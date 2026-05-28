Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke

Πιθανή εξαγορά της Evoke θα αποτελέσει καταλύτη για την εδραίωση της Bally’s Intralot έως ένας πραγματικά διαφοροποιημένος διεθνής όμιλος στον παγκόσμιο χώρο των λοταριών και του iGaming, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας κατά τη σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Bally’s Intralot, Robeson Reeves, χαρακτήρισε τη δυνητική συμφωνία ως «μοναδική ευκαιρία» (once in a lifetime opportunity), υπογραμμίζοντας ότι η πιθανή συνένωση των δύο σχημάτων διαθέτει ισχυρή στρατηγική λογική.

Η Bally’s Ιntralot και το ισχυρό αποτύπωμα στη Βρετανία

Όπως ανέφερε, ο όμιλος έχει ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία στη βρετανική αγορά τυχερών παιχνιδιών, όπου διαθέτει μερίδιο περίπου 13%, ωστόσο απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες λόγω της ευαίσθητης φύσης της διαδικασίας. Έσπευσε πάντως να υπογραμμίσει ότι μέχρι τις 8 Ιουνίου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν θα κατατεθεί δεσμευτική πρόταση εξαγοράς.

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι οποιαδήποτε κίνηση γίνει προϋποθέτει ότι δεν θα διαταραχθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση και η μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου. «Είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεν θα διακινδυνεύσουμε την ανάπτυξη της εταιρείας», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της διοίκησης απέναντι σε ένα ενδεχόμενο deal που θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξο για τα δεδομένα του κλάδου.

Τι θα ξεκλειδώσει η εξαγορά της Evoke

Σύμφωνα με τη διοίκηση, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την Εvoke, το νέο σχήμα θα μπορούσε να διαμορφώσει κύκλο εργασιών περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ οι συνέργειες που θα προκύψουν εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τη λειτουργική κερδοφορία σε επίπεδα άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ο Reeves άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εξαγορών στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι, πέραν της Evoke που αποτελεί την τρέχουσα προτεραιότητα, η αγορά ενδέχεται να προσφέρει ευκαιρίες συγκέντρωσης μέσω μικρότερων ή πιο αδύναμων παικτών.

Διατηρείται το guidance για EBITDA 420 εκατ.

Από την πλευρά του, ο Group COO της Bally’s Intralot, Χρυσόστομος Σφάτος, σημείωσε ότι ο όμιλος έχει πλέον μετασχηματιστεί ουσιαστικά σε σχέση με το παρελθόν, αποκτώντας μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα και διαφορετική επιχειρησιακή δυναμική.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προβλέψεις για το 2026, επανέλαβε ότι η καθοδήγηση για EBITDA ύψους 420 εκατ. ευρώ παραμένει αμετάβλητη, παρά τις εξελίξεις γύρω από την πιθανή εξαγορά. Η γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε με την έγκριση του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τους μετόχους.