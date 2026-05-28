ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία και σε διαφορετικό βαθμό τις οικονομίες των διαφόρων κρατών. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις το κόστος του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες φθάνει τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Ορισμένοι, όπως η καθηγήτρια Λίντα Μπίλμες, ειδική σε θέματα δημόσιας πολιτικής στο Harvard Kennedy School, υπολογίζουν ότι η συνολική επιβάρυνση απο τον πόλεμο στο Ιράν, θα πλησιάσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Το κόστος για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών μπορει να είναι μεγάλο αλλά αυτο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι οι συνέπειες που έχει η πολεμική σύγκρουση στο πορτοφόλι των αμερικανών πολιτών. Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και ο πληθωρισμός αδειάζουν τις τσέπες και αφήνουν αποτυπώματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών με συνέπεια να προβληματίζουν τους πολιτικούς -ειδικά τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ- καθώς ανησυχούν για την αντανάκλαση αυτης της δυσαρέσκειας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν καθώς «μετρούν» σε υψηλά ποσοστά τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, όπως φαίνεται και στο γράφημα οι οποίοι και θεωρούν -εννέα στους δέκα – ότι η αύξηση στην τιμή της βενζίνης συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο στο Ιράν.

Εξίσου υψηλά είναι ποσοστά των ψηφοφόρων που αποδοκιμάζουν την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του.

Το αμερικανικό κοινό έχει βαρεθεί τον πόλεμο με το Ιράν, έναν πόλεμο που δεν του άρεσε εξ αρχής και ο οποίος έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της βενζίνης κατά περίπου 50%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα οικονομικά βάρη που ήδη φέρουν λόγω των δημοσιονομικών πολιτικών του Προέδρου Τραμπ.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Fox News – ένα τηλεοπτικό δίκτυο που υποστηρίζει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους – παρουσιάζει αποκαρδιωτικά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, από τους περισσότερους από χίλιους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, το 60% αντιτίθεται στον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν, το 91% αποδίδει στον πόλεμο την εκτίναξη των τιμών της βενζίνης, το 71% αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την οικονομία και, συνολικά, το 61% αποδοκιμάζει ολόκληρη την προεδρία του.