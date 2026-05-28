Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Επικαιρότητα 28.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά κατοικίας έχει αποκτήσει η ενεργειακή απόδοση του ακινήτου. Και όσο η ζήτηση για σύγχρονα, αποδοτικά σπίτια ενισχύεται, τόσο η απόσταση ανάμεσα στα ακίνητα υψηλής και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης θα μεγαλώνει, ακόμη και στις ίδιες περιοχές. Πρόκειται για το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της Redataset, η οποία επεξεργάστηκε τις ζητούμενες τιμές κατοικιών σε εννέα δήμους της χώρας, από την Αθήνα και τη Γλυφάδα μέχρι την Πάτρα και το Περιστέρι.

H υψηλή ζήτηση για ακίνητα κορυφαίας ενεργειακής κλάσης ωθεί τις ζητούμενες τιμές στο μέγιστο δυνατό επίπεδο

Η αγορά κατοικίας και το χάσμα των €2.800 ανά τ.μ.

Σύμφωνα με την RedataSet, το ενεργειακό… premium είναι υπαρκτό και μετρήσιμο σε κάθε αγορά που εξέτασαν, ωστόσο το μέγεθός του δεν είναι το ίδιο σε όλες καθώς η τοποθεσία το ενισχύει ή το… συμπιέζει σημαντικά. Είναι ενδεικτικό ότι στις πιο premium αγορές, η διαφορά μεταξύ ενός ακινήτου ενεργειακής κλάσης Α+ και ενός κλάσης Η ξεπερνά τα 2.800 €/τ.μ.!

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα και όταν το ενδιαφέρον γίνεται πράξη και επιχειρείται αγοραπωλησία. Στα παλαιότερα και χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης ακίνητα οι αγοραστές και πωλητές σπάνια συμφωνούν για την αξία του ενώ στις πιο περιζήτητες περιοχές, τα ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης διαπραγματεύονται σε σταθερές και προβλέψιμες τιμές.

αγορά κατοικίας

Από την Γλυφάδα των 10.000 ευρώ/τ.μ…

Ειδικότερα, στην Γλυφάδα τα ακίνητα κατηγορίας Α+ φθάνουν στο επίπεδο των 10.000 ευρώ/τ.μ. που είναι και το ανώτατο επίπεδο που έχει εντοπίσει η έρευνα της RedataSet. Και αυτό γιατί η υψηλή ζήτηση για ακίνητα κορυφαίας ενεργειακής κλάσης ωθεί τις ζητούμενες τιμές στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Στην Καλλιθέα παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά τιμής μεταξύ των κατηγοριών Α+ και Η, η οποία ανέρχεται στα 2.852€/τ.μ. Παρά το σημαντικό αυτό χάσμα, το γενικότερο επίπεδο τιμών παραμένει συγκρατημένο, καθιστώντας την περιοχή μια από τις πιο προσιτές επιλογές για όσους αναζητούν αναβαθμισμένα ακίνητα.

… στον Πειραιά των 1.923 ευρώ/τ.μ και η αγορά κατοικίας

Η διάμεση τιμή για ακίνητα κατηγορίας Α+ στην Κηφισιά διαμορφώνεται στα 5.257 €/τ.μ., σχεδόν διπλάσια από εκείνη της κλάσης Η. Το γεγονός ότι τα κορυφαία αυτά ακίνητα διαπραγματεύονται σε ένα στενό και προβλέψιμο εύρος τιμών, καταδεικνύει μια βαθιά και ρευστή αγορά για premium ενεργειακά αποθέματα.

Όσον αφορά στον Πειραιάς, οι τιμές για ακίνητα κλάσης Δ ξεκινούν από τα 1.923 €/τ.μ. Η περιοχή προσφέρει το πιο προσιτό σημείο εισόδου στην αγορά. Σύμφωνα με την RedataSet, η πόλη διατηρεί το ευρύτερο φάσμα επιλογών, με πληθώρα παλαιότερων, χαμηλότερης ενεργειακής αξιολόγησης ακινήτων, παραμένοντας από τις πιο οικονομικές περιοχές της ανάλυσης.

Ακόμα και στην πιο προσιτή αγορά της Πάτρας, η ενεργειακή κλάση παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την αποτίμηση. Τα ακίνητα κατηγορίας Α+ πωλούνται σε τιμές που ξεπερνούν το διπλάσιο της διάμεσης τιμής των ακινήτων κλάσης Η, αποδεικνύοντας ότι η ενεργειακή αναβάθμιση προσθέτει αξία παντού.

Από τυπικό πιστοποιητικό σε ρόλο κλειδί

Σύμφωνα με τους αναλυτές της RedataSet, το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν αποτελεί πλέον απλώς μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά αποκτά ουσιαστικό ρόλο στην τιμολόγηση των κατοικιών. Η ενεργειακή κλάση επηρεάζει όλο και περισσότερο τις αποφάσεις αγοραστών, πωλητών και εκτιμητών. Και όσο το κόστος ενέργειας, οι ανακαινίσεις και οι απαιτήσεις βιωσιμότητας παραμένουν στο επίκεντρο, τόσο η αξία αυτού του παράγοντα αναμένεται να ενισχύεται στις μελλοντικές συναλλαγές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Επικαιρότητα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Σπίτι μου 2: Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
Ακίνητα

Τέλος χρόνου για το «Σπίτι μου 2» - Η ημερομηνία «κλειδί»

Οι δικαιούχοι για το «Σπίτι μου 2» καλούνται να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία
Ακίνητα

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία

Η επίτευξη αυτή για το Κτηματολόγιο υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ακίνητα

Ομοβροντία κατά του νέου χωροταξικού – Τα σημεία τριβής

Ποια είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων πολλών φορέων της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Εξοχικές κατοικίες: Με άνοδο 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές [πίνακας]
Economy

Πόσο κοστίζει φέτος η εξοχική κατοικία [πίνακας]

Τι αποκαλύπτει έρευνα τις Elxis – At Home In Greece για τις εξοχικές κατοικίες

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση πρότασής της σχετικά με επέκταση της δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνον εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου

Latest News
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική

H Premia Properties στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο 1 δισ. ευρώ εντός του 2026 - Ο ρόλος της θυγατρικής

Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ασίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου

Σε σημαντικό τουριστικό προορισμό έχει αναδειχθεί η Κάρπαθος σύμφωνα με συγκριτική έρευνα του Travel And Tour World

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Πετρέλαιο: Άλμα στα 97,8 δολ. μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση
Commodities

Πλησιάζει ξανά τα 100 δολ. το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Η ανακοίνωση των Φρουρών στο Ιράν ότι έπληξαν βάση των ΗΠΑ και σχόλια του Τραμπ ότι δεν βιάζεται για συμφωνία έστειλαν το πετρέλαιο και πάλι σε ανοδική πορεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy
English Edition

Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy

Group forecasts 25% rise in consolidated EBITDA to €67 million in 2026, as CEO outlines expansion plans to analysts

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται τα επιδόματα – Οι κατηγορίες
Economy

Ποια επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή

Οι δικαιούχοι και οι κατηγορίες των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ - Το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 275.075.217 ευρώ

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκινούν την Παρασκευή οι εξετάσεις
Κοινωνία

Με Νεοελληνική Γλώσσα ξεκινούν αύριο οι Πανελλαδικές

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies