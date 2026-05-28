Κίνα: Ο αγροτικός κολοσσός Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ

Την εξαίρεση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από τις εντάσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Κίνας ζητά ο αγροτικός κολοσσός

World 28.05.2026, 22:45
Εντατικό έλεγχο στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κινεζικής ιδιοκτησίας, όπου η αγροτική γη, τα συστήματα τροφίμων και η τεχνολογία καλλιεργειών πλαισιώνονται συχνά ως ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο επικεφαλής του υποστηριζόμενου από το κινεζικό κράτος αγροτικού κολοσσού Syngenta απέκρουσε τον έλεγχο των ΗΠΑ σχετικά με τους δεσμούς της εταιρείας με το Πεκίνο, δηλώνοντας ότι η εταιρεία δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ.

Ο Jeff Rowe, ο Αμερικανός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με έδρα την Ελβετία, την οποία το Πεκίνο αγόρασε το 2017, δήλωσε ότι θεωρεί επικίνδυνο να πολιτικοποιείται η παραγωγή τροφίμων, τρία χρόνια αφότου η Syngenta αναγκάστηκε να εκποιήσει αγροτική γη στο Άρκανσο λόγω των δεσμών της με το κινεζικό κράτος.

«Ελπίζουμε ότι η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων βρίσκονται πάνω από την πολιτική διαμάχη», δήλωσε ο Rowe στους FT. «Γνωρίζω ότι συχνά δεν συμβαίνει αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε».

Υπάρχει κοινό έδαφος για ΗΠΑ – Κίνα;

Ο Rowe χαιρέτισε τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, σημειώνοντας ότι «ο κόσμος είναι ένα καλύτερο μέρος όταν οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται σε κοινό έδαφος».

Τα σχόλια του Rowe έρχονται σε μια περίοδο που οι εταιρείες κινεζικής ιδιοκτησίας αντιμετωπίζουν αυξανόμενο έλεγχο στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα, όπου οι πολιτικοί παρουσιάζουν όλο και περισσότερο την αγροτική γη, τα συστήματα τροφίμων και την τεχνολογία καλλιεργειών ως ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η Syngenta, ο όμιλος αγροχημικών και σπόρων, εξαγοράστηκε από την ChemChina το 2017 και τώρα ελέγχεται από την κρατική Sinochem, όμως ο Rowe επέμεινε ότι ενέργειες όπως η εντολή του Άρκανσο στην εταιρεία να πουλήσει αγροτική γη αποτελούσαν υπερβολική αντίδραση.

«Δεν είμαστε κάποια ξένη οντότητα που έχει ύποπτες σκέψεις για οποιονδήποτε», δήλωσε ο Rowe. «Είμαστε μια πολυεθνική με έδρα την Ελβετία, γεμάτη από κάθε είδους εθνικότητες».

Επιπτώσεις στους Αμερικανούς Αγρότες

Ο επικεφαλής της Syngenta, Jeff Rowe, προειδοποιεί ότι οι Αμερικανοί αγρότες «σίγουρα» θα υποφέρουν εάν αποκοπεί η δραστηριότητα της εταιρείας στη Βόρεια Αμερικ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η απόφαση του Άρκανσο ανάγκασε το κλείσιμο μιας τοπικής ερευνητικής δραστηριότητας της Syngenta, πλήττοντας θέσεις εργασίας και την επισιτιστική ασφάλεια.

«Το να εξαναγκάζεις σε κλείσιμο μια ερευνητική εγκατάσταση στη μέση του πουθενά στο Άρκανσο… για μένα, είναι δύσκολο να δω ποια είναι η λογική», είπε. «Δεν είμαι σίγουρος απέναντι σε τι αμυνόμαστε».

Ο Rowe υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί αγρότες επωφελούνται από το παγκόσμιο ερευνητικό δίκτυο της Syngenta και προειδοποίησε ότι ο κατακερματισμός των διεθνών συστημάτων γεωργικής καινοτομίας θα είχε συνέπειες για την παραγωγή τροφίμων.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό το παγκόσμιο μοντέλο καινοτομίας θα είχε μεγάλες επιπτώσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί αγρότες «σίγουρα» θα υπέφεραν εάν η επιχείρηση της Syngenta στη Βόρεια Αμερική αποκοπτόταν.

Οικονομικά στοιχεία και μελλοντική εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

Η Syngenta ανέφερε αύξηση 2% στις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου στα 6,4 δισ. δολάρια τον Απρίλιο, βοηθούμενη από την ισχυρή ανάπτυξη στην Κίνα και τα κέρδη αποδοτικότητας, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και εξυγίανσης (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5% στα 1,4 δισ. δολάρια.

Ο Rowe δήλωσε ότι η πρόσφατη δυναμική της εταιρείας δεν καθοδηγήθηκε μόνο από την Κίνα, περιγράφοντας τις επιδόσεις ως ισχυρές «σε όλα τα μέρη του κόσμου», παρά το δύσκολο περιβάλλον για τους αγρότες.

Ο Rowe προειδοποίησε ότι οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή επιτείνουν τις πιέσεις στους αγρότες, καθώς το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αυξάνει το κόστος τόσο των λιπασμάτων όσο και των καυσίμων.

Η Syngenta εξετάζει επιλογές για μια μελλοντική δημόσια εγγραφή (IPO), αφού έβαλε στο αρχείο προηγούμενα σχέδια για εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Σαγκάης. Οι FT ανέφεραν τον Φεβρουάριο ότι η εταιρεία είχε ζητήσει από τράπεζες να υποβάλουν προτάσεις για την παροχή συμβουλών σχετικά με μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, η οποία θα μπορούσε να αντλήσει έως και 10 δισ. δολάρια.

Ο Rowe δήλωσε ότι η εστίασή του είναι να καταστήσει την εταιρεία «έτοιμη για IPO», ενώ επέμεινε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για τον χρόνο ή τον τόπο.

«Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε αγορά, θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε», είπε.

