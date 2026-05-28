Η «απουσία» της Alpha Bank, τα μαθήματα της Motor Oil, από το pass… στο fail η κυβέρνηση, το repositioning του CVC, τα μέτωπα της Euronext

Εμφανώς βελτιωμένος ο τζίρος χτες στην αγορά, η οποία εκτός από το εξαήμερο ανοδικό της σερί φαίνεται ότι φλερτάρει πλέον ρεαλιστικά και με τα υψηλά έτους.

Στις 2.407 μονάδες είναι ο στόχος, με το αυριανό rebalancing να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο MSCI θα εντάξει από τη Δευτέρα τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον Standard Greece, αλλά τα βλέμματα θα είναι και στη ΔΕΗ, η οποία ούσα ήδη μέλος έχει μεγαλύτερη πλέον κεφαλαιοποίηση.

Θα έχει εισροές, όπως και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα από αλλαγές σε άλλες χώρες.

Ίσως δηλαδή να θολώσουν τη βραχυπρόθεσμη εικόνα του ΧΑ, που δείχνει ότι μια τεχνική «ανάσα» είναι μάλλον απαραίτητη, καθώς αρκετοί ταλαντωτές είχαν περάσει σε υπεραγορασμένες ζώνες.

Αφύπνιση τραπεζών

Χρειάστηκαν δύο αναλύσεις, από UBS και Jefferies για να στρέψουν και πάλι τα φώτα στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος παρέμενε στα μετόπισθεν το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, η Jefferies είδε ισχυρή θεμελιώδη εικόνα και σαφή απόκλιση μεταξύ αποτιμήσεων και πραγματικών προοπτικών κερδοφορίας.

Επιπλέον, η Jefferies μετέφερε και αυτό που αποκόμισε στις επαφές της με τις διοικήσεις των τραπεζών, ότι δηλαδή στρέφουν πλέον όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον τους στον ασφαλιστικό κλάδο, τον οποίο αντιμετωπίζουν ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Η χαμηλή διείσδυση της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες δημιουργεί, όπως εκτιμούν, σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ενώ τα bancassurance έσοδα θεωρούνται κρίσιμα για μεγαλύτερη διαφοροποίηση και πιο ποιοτική κερδοφορία.

Η «απουσία»

Και επειδή αρκετοί παρατήρησαν την απουσία της Alpha Bank από τις πρόσφατες επαφές της Jefferies με τις ελληνικές τράπεζες, η εξήγηση ήταν τελικά απολύτως τεχνική.

Όπως έμαθε η στήλη, η τράπεζα βρισκόταν σε silent period λόγω των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, τα οποία ανακοινώθηκαν μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων με αναλυτές της Jefferies και επενδυτές.

Τα μαθήματα της Motor Oil

Επειδή η συζήτηση περί έκτακτης φορολόγησης επιχειρηματικών κλάδων επανέρχεται διαρκώς στο δημόσιο διάλογο, τα αποτελέσματα της Motor Oil έρχονται να θυμίσουν κάτι που η αγορά επισημαίνει σταθερά. Ότι η ισχυρή κερδοφορία δεν είναι μόνο θέμα συγκυρίας αλλά και στρατηγικής ανθεκτικότητας.

Προφανώς τα διεθνή περιθώρια διύλισης βοήθησαν σημαντικά, όμως η εικόνα του ομίλου αποδίδεται όλο και περισσότερο στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και στην επιχειρησιακή ευελιξία που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια.

Δεν είναι τυχαίο ότι, παρά τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και την έκθεση σε κρίσιμες αγορές πρώτων υλών, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει χωρίς προβλήματα την εφοδιαστική της αλυσίδα, προσαρμόζοντας το μίγμα προμηθειών και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι ανακατατάξεις στις ενεργειακές αγορές.

Μερισματική απόδοση 4,7%

Και κάπου εδώ έρχεται το δεύτερο «μάθημα» της Motor Oil. Το μέρισμα.

Σε μια περίοδο όπου η Euronext Athens και ο ΣΕΒ αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της επενδυτικής κουλτούρας και προσέλκυσης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο, η εταιρεία επιστρέφει στους μετόχους συνολικό μικτό μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, που αντιστοιχεί σε συνολική διανομή σχεδόν 194 εκατ. ευρώ και σε μερισματική απόδοση περίπου 4,7%.

Έχει ήδη προηγηθεί προμέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το υπόλοιπο 1,40 ευρώ θα καταβληθεί μέσα στο 2026.

Και αυτό ακριβώς είναι που αρκετοί στην αγορά θεωρούν ως την πιο ουσιαστική απάντηση στη συζήτηση περί υπερκερδών… επενδύσεις, ανθεκτικότητα και σταθερές επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους.

Μήπως αντί να περιμένουμε τα pass… δηλαδή.

Που είναι και περιορισμένα…

Διότι όπως σας αποκάλυψε και ο ΟΤ, στο οικονομικό επιτελείο πλέον η συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ έχει φύγει από το επίπεδο της «παροδικής γεωπολιτικής κρίσης» και περνά όλο και περισσότερο σε σενάρια διαχείρισης μιας μακράς περιόδου ενεργειακής πίεσης.

Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι όσο παραμένουν ψηλά το Brent, το φυσικό αέριο και οι ναύλοι, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να εκτροχιαστεί το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας, κάτι που θεωρούν ίσως πιο επικίνδυνο ακόμη και από τον ίδιο τον πληθωρισμό.

Γι’ αυτό και στο ΥΠΟΙΚ παρακολουθούν πλέον καθημερινά όχι μόνο τις αγορές ενέργειας αλλά και τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων, φοβούμενοι μήπως η νευρικότητα περάσει σταδιακά και στην ελληνική αγορά χρέους.

Από το pass… στο fail

Το πιο δύσκολο κομμάτι όμως αφορά τις πολιτικές αποφάσεις των επόμενων μηνών.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι αν η κρίση τραβήξει και μέσα στο 2027, η πίεση για νέα market pass, επιδοτήσεις καυσίμων και πρόσθετες ενισχύσεις θα γίνει σχεδόν αναπόφευκτη πολιτικά.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη φορά οι συνθήκες δεν θυμίζουν ούτε πανδημία ούτε την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν η Ευρώπη είχε ανοίξει πλήρως τη στρόφιγγα της δημοσιονομικής ευελιξίας.

Σήμερα οι Βρυξέλλες επισήμως επιμένουν στη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά στο παρασκήνιο έχει ήδη ανοίξει έντονη συζήτηση για το αν οι νέοι κανόνες αντέχουν μια τόσο παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή.

Η Αθήνα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο γραμμές. Από τη μία να μη φανεί κοινωνικά αδρανής απέναντι στην ακρίβεια και από την άλλη να μη σταλεί προς τις αγορές το μήνυμα ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε εποχές μόνιμων παροχών και δημοσιονομικής χαλάρωσης.

Το repositioning του CVC

Το ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας βρίσκεται σε φάση μεγάλων ανακατατάξεων είναι γνωστό.

Άλλωστε, δεν κρίθηκε τυχαία το timing της κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΔΕΗ. Το οποίο τελικά δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανικό.

Αυτό όμως που έγινε γνωστό και δεν πέρασε στα… ψιλά ήταν ότι το CVC Capital Partners, το οποίο έσπευσε από την πρώτη στιγμή να δηλώσει την πρόθεση τοποθέτησης της ΑΜΚ της ΔΕΗ, αποεπένδυσε από την Naturgy Energy Group, έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της Ισπανίας.

Βέβαια, από την αγορά ερμηνεύτηκε ως κλείσιμο ενός επιτυχημένου επενδυτικού κύκλου οκτώ ετών.

Αλλά και ως σαφές repositioning κεφαλαίων προς αγορές με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης.

Δηλαδή, μια ευρύτερη μετατόπιση ενδιαφέροντος από ώριμες δυτικοευρωπαϊκές αγορές προς ενεργειακά assets της ΝΑ Ευρώπης, όπου οι αποδόσεις παραμένουν υψηλότερες και το επενδυτικό story της ενεργειακής μετάβασης βρίσκεται ακόμη σε φάση ισχυρής ανάπτυξης

Το fund ρευστοποίησε πλήρως το 13,8% που διατηρούσε στη Naturgy μέσω accelerated bookbuilding και διακανονισμού παραγώγων, αποκομίζοντας περίπου 3,8 δισ. ευρώ.

Αντιδράσεις

Αντιμέτωπη με μεγάλες αντιδράσεις φαίνεται ότι είναι η Euronext εξαιτίας του νέου μοντέλου χρεώσεων για τα χρηματιστηριακά δεδομένα (data fees), καθώς οι μεγαλύτεροι χρήστες της αγοράς προειδοποιούν για στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και σημαντικές επιβαρύνσεις στο κόστος πρόσβασης στις πληροφορίες συναλλαγών.

Το σχέδιο, που συνδέεται με την προσαρμογή στους νέους κανόνες της ΕΕ για τα market data, έχει πυροδοτήσει έντονο παρασκήνιο μεταξύ χρηματιστηρίων, εναλλακτικών πλατφορμών και brokers, με τις πιο σφοδρές αντιδράσεις να προέρχονται από τους λεγόμενους systematic internalisers και ανταγωνιστικές πλατφόρμες συναλλαγών, οι οποίοι θεωρούν ότι το νέο pricing μεταφέρει δυσανάλογο βάρος σε όσους ανταγωνίζονται άμεσα την Euronext.

Συνεχείς επαφές

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η διοίκηση της Euronext βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με πελάτες και συμμετέχοντες στην αγορά ενόψει της εφαρμογής των νέων χρεώσεων από τον Οκτώβριο, χωρίς ακόμη να έχει «κλειδώσει» η τελική μορφή του μοντέλου.

Η υπόθεση έχει αναδείξει και τη νέα σύγκρουση που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά γύρω από την εμπορική αξία των χρηματιστηριακών δεδομένων, σε μια περίοδο όπου οι Βρυξέλλες πιέζουν για μεγαλύτερη διαφάνεια και ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες συναλλαγών.

Στην πράξη, ωστόσο, οι νέοι κανόνες φαίνεται να ανοίγουν έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης για το ποιος τελικά θα επωμιστεί το κόστος του data business, που παραμένει μία από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες για τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Επί της Λ. Αθηνών

Επί της Λ. Αθηνών τώρα, οι Έλληνες χρηματιστές επισκέπτονται συχνά πυκνά τελευταία τα γραφεία της Euronext Athens, προκειμένου να ενημερωθούν για τις τεχνικές λεπτομέρειες της μετάβασης από το ΟΑΣΗΣ στο νέο σύστημα Optiq.

Η μετάβαση προγραμματίζεται, εκτός απροόπτου, για τον Ιούνιο του 2027, χρονικά κοντά στην επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ώριμων αγορών.

Επί τάπητος και το ωράριο

Μαζί όμως με το νέο trading system ανοίγει και μια πιο «ευαίσθητη» συζήτηση, αυτή του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς.

Ήδη η διοίκηση της Euronext Athens εξετάζει σενάρια είτε για άνοιγμα στις 10:00 ώρα Ελλάδος, δηλαδή μισή ώρα νωρίτερα , ώστε να υπάρξει πλήρης ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές αγορές, είτε ακόμη και για μεταγενέστερο κλείσιμο κοντά στις 19:30.

Κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις…