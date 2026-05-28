ΑΑΔΕ: Έρχεται…τηλεφωνική κλήση από την Εφορία – Τι να προσέξετε

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους, αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

Tax 28.05.2026, 19:00
Τηλεφώνημα – προειδοποίηση θα δεχθούν 55.000 φορολογούμενοι από την ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα, για ληξιπρόθεσμες οφειλές ή μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, οι κλήσεις θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση εκκρεμουσών υποχρεώσεων και όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα από τον νόμο, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους.

ΑΑΔΕ: Ο στόχος για τα ληξιπρόθεσμα

Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να ανακόψει τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνούν τα 114 δισ. ευρώ, και να αποτραπεί μια νέα γενιά «κόκκινων» χρεών.

Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους, αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι οι πιο πρόσφατες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση με την έγκαιρη παρέμβαση και πίεση στους οφειλέτες. Είναι ενδεικτικό  ότι με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, η αρχή στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% από αυτές.

Ποιοι θα λάβουν κλήση

Ειδικότερα τα «τηλέφωνα θα χτυπήσουν» για:

-Όσους έχουν παλαιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

-Όσους έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση.

-Όσους δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.

-Όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.

-Όσους έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις: όπως μη υποβολή δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ κ.ά.

-Οφειλέτες με μικρά ποσά οφειλών που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμοί

Η ΑΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει τα εργαλεία και τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που, παρά τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις στους φορολογούμενους, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο τα νέα «φέσια» στην Εφορία ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ, με τους απλήρωτους φόρους να υπερβαίνουν τα 2,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φθάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ και από αυτά τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.

