Wall Street: Η τεχνολογία «στέλνει» σε νέα ρεκόρ S&P 500 και Nasdaq

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έφτασε σε νέα υψηλά όλων των εποχών την Πέμπτη στη Wall Street, καθώς η τεχνολογία επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση και οι traders στάθμισαν μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε οριακά κατά 0,05% στις 50.668,97 μονάδες, ο Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά 0,91% κλείνοντας στις 26.917,471 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,58% κλείνοντας στις 7.563,63 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν ράλι την Πέμπτη, μετά από ισχυρές προοπτικές κερδών από τη Snowflake που αναζωπύρωσε τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές εκτινάχθηκαν στα ύψη, περίπου 37%, αφού ο πάροχος πλατφόρμας δεδομένων που βασίζεται στο cloud εξέδωσε θετικές δημοσιονομικές προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς και θετικές επιδόσεις για το τελευταίο τρίμηνο. Η εταιρεία υπέγραψε επίσης ένα σχέδιο να δαπανήσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια για τις Υπηρεσίες Ιστού της Amazon σε διάστημα πέντε ετών.

Η ανακοίνωση βοήθησε στην άνοδο και άλλων μετοχών εταιρικού λογισμικού, με το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF να ανεβαίνει σχεδόν 3%. Οι μετοχές τσιπ μνήμης αυξήθηκαν, με τις μετοχές της Sandisk να ανεβαίνουν πάνω από 6%. Οι γίγαντες των μικροτσίπ όπως η Qualcomm και η Advanced Micro Devices σημείωσαν άνοδο 6% και 5%, αντίστοιχα.

Οι μετοχές έφτασαν στα υψηλά της συνεδρίασης αφού το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία περιφερειακή πηγή, ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε ένα 60ημερο μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας και περαιτέρω διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική έγκριση στη συμφωνία, ανέφερε το δημοσίευμα.

«Η αγορά περίμενε κάποιο είδος MoU — μνημονίου κατανόησης — σε αυτήν την περίπτωση», δήλωσε ο Ντέιβιντ Βάγκνερ, επικεφαλής μετοχών στην Aptus Capital Advisors. «Θα δείτε τα διακριτικά ονόματα να εμφανίζονται ως μια πρώτη σπασμωδική αντίδραση σε πολλά από αυτά τα νέα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει την αγορά υψηλότερα».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά τους μετά το δημοσίευμα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate διαπραγματεύονταν κάτω από τα 89 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent διαπραγματεύονταν γύρω στα 93 δολάρια ανά βαρέλι. Και τα δύο ήταν υψηλότερα νωρίτερα μέσα στην ημέρα, μετά την ανακοίνωση της Ιρανικής Φρουράς της Επανάστασης την Πέμπτη ότι επιτέθηκε σε αμερικανική αεροπορική βάση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Αυτό προκύπτει μετά τις νέες επιθέσεις του αμερικανικού στρατού στο Ιράν κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Στην ενίσχυση της θετικής διάθεσης στην αγορά συνέβαλε και η τελευταία αναφορά για τον πληθωρισμό, η οποία ανακούφισε κάποιους φόβους για επίμονο πληθωρισμό. Το υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι ο δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση τον Απρίλιο, χαμηλότερα από το 0,5% που περίμεναν οι οικονομολόγοι. Ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε επίσης στο 3,8%.

Η πιο ήπια μηνιαία ανάγνωση έδωσε στους traders λίγη ελπίδα ότι οι πιέσεις στις τιμές έχουν αρχίσει να υποχωρούν, ακόμη και καθώς ο ετήσιος ρυθμός συνέχισε να δείχνει πληθωρισμό πάνω από τον στόχο 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

