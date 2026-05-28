ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις υπέρ της εστίασης αναδείχθηκε ως το κεντρικό μήνυμα του 25ου Συνεδρίου και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΕΣΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Μαΐου 2026 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Καφέ-Εστιατόρων Αρκαδίας.

Στη διαδικασία συμμετείχαν αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας από όλη την Ελλάδα, ενώ παρουσιάστηκαν ο απολογισμός δράσεων από τον Γενικό Γραμματέα Ιωάννη Δαβερώνη και ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός από τον Ταμία Ανέστη Βαφειάδη. Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ Γιώργος Καββαθάς έθεσε στο επίκεντρο τα διαχρονικά προβλήματα του κλάδου, με έμφαση στο αυξημένο λειτουργικό κόστος, τη φορολογική επιβάρυνση, την ενεργειακή ακρίβεια και την έλλειψη προσωπικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στις προκλήσεις που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία, καθώς και στην ανάγκη η Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις της εστίασης. Όπως υπογραμμίστηκε, η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του κλάδου δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες, αν δεν υπάρξει σταθερός και ουσιαστικός διάλογος με την Πολιτεία και εφαρμογή παρεμβάσεων που θα απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της αγοράς.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «ΕστιάΖουμε στο Αύριο», στην οποία κλήθηκαν να τοποθετηθούν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων για το μέλλον της εστίασης. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ευάγγελος Γιαννακούρας, η βουλευτής Β΄ Πειραιά του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου και ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Περικλής Μαντάς. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης.

Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα όπως η ενεργειακή κρίση, ο ΦΠΑ, τα αυξημένα διοικητικά βάρη των επιχειρήσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Παρά τη συζήτηση, η Ομοσπονδία σημειώνει ότι δεν υπήρξαν ουσιαστικές δεσμεύσεις, αλλά κυριάρχησαν ευχολόγια και υποσχέσεις, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής και ο αντιπρόεδρος της ΠΟΞ Κώστας Μαρινάκης, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αρκαδίας Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος.

Η διοίκηση της ΠΟΕΣΕ τόνισε τέλος ότι η εστίαση αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και του τουρισμού, δεσμευόμενη να συνεχίσει τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες υπέρ των επαγγελματιών του χώρου. Η γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα ενότητας και συνεργασίας, με την υπερψήφιση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.