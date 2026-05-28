Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες

Η κ. Κεφαλογιάννη μιλώντας στο φεστιβάλ Panathenea, σημείωσε ότι η σύνδεση του τουρισμού με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα

Τουρισμός 28.05.2026, 19:33
Στις ευκαιρίες που προσφέρει η Αθήνα, «η πόλη των ιδεών», για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο φεστιβάλ PANATHĒNEA, τη διεθνή διοργάνωση που συγκεντρώνει στην Αθήνα, από τις 27 έως τις 29 Μαΐου, ανθρώπους της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της καινοτομίας.

Η Υπουργός τόνισε ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο κλάδος δεν μπορεί να παραμείνει στάσιμος, καθώς αλλάζουν διαρκώς τόσο οι ανάγκες των ταξιδιωτών όσο και οι τεχνολογικές δυνατότητες που διαμορφώνουν τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία.

Όπως ανέφερε, οι σημερινοί επισκέπτες αναζητούν αυθεντικότητα, βιωσιμότητα, προσωποποιημένες εμπειρίες και ουσιαστική σύνδεση με τον τόπο και τους ανθρώπους του, ενώ η τεχνολογία επηρεάζει πλέον κάθε στάδιο του ταξιδιού, από την αναζήτηση και την κράτηση έως την εμπειρία στον προορισμό και τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται την εμπειρία αυτή.

Η κα Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι η σύνδεση του τουρισμού με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα.

Πρόσθεσε ότι η καινοτομία μπορεί να συμβάλει στην πιο αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών, στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, στην ανάδειξη λιγότερο γνωστών περιοχών, στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Στήριξη 150 startups

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των startups, επισημαίνοντας ότι διαθέτουν την ευελιξία να εντοπίζουν πραγματικές ανάγκες, να δοκιμάζουν νέες λύσεις και να μετατρέπουν την καινοτομία σε πρακτικές εφαρμογές με ουσιαστικό αντίκτυπο για τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός αναφέρθηκε στο CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο αποτελεί σημαντική γέφυρα ανάμεσα στον τουρισμό, την τεχνολογία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, έχοντας στηρίξει περισσότερες από 150 ομάδες και startups τα τελευταία χρόνια.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος της Ελλάδας δεν είναι μόνο να παραμείνει ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, αλλά να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος του τουρισμού.

