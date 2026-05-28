Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Επίσκεψη σε έργα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή του Υμηττού, πραγματοποίησαν ο Σταυρος Παπασταύρου με την αρμόδια Επίτροπο της ΕΕ Τζέσικα Ρόσγουολ

Πολιτική 28.05.2026, 20:33
Σχολιάστε
Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θέματα κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά και διαχείρισης των υδάτων, συζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Τζέσικα Ρόσγουολ, παρουσία των Γενικών Γραμματέων Δασών κ. Στάθη Σταθόπουλου και Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρου Βαρελίδη.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν έργα Αntinero στην περιοχή του Υμηττού, όπου ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε την κ. Ρόσγουολ για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ενεργού διαχείρισης και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Παπασταύρου: H προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι πολυτέλεια

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε: «Είχα τη χαρά να επισκεφτώ με την Ευρωπαία Επίτροπο κα Τζέσικα Ρόσγουολ έργα Antinero, του ελληνικού προγράμματος πρόληψης και αποκατάστασης.

Ένα έργο, το οποίο η ίδια η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής», επισημαίνοντας ότι για την Ελλάδα και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε θεωρία. Δεν έχει να κάνει με τους λίγους, έχει να κάνει με τους πολλούς. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη».

«Γι’ αυτό και προχωρούμε με τα τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, για τον τουρισμό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη βιομηχανία. Οργανώνουμε τον χώρο, βάζουμε κανόνες», είπε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι «συγχρόνως, έχουμε τα δύο θαλάσσια εθνικά πάρκα στις Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο, με τα οποία πρωτοπορούμε στην προστασία των θαλασσών μας. Και έχουμε τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, που καλύπτουν πάνω από το 75% της έκτασης των περιοχών Natura. Στόχος μας η βιώσιμη ανάπτυξη που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Από την πλευρά της, η κ. Ρόσγουολ επεσήμανε την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία και προληπτική δράση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως χώρα που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» των κλιματικών κρίσεων, διαθέτει πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. «Η πρόληψη είναι το κλειδί», υπογράμμισε η Επίτροπος, αναφερόμενη στη στρατηγική που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγους μήνες για την αντιμετώπιση των όλο και συχνότερων και καταστροφικότερων πυρκαγιών.

«Δεν αρκεί να δρούμε μόνο όταν η πυρκαγιά έχει ήδη ξεσπάσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η προστασία των δασών, των ανθρώπινων ζωών και των πλουτοπαραγωγικών πόρων απαιτεί συστηματική προετοιμασία. Επιπλέον, η κα Ρόσγουολ επεσήμανε τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι «κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις κλιματικές προκλήσεις». Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των χωρών είναι, σύμφωνα με την Επίτροπο, «καθοριστικής σημασίας» για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων.

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η λειψυδρία, η οποία, όπως τόνισε, πλήττει ιδιαίτερα την Ελλάδα και τα νησιά της, όχι μόνο το τρέχον καλοκαίρι αλλά και τα προηγούμενα έτη. Η κα Roswall ανέφερε ότι η πρόσβαση στο νερό και η υιοθέτηση λύσεων βασισμένων στη φύση αποτελούν προτεραιότητες.

«Η επίσκεψη μου στην Αθήνα», συμπλήρωσε, «αποτελεί μια ευκαιρία να αξιολογηθούν επιτόπου οι ανάγκες και να ενισχυθούν οι κοινές προσπάθειες για την πρόληψη των πυρκαγιών. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνας», κατέληξε, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες
Inbox

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες
Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Business

Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones
Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Πολιτική
Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Πολιτική

Συνάντηση Παπασταύρου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος

Επίσκεψη σε έργα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή του Υμηττού, πραγματοποίησαν ο Σταυρος Παπασταύρου με την αρμόδια Επίτροπο της ΕΕ Τζέσικα Ρόσγουολ

GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο
Επικαιρότητα

GOV ERP: Στην τελική ευθεία το έργο που «βλέπει» το Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο

Το gov ERP υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», VITA, Μαθητική εφημερίδα, Εφημερίδα ΟΠΑ και BHMAGAZINO
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», VITA, Μαθητική εφημερίδα, Εφημερίδα ΟΠΑ και BHMAGAZINO

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 31 Μαΐου

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
Πολιτική

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Γεραπετρίτης: «Ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου»
Πολιτική

Γεραπετρίτης: «Ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετέχει στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

ΕΛΑΣ: Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Τσίπρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Τσίπρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος

Το επόμενο βήμα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς καταθέτει εντός της ημέρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Latest News
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες
Inbox

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Business

Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά

Ποιους επιχειρηματίες αφορά η εφαρμογή και τι ισχύει για τις παλιές άδειες λειτουργίας

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones

Η Neros και η εταιρεία Unusual Machines που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών κατασκευής drones που συνομιλούν για συμφωνία

Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας

Οι πολυτελείς δεύτερες κατοικίες στη Νέα Υόρκη αντιμετωπίζουν νέο φόρο μετά την πίεση του Μαμντάνι για να πληρώσουν περισσότερα οι πλούσιοι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

Από το «Made in China» στο «Made by China»: Η παγκόσμια επέκταση της κινεζικής βιομηχανίας

Fed Σικάγου: Προς στασιμοπληθωρισμό οδεύει η οικονομία των ΗΠΑ
World

Πρόεδρος της Fed προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει θέσει την Fed σε δίλημμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Η τεχνολογία «στέλνει» σε νέα ρεκόρ S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

S&P 500 και Nasdaq σε νέο ρεκόρ ανόδου λόγω τεχνολογίας

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έφτασε σε νέα υψηλά όλων των εποχών την Πέμπτη στη Wall Street, καθώς η τεχνολογία επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση

ΗΠΑ: Ακριβότερες πτήσεις και ξενοδοχεία χωρίζουν τους ταξιδιώτες σε πλούσιους και φτωχούς
World

Πλούσιοι και φτωχοί ταξιδιώτες στις ΗΠΑ - Πώς οι ακριβές πτήσεις αλλάζουν το τοπίο

Οι ταξιδιώτες της οικονομικής θέσης στις ΗΠΑ στρέφονται προς εγχώριους προορισμούς και κρουαζιέρες

Κίνα: Ο αγροτικός κολοσσός Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ
World

Η Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ

Την εξαίρεση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από τις εντάσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Κίνας ζητά ο αγροτικός κολοσσός

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή 185 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις έτους 2025
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καταβολή 185 εκατ. ευρώ απο την ΑΑΔΕ σε ενισχύσεις έτους 2025

Η καταβολή απο την ΑΑΔΕ συνολικού ποσού 184.954.766,62 ευρώ αφορά σε 163.663 δικαιούχους (116.012 μοναδικά ΑΦΜ)

Financial Times: Η Ουκρανία χάνει ραγδαία την διεθνή στήριξη που απολάμβανε
World

Financial Times: Η Ουκρανία χάνει ραγδαία την διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου

Αλέξανδρος Καψύλης
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο
Business

Οι μισές ΜμΕ φλερτάρουν με το λουκέτο

Η πίεση που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής οικονομίας και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση

Η ΠΟΕΣΕ ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο εντείνονται και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»
Business

Γιώτης (ΣΕΒΤ): Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης υπερασπίστηκε τη βιομηχανία τροφίμων παρουσία του κ. Πιερρακάκη και υποστήριξε ότι λειτουργεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια

Γιώργος Μανέττας
Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων

Ο κλάδος των τροφίμων έχει αποδείξει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies