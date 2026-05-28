Ο Τραμπ: Νέα αγωγή κατά Wall Street Journal – Ζητά 12,79 δισ. δολ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση υπέβαλε κατά της Wall Street Journal για άλλη μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 27 Μαΐου ζητώντας τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ως αποζημίωση για το ρεπορτάζ της σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αφού ένας δικαστής απέρριψε μια προηγούμενη εκδοχή λόγω νομικών ελλείψεων.

Η αγωγή είναι μία από τις πολλές που ο Τραμπ έχει ασκήσει προσωπικά εναντίον ειδησεογραφικών οργανισμών, μέρος αυτού που οι επικριτές χαρακτηρίζουν ως μια ευρύτερη εκστρατεία πίεσης κατά των μέσων ενημέρωσης.

Η αγωγή του Τραμπ ανέφερε ότι η εφημερίδα, ιδιοκτησίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, αμαύρωσε τη φήμη του με ένα άρθρο που περιέγραφε μια κάρτα γενεθλίων προς τον αποθανόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν ως φέρουσα την υπογραφή του Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ και οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι η κάρτα είναι πλαστή, ακόμη και μετά την δημοσίευσή της από νομοθέτες που ερευνούν την υπόθεση του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ ζητά τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, σύμφωνα με την τροποποιημένη αγωγή.

Είχε ζητήσει το ίδιο ποσό και στο παρελθόν.

«Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι κατηγορούμενοι αγνόησαν απερίσκεπτα εάν οι Δυσφημιστικές Δηλώσεις ήταν αληθείς ή/και απέφυγαν σκόπιμα την αποκάλυψη της αλήθειας», έγραψαν οι δικηγόrοι του κ. Τραμπ στην τροποποιημένη αγωγή.

Τραμπ κατά πάντων

⁠Η αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι κατονομάζει τον Ρούπερτ Μέρντοχ, την Dow Jones, την News Corp και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Ρόμπερτ Τόμσον, μαζί με δύο δημοσιογράφους της Wall Street Journal, Καντίτζα Σαφντάρ και Τζόσεφ Παλατσόλο, ως εναγόμενους, λέγοντας ότι δυσφήμισαν τον Τραμπ προκαλώντας «συντριπτική» οικονομική ζημία και βλάβη στη φήμη του.

Η Dow Jones δήλωσε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην αυστηρότητα και την ακρίβεια των ρεπορτάζ της Journal και θα υπερασπιστεί σθεναρά την αγωγή.

Ο Έπσταϊν, ο ατιμασμένος χρηματοδότης και σεξουαλικός παραβάτης, πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Η υπόθεσή του δημιούργησε θεωρίες συνωμοσίας που έγιναν δημοφιλείς μεταξύ της βάσης υποστηρικτών του Τραμπ, οι οποίοι πίστευαν ότι η κυβέρνηση κάλυπτε τους δεσμούς του Έπσταϊν με τους πλούσιους και ισχυρούς.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι χώρισε τους δρόμους του με τον Έπσταϊν πριν δημοσιοποιηθούν τα νομικά προβλήματα του χρηματοδότη το 2006.

Ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Ντάριν Γκέιλς, διορισμένος από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, απέρριψε την πρώτη αγωγήΤραμπ τον Απρίλιο.

Ο δικαστής διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί. Τραμπ δεν πληρούσαν το νομικό πρότυπο «πραγματικής δολιότητας» για δημόσια πρόσωπα σε υποθέσεις δυσφήμισης, το οποίο απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία ότι ένας κατηγορούμενος δημοσίευσε μια δήλωση που γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδής.

Ο Τραμπ έχει επίσης καταθέσει αγωγές για δυσφήμιση και άλλες αγωγές εναντίον άλλων μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, του BBC και της Des Moines Register της Αϊόβα.

Αυτά τα μέσα ενημέρωσης έχουν αρνηθεί ότι διέπραξαν αδικοπραγίες και αγωνίζονται για τις υποθέσεις στο δικαστήριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δράσει για να περιορίσει την πρόσβαση του Τύπου σε κυβερνητικές υπηρεσίες και έχει απειλήσει να χρησιμοποιήσει ρυθμιστικές εξουσίες εναντίον κρίσιμων μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας νομικές προσφυγές από οργανισμούς μέσων ενημέρωσης.

Ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον πιο ανοιχτό και προσβάσιμο πρόεδρο των ΗΠΑ που υπήρξε ποτέ, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του έχει διευρύνει την πρόσβαση του Τύπου με πρωτοφανείς τρόπους.