογικό κλοιό μπαίνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (τύπου Airbnb).

Η ΑΑΔΕ προχωρά σε μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων με δεδομένα που έλαβε απευθείας από τις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Airbnb.

Οι έλεγχοι και τα Airbnb

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ποσών που δηλώθηκαν στην εφορία και των εισοδημάτων που εμφανίζονται στις πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί κύμα ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων προς τους φορολογούμενους.

Η φορολογική διοίκηση καλεί τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα σε διορθώσεις, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να καλύψουν αδήλωτα ή ανακριβώς δηλωμένα εισοδήματα και να περιορίσουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Στο στόχαστρο βρίσκονται φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως και το 2023. Για τις υποθέσεις του 2020, η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 15 Ιουνίου 2026, καθώς στο τέλος του έτους εκπνέει ο χρόνος παραγραφής και η ΑΑΔΕ επιδιώκει να κλείσει τις εκκρεμότητες πριν χαθεί το δικαίωμα ελέγχου.

Για τα επόμενα έτη, από το 2021 και μετά, οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Ιουλίου 2026.

Στα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας myAADE περιγράφονται αναλυτικά οι αποκλίσεις που εντοπίστηκαν, ενώ οι φορολογούμενοι καλούνται είτε να αποδεχθούν τα ευρήματα και να διορθώσουν τις δηλώσεις τους είτε να υποβάλουν αντιρρήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διορθώσεις και φόρος

Οι διορθώσεις αφορούν τόσο το έντυπο Ε2 όσο και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ώστε τα ποσά που έχουν δηλωθεί να ταυτιστούν με τα στοιχεία που διαβίβασαν οι πλατφόρμες. Μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, θα εκδοθούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα με τον επιπλέον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ή είχαν δηλωθεί μειωμένα.

Μαζί με τον πρόσθετο φόρο θα υπολογιστούν και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις. Ωστόσο, η έγκαιρη ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις επιβαρύνσεις, καθώς προβλέπεται μείωση των προστίμων έως και κατά 50% για όσους προχωρήσουν οικειοθελώς στις απαραίτητες διορθώσεις.

