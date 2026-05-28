Ο Τραμπ: Νέα αγωγή κατά Wall Street Journal – Ζητά 12,79 δισ. δολ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την WSJ για συκοφαντική δυσφήμιση λόγω δημοσιεύματος για σχέσεις με τον Έπσταϊν

World 28.05.2026, 19:48
Σχολιάστε
Ο Τραμπ: Νέα αγωγή κατά Wall Street Journal – Ζητά 12,79 δισ. δολ.
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση υπέβαλε κατά της Wall Street Journal για άλλη μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 27 Μαΐου ζητώντας τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ως αποζημίωση για το ρεπορτάζ της σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αφού ένας δικαστής απέρριψε μια προηγούμενη εκδοχή λόγω νομικών ελλείψεων.

Η αγωγή είναι μία από τις πολλές που ο Τραμπ έχει ασκήσει προσωπικά εναντίον ειδησεογραφικών οργανισμών, μέρος αυτού που οι επικριτές χαρακτηρίζουν ως μια ευρύτερη εκστρατεία πίεσης κατά των μέσων ενημέρωσης.

Η αγωγή του Τραμπ ανέφερε ότι η εφημερίδα, ιδιοκτησίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, αμαύρωσε τη φήμη του με ένα άρθρο που περιέγραφε μια κάρτα γενεθλίων προς τον αποθανόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν ως φέρουσα την υπογραφή του Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ και οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι η κάρτα είναι πλαστή, ακόμη και μετά την δημοσίευσή της από νομοθέτες που ερευνούν την υπόθεση του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ ζητά τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, σύμφωνα με την τροποποιημένη αγωγή.

Είχε ζητήσει το ίδιο ποσό και στο παρελθόν.

«Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι κατηγορούμενοι αγνόησαν απερίσκεπτα εάν οι Δυσφημιστικές Δηλώσεις ήταν αληθείς ή/και απέφυγαν σκόπιμα την αποκάλυψη της αλήθειας», έγραψαν οι δικηγόrοι του κ. Τραμπ στην τροποποιημένη αγωγή.

Τραμπ

Τραμπ κατά πάντων

⁠Η αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι κατονομάζει τον Ρούπερτ Μέρντοχ, την Dow Jones, την News Corp και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Ρόμπερτ Τόμσον, μαζί με δύο δημοσιογράφους της Wall Street Journal, Καντίτζα Σαφντάρ και Τζόσεφ Παλατσόλο, ως εναγόμενους, λέγοντας ότι δυσφήμισαν τον Τραμπ προκαλώντας «συντριπτική» οικονομική ζημία και βλάβη στη φήμη του.

Η Dow Jones δήλωσε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην αυστηρότητα και την ακρίβεια των ρεπορτάζ της Journal και θα υπερασπιστεί σθεναρά την αγωγή.

Ο Έπσταϊν, ο ατιμασμένος χρηματοδότης και σεξουαλικός παραβάτης, πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Η υπόθεσή του δημιούργησε θεωρίες συνωμοσίας που έγιναν δημοφιλείς μεταξύ της βάσης υποστηρικτών του Τραμπ, οι οποίοι πίστευαν ότι η κυβέρνηση κάλυπτε τους δεσμούς του Έπσταϊν με τους πλούσιους και ισχυρούς.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι χώρισε τους δρόμους του με τον Έπσταϊν πριν δημοσιοποιηθούν τα νομικά προβλήματα του χρηματοδότη το 2006.

Ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Ντάριν Γκέιλς, διορισμένος από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, απέρριψε την πρώτη αγωγήΤραμπ τον Απρίλιο.

Ο δικαστής διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί. Τραμπ δεν πληρούσαν το νομικό πρότυπο «πραγματικής δολιότητας» για δημόσια πρόσωπα σε υποθέσεις δυσφήμισης, το οποίο απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία ότι ένας κατηγορούμενος δημοσίευσε μια δήλωση που γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδής.

Ο Τραμπ έχει επίσης καταθέσει αγωγές για δυσφήμιση και άλλες αγωγές εναντίον άλλων μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, του BBC και της Des Moines Register της Αϊόβα.

Αυτά τα μέσα ενημέρωσης έχουν αρνηθεί ότι διέπραξαν αδικοπραγίες και αγωνίζονται για τις υποθέσεις στο δικαστήριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δράσει για να περιορίσει την πρόσβαση του Τύπου σε κυβερνητικές υπηρεσίες και έχει απειλήσει να χρησιμοποιήσει ρυθμιστικές εξουσίες εναντίον κρίσιμων μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας νομικές προσφυγές από οργανισμούς μέσων ενημέρωσης.

Ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον πιο ανοιχτό και προσβάσιμο πρόεδρο των ΗΠΑ που υπήρξε ποτέ, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του έχει διευρύνει την πρόσβαση του Τύπου με πρωτοφανείς τρόπους.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Απειλές στο Ομάν να μην εμπλακεί στη χρέωση διοδίων στα Στενά του Ορμούζ
World

Οι ΗΠΑ απειλούν το Ομάν να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ορμούζ
Ο Τραμπ: Νέα αγωγή κατά Wall Street Journal – Ζητά 12,79 δισ. δολ.
World

Νέα αγωγή Τραμπ κατά της WSJ - Πόσα δισ. ζητά
Γερμανία: Σοκ στην οικονομία προκαλούν οι καύσωνες
World

Οι καύσωνες υπονομεύουν τη γερμανική οικονομία
Μαγιάρ: Η Ουγγαρία θα ενταχθεί στον οργανισμό της ΕΕ για την καταπολέμησης της απάτης
World

Ολική ανατροπή στην Ουγγαρία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Απειλές στο Ομάν να μην εμπλακεί στη χρέωση διοδίων στα Στενά του Ορμούζ
World

Οι ΗΠΑ απειλούν το Ομάν να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ορμούζ

Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Σκοτ Μπέσεντ απείλησε το Ομάν ότι οι ΗΠΑ θα το τιμωρήσουν αν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Γερμανία: Σοκ στην οικονομία προκαλούν οι καύσωνες
World

Οι καύσωνες υπονομεύουν τη γερμανική οικονομία

Η οικονομική παραγωγή της Γερμανίας θα μπορούσε έως το 2030 να περιοριστεί σημαντικά, λόγω των περιόδων καύσωνα

Μαγιάρ: Η Ουγγαρία θα ενταχθεί στον οργανισμό της ΕΕ για την καταπολέμησης της απάτης
World

Ολική ανατροπή στην Ουγγαρία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ουγγαρία παραμένει μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στον οργανισμό καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις

Οι απολύσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν γενικά σε χαμηλά επίπεδα παρά την γεωπολιτική αστάθεια

ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios
World

ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία λέει το Axios

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά αυτός δεν την υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Αυξήθηκε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σε αναμονή η Fed
World

Στο 3,8% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ - Πώς θα αντιδράσει η Fed

Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% για τοn μήνα Aπρίλιο στις ΗΠΑ

Latest News
Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο
Ηλεκτροκίνηση

Υποστηρικτής της... αλμυρής τιμής του Luce ο CEO της Ferrari

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνα, δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce αποτελεί ένα δίκαιο τίμημα για την καινοτομία

Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Πολιτική

Συνάντηση Παπασταύρου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος

Επίσκεψη σε έργα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή του Υμηττού, πραγματοποίησαν ο Σταυρος Παπασταύρου με την αρμόδια Επίτροπο της ΕΕ Τζέσικα Ρόσγουολ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι αγορές – Άνοδος για τον κλάδο της άμυνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές - Ανοδος για τον κλάδο της άμυνας

Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αφήσει πίσω της η κρίση στη Μέση Ανατολή

ΗΠΑ: Απειλές στο Ομάν να μην εμπλακεί στη χρέωση διοδίων στα Στενά του Ορμούζ
World

Οι ΗΠΑ απειλούν το Ομάν να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ορμούζ

Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Σκοτ Μπέσεντ απείλησε το Ομάν ότι οι ΗΠΑ θα το τιμωρήσουν αν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ: Νέα αγωγή κατά Wall Street Journal – Ζητά 12,79 δισ. δολ.
World

Νέα αγωγή Τραμπ κατά της WSJ - Πόσα δισ. ζητά

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την WSJ για συκοφαντική δυσφήμιση λόγω δημοσιεύματος για σχέσεις με τον Έπσταϊν

TAP Air Portugal: Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα – Την 1η Ιουλίου το πρώτο δρομολόγιο
Μεταφορές

Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα η TAP Air Portugal

Πέντε πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας από την TAP Air Portugal - Η εταιρεία διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες
Τουρισμός

Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, λέει η Ολγα Κεφαλογιάννη

Η κ. Κεφαλογιάννη μιλώντας στο φεστιβάλ Panathenea, σημείωσε ότι η σύνδεση του τουρισμού με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα

Σχοινάς: Kίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης για νέους αγρότες
AGRO

Σχοινάς: Kίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης για νέους αγρότες

Πρέπει να συνδέσουμε την εξειδικευμένη γνώση με την πραγματική οικονομία, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινάς

Γερμανία: Σοκ στην οικονομία προκαλούν οι καύσωνες
World

Οι καύσωνες υπονομεύουν τη γερμανική οικονομία

Η οικονομική παραγωγή της Γερμανίας θα μπορούσε έως το 2030 να περιοριστεί σημαντικά, λόγω των περιόδων καύσωνα

ΑΑΔΕ: Έρχεται…τηλεφωνική κλήση από την Εφορία – Τι να προσέξετε
Tax

Έρχεται... τηλεφωνική κλήση από ΑΑΔΕ - Τι να προσέξετε

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους, αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;
Economy

Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο κατά περίπου 40% από τον περασμένο Απρίλιο έχει ανατρέψει τις προοπτικές και για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από Βόρεια Ελλάδα

Προθεσμία να απολογηθούν ζητούν οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μαγιάρ: Η Ουγγαρία θα ενταχθεί στον οργανισμό της ΕΕ για την καταπολέμησης της απάτης
World

Ολική ανατροπή στην Ουγγαρία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ουγγαρία παραμένει μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στον οργανισμό καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ

Lavipharm: Στα 1,41 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη στο τρίμηνο, με αύξηση 28,6%
Business

Lavipharm: Αύξηση 28,6% στα προ φόρων κέρδη - Ανήλθαν σε 1,41 εκατ.

Οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων του ομίλου Lavipharm στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 32,2%

Ποσειδώνια 2026: Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής
Ναυτιλία

Νέο ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής στα Ποσειδώνια 2026

Η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή έκθεση ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 1η Ιουνίου

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις
World

ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις

Οι απολύσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν γενικά σε χαμηλά επίπεδα παρά την γεωπολιτική αστάθεια

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies