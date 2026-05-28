Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου

Θετικά αποτιμούν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του 2026 της Motor Oil τόσο η UBS όσο και η Optima Bank, κάνοντας λόγο για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

UBS: Ισχυρές ταμειακές ροές και καλύτερα των εκτιμήσεων EBITDA

Η UBS, μέσω τεσσάρων ερωταπαντήσεων, υπενθυμίζει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA της Motor Oil διαμορφώθηκαν στα 381 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, επίπεδο υψηλότερο κατά 6% σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 203 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να διαμορφώνονται στα 434 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις της.

Παράλληλα, η UBS τονίζει ότι οι επενδυτικές δαπάνες παρέμειναν χαμηλότερες των εκτιμήσεων στο πρώτο τρίμηνο, γεγονός που συνέβαλε στη σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού κατά 316 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, στα 1,263 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μόχλευσης υποχώρησε στο 26%, από 32% στο τέλος του 2025.

Στήριγμα η διύλιση και η νέα παρουσίαση δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με την UBS, ο τομέας διύλισης συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό κερδοφορίας, με τα προσαρμοσμένα EBITDA του κλάδου να ανέρχονται στα 315 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε αναθεώρηση της παρουσίασης των δραστηριοτήτων της, εντάσσοντας πλέον την Κυκλική Οικονομία ως ξεχωριστό τομέα.

Η UBS διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας και ταμειακών ροών.

Optima Bank: Διατήρηση σύστασης «Buy» με τιμή-στόχο τα 40,7 ευρώ

Από την πλευρά της, η Optima Bank επαναλαμβάνει τη σύσταση «Buy» για τη Motor Oil, με τιμή-στόχο τα 40,70 ευρώ ανά μετοχή, έναντι τρέχουσας τιμής 36,72 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει το πρώτο τρίμηνο του 2026 «ισχυρό», σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις δικές της εκτιμήσεις και ελαφρώς υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σημαντική βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών, οι οποίες διαμορφώθηκαν θετικές κατά 378 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικών 286 εκατ. ευρώ πριν από έναν χρόνο. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού στα 1,26 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει τελικό μέρισμα 1,40 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή για το 2025 στα 1,75 ευρώ ανά μετοχή.

Ισχυρό περιβάλλον διύλισης και αυξημένοι όγκοι πωλήσεων

Η Optima Bank σημειώνει ότι η επίδοση της Motor Oil υποστηρίχθηκε από το ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον στη διύλιση, με ισχυρά περιθώρια και αυξημένους όγκους παραγωγής. Το «καθαρό» περιθώριο διύλισης διαμορφώθηκε στα 18,8 δολάρια ανά βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα τόσο από το προηγούμενο τρίμηνο όσο και από το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων αυξήθηκαν κατά 23,6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 3,58 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να καταγράφουν άνοδο 34,5%.

Άνοδος κερδοφορίας σε ενέργεια και ΑΠΕ

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η συνεισφορά του τομέα Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, με τα EBITDA να αυξάνονται κατά 70% σε ετήσια βάση, στα 46 εκατ. ευρώ, χάρη στις καλύτερες επιδόσεις της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 42% σε ετήσια βάση, με την εγκατεστημένη ισχύ να διαμορφώνεται στα 847 MW.

Θετικές προοπτικές για το 2026

Η Optima Bank εκτιμά ότι η Motor Oil βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ισχυρής κερδοφορίας για το σύνολο της χρονιάς, υποστηριζόμενη από το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης λόγω της κρίσης στο Ιράν, τη συνεισφορά της νέας μονάδας propylene splitter, τη λειτουργία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή και την αυξημένη συμβολή του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων.

Όπως επισημαίνει, παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής, η αποτίμηση της εταιρείας παραμένει ελκυστική, με δείκτη P/E 6,8 φορές για το 2026, διατηρώντας τη Motor Oil μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της για το έτος.