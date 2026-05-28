ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

World 28.05.2026, 18:00
Σχολιάστε
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία και σε διαφορετικό βαθμό τις οικονομίες των διαφόρων κρατών. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις το κόστος του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες φθάνει τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Ορισμένοι, όπως η καθηγήτρια Λίντα Μπίλμες, ειδική σε θέματα δημόσιας πολιτικής στο Harvard Kennedy School, υπολογίζουν ότι η συνολική επιβάρυνση απο τον πόλεμο στο Ιράν, θα πλησιάσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Το κόστος για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών μπορει να είναι μεγάλο αλλά αυτο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι οι συνέπειες που έχει η πολεμική σύγκρουση στο πορτοφόλι των αμερικανών πολιτών. Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και ο πληθωρισμός  αδειάζουν τις τσέπες και αφήνουν αποτυπώματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών με συνέπεια να προβληματίζουν τους πολιτικούς -ειδικά τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ- καθώς ανησυχούν για την αντανάκλαση αυτης της δυσαρέσκειας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν καθώς «μετρούν» σε υψηλά ποσοστά τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, όπως φαίνεται και στο γράφημα οι οποίοι και θεωρούν -εννέα στους δέκα – ότι η αύξηση στην τιμή της βενζίνης συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο στο Ιράν.

Εξίσου υψηλά είναι ποσοστά των ψηφοφόρων που αποδοκιμάζουν την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του.

Το αμερικανικό κοινό έχει βαρεθεί τον πόλεμο με το Ιράν, έναν πόλεμο που δεν του άρεσε εξ αρχής και ο οποίος έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της βενζίνης κατά περίπου 50%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα οικονομικά βάρη που ήδη φέρουν λόγω των δημοσιονομικών πολιτικών του Προέδρου Τραμπ.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Fox News – ένα τηλεοπτικό δίκτυο που υποστηρίζει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους – παρουσιάζει αποκαρδιωτικά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, από τους περισσότερους από χίλιους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, το 60% αντιτίθεται στον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν, το 91% αποδίδει στον πόλεμο την εκτίναξη των τιμών της βενζίνης, το 71% αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την οικονομία και, συνολικά, το 61% αποδοκιμάζει ολόκληρη την προεδρία του.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios
World

ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία λέει το Axios
ΗΠΑ: Αυξήθηκε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σε αναμονή η Fed
World

Στο 3,8% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ - Πώς θα αντιδράσει η Fed
Temu: Γιατί η Κομισιόν τής επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ.
World

Νέα ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. στην Temu
Βρετανία: Αντιμέτωπη με «χαμένη γενιά» καθώς η ανεργία των νέων αγγίζει το 1,25 εκατ.
World

Βρετανία: Αντιμέτωπη με «χαμένη γενιά» καθώς η ανεργία των νέων αγγίζει το 1,25 εκατ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις

Οι απολύσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν γενικά σε χαμηλά επίπεδα παρά την γεωπολιτική αστάθεια

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios
World

ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία λέει το Axios

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά αυτός δεν την υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Αυξήθηκε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σε αναμονή η Fed
World

Στο 3,8% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ - Πώς θα αντιδράσει η Fed

Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% για τοn μήνα Aπρίλιο στις ΗΠΑ

Temu: Γιατί η Κομισιόν τής επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ.
World

Νέα ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. στην Temu

Η Temu έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή

Βρετανία: Αντιμέτωπη με «χαμένη γενιά» καθώς η ανεργία των νέων αγγίζει το 1,25 εκατ.
World

Βρετανία: Αντιμέτωπη με «χαμένη γενιά» καθώς η ανεργία των νέων αγγίζει το 1,25 εκατ.

Για μια «χαμένη γενιά» προειδοποιεί έκθεση - σοκ για τη νεανική ανεργία στη Βρετανία

ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται
World

«Καμπανάκι» από ΕΕ για τις εισαγωγές από Κίνα - Ποιοι κλάδοι πλήττονται

Τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και τους δασμούς κατά της Κίνας σκοπεύει να διευρύνει η ΕΕ

Ρούβλι: Ασκεί πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας
World

Το ισχυρό ρούβλι πιέζει τη ρωσική οικονομία

Οι αυξανόμενες εξαγωγές ενέργειας έχουν ωθήσει το ρούβλι σε τριετές υψηλό, καθιστώντας άλλες εξαγωγές λιγότερο ανταγωνιστικές

Latest News
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα

Προθεσμία να απολογηθούν ζητούν οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Lavipharm: Στα 1,41 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη στο τρίμηνο, με αύξηση 28,6%
Business

Lavipharm: Αύξηση 28,6% στα προ φόρων κέρδη - Ανήλθαν σε 1,41 εκατ.

Οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων του ομίλου Lavipharm στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 32,2%

Ποσειδώνια 2026: Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής
Ναυτιλία

Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής στα Ποσειδώνια 2026

Η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή έκθεση ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 1η Ιουνίου

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις

Οι απολύσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν γενικά σε χαμηλά επίπεδα παρά την γεωπολιτική αστάθεια

ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλαρφόρμα Α21
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στοπ στο ανοδικό σερί του ΧΑ έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις η διόρθωση ήρθε σήμερα για το ΧΑ, με τους περισσότερους τίτλους να κλείνουν στο «κόκκινο»

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios
World

ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία λέει το Axios

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά αυτός δεν την υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο
Επικαιρότητα

GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο

Το gov ERP υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Amazon: Συμφωνία 6 δισ. δολ. με την Snowflake για τσιπ «πρακτόρων»
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία 6 δισ. δολ. της Snowflake για χρήση τσιπ Amazon

Η Snowflake εντάσσεται, μαζί με την Apple και την Meta, στους μεγαλύτερους πελάτες της Amazon για υπολογιστική CPU

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Κικίλιας: Βαριά βιομηχανία της χώρας η ναυτιλία
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ναυτιλία, βαριά βιομηχανία της χώρας

Ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας - Στόχος τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας

Συνάντηση Δένδια – Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Τι συζήτησαν Νίκος Δένδιας και Τάκης Θεοδωρικάκος

Το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση Νίκου Δένδια και Τάκη Θεοδωρικάκου

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025
Ασφαλιστικές

ΕΑΕΕ: Αύξηση κατά 3,5% στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025 [γραφήματα]

Από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ - Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2%

ΗΠΑ: Αυξήθηκε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σε αναμονή η Fed
World

Στο 3,8% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ - Πώς θα αντιδράσει η Fed

Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% για τοn μήνα Aπρίλιο στις ΗΠΑ

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης
Ασφαλιστικές

Allianz Research: Πώς διαγράφεται το μέλλον της ασφάλισης [γράφημα]

Στα 6,9 τρισ. ευρώ η παγκόσμια αγορά ασφαλίστρων, σύμφωνα με την Allianz Research - Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα χάρη στις γενικές ασφαλίσεις

Βιομηχανία: Έξι χώρες ζητούν από την ΕΕ προστασία από το κόστος των εκπομπών CO2
Κλιματική αλλαγή

Ελλάδα και πέντε χώρες ζητούν... «ανάσες» για τη βιομηχανία

Πολωνία, Τσεχία και άλλες χώρες ζητούν την έκδοση περισσότερων αδειών εκπομπών για τη βιομηχανία, λόγω των παγκόσμιων κρίσεων και των υψηλών τιμών της ενέργειας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies