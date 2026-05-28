Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν

Σε μια νέα, πιο ώριμη φάση, όπου οι καταναλωτές δεν αρκούνται πλέον μόνο στις χαμηλές τιμές, εισέρχεται η ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς σύμφωνα με την «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026», οι online αγορές έχουν εξελιχθεί σε σταθερή καταναλωτική συνήθεια, με τους πολίτες να δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην αξιοπιστία, την εξυπηρέτηση και τη συνολική εμπειρία χρήστη.

Τα top προϊόντα στις online αγορές

Η έρευνα, που διεξήχθη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), υπό την αιγίδα της eQuality NGO, δείχνει ότι οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες online αγορών παραμένουν τα είδη ένδυσης και υπόδησης, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η διαμονή, οι παραγγελίες έτοιμου φαγητού και τα εισιτήρια εκδηλώσεων.

Σε σχέση με το 2025 βέβαια από τις δημοφιλείς κατηγορίες, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και η διαμονή σε καταλύματα παρουσιάζουν μία μικρή κάμψη, με τη μεγαλύτερη να εμφανίζεται στις παραγγελίες έτοιμου φαγητού, γεγονός που προφανώς συνδέεται άμεσα με τις τιμές και την αναζήτηση φθηνότερων επιλογών, την ίδια στιγμή που τα σούπερ μάρκετ συνεχώς διευρύνουν την παρουσία τους στο έτοιμο φαγητό. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι παραγγέλνουν έτοιμο φαγητό ανήλθε σε 65% το 2026 έναντι 76% το 2025.

Στον αντίποδα τώρα των προτιμήσεων στις online αγορές βρίσκονται πιο εξειδικευμένες κατηγορίες, όπως τα κοσμήματα, τα παιδικά είδη και το ηλεκτρονικό gambling, παρουσιάζουν στασιμότητα.

Οι καταναλωτές αγοράζουν πιο συχνά online

Παράλληλα, η συχνότητα των online αγορών συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς η πλειονότητα των καταναλωτών πραγματοποιεί πλέον αγορές μέσω διαδικτύου συχνά ή και πολύ συχνά. Οι βασικοί λόγοι που στρέφουν το κοινό στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι η εξοικονόμηση χρόνου, οι καλύτερες τιμές και η ταχύτητα ολοκλήρωσης της αγοράς.

Οι μηνιαίες δαπάνες των καταναλωτών κινούνται κυρίως έως τα 500 ευρώ, ωστόσο καταγράφεται αυξητική τάση και στις υψηλότερες κατηγορίες δαπανών, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διεύρυνση της εμπιστοσύνης προς το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ειδικότερα, φέτος 22% ξοδεύει μηνιαίως 50-100 ευρώ, το 25% 100-250 ευρώ, το 13% 500-1.000 ευρώ και μόλις ένα 6% δηλώνει ότι δαπανά το μήνα μεταξύ 1.000-2.000 ευρώ.

Tα ελληνικά e-shops κρατούν τη δυναμική τους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των καταναλωτών απέναντι στα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία εξακολουθούν να κατέχουν σημαντική θέση στις προτιμήσεις τους. Ταυτόχρονα, marketplaces και πλατφόρμες σύγκρισης τιμών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή αγοράς.

Συγκριμένα, ένας στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces.

Η εμπιστοσύνη καθοριστικός παράγοντας

Η εμπιστοσύνη αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα επιτυχίας. Οι καταναλωτές αξιολογούν θετικά τα αναγνωρίσιμα brands, την άμεση εξυπηρέτηση, τους σαφείς όρους χρήσης, τις καλές κριτικές και τις πιστοποιήσεις αξιοπιστίας.

Στις πληρωμές, η χρεωστική κάρτα εξακολουθεί να κυριαρχεί, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Ειδικότερα, η χρεωστική κάρτα εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή πληρωμής στις online αγορές, διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα

έναντι όλων των υπόλοιπων μεθόδων.

Οι ψηφιακές πληρωμές μέσω Apple Pay και Google Pay καταγράφουν τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξη, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα περισσότερο σε mobile λύσεις.

Και οι παραδοσιακές μέθοδοι όπως η αντικαταβολή και το PayPal παρουσιάζουν τάσεις σταθεροποίησης ή σταδιακής υποχώρησης, καθώς ενισχύονται οι πιο άμεσες και σύγχρονες μορφές πληρωμής.

Lockers και ψηφιακά πορτοφόλια κερδίζουν έδαφος

Την ίδια στιγμή, νέες τάσεις εμφανίζονται και στις παραδόσεις προϊόντων, με τα lockers και τα σημεία παραλαβής να γίνονται ολοένα πιο δημοφιλή, αντανακλώντας την ανάγκη των καταναλωτών για μεγαλύτερη ευελιξία. Ωστόσο, η παράδοση στο σπίτι εξακολουθεί να έχει ισχυρή θέση, όμως η κυριαρχία της περιορίζεται, ενώ Clever Points, φυσικά καταστήματα και πρακτορεία courier, ενισχύονται με πιο ήπιο ρυθμό και λειτουργούν κυρίως ως συμπληρωματικές επιλογές.

Εκτιμάται, δε, ότι το επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στην εμπειρία χρήστη, στην αξιόπιστη εξυπηρέτηση και στις ευέλικτες λύσεις πληρωμών και παραδόσεων θα είναι εκείνες που θα αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα ψηφιακή αγορά.