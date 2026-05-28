ΣΕΒ: Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει» (#SEV4Productivity), θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο πλαίσιο της φετινής Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Παράλληλα, τα μέλη θα κληθούν να εγκρίνουν τον Απολογισμό Πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό για τη χρήση του 2025, καθώς και τον προϋπολογισμό για το 2026.

Στο δεύτερο μέρος της Συνέλευσης θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης.