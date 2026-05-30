Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη

Από τις υπογραφές στις εγγραφές μελών, εθελοντές και στελέχη στην επικοινωνιακή και οργανωτική δουλειά.

Πολιτική 30.05.2026, 09:55
Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Σωτήρης Μπολάκης

Το Θησείο ήταν το πρώτο και πιο κρίσιμο στάδιο της επαναφοράς του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Το όνομα του κόμματος διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα όλη την κοινωνία, προκαλώντας από ενθουσιασμό μέχρι οργή στα αριστερά, νευρικότητα στο κέντρο και αντικρουόμενες αντιδράσεις από τα δεξιά.

Η ΕΛΑΣ όμως πρέπει γρήγορα να περάσει στο επόμενο στάδιο και να μετεξελιχθεί πολύ γρήγορα σε κόμμα με δομές και οργάνωση.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιμένει κάποιος είτε απλός ψηφοφόρος είτε κάποιος θέλει να συμπαραταχθεί ότι θα είναι ένα κόμμα όπως τα ξέρουμε.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά θα φτάσει μέχρι τις εκλογές ως ένας φορέας χωρίς κυρίαρχα εσωτερικά όργανα.

Θα πρόκειται για μια δομή που θα παραπέμπει περισσότερο σε πολιτικό φορέα με απευθείας επικοινωνία της οργανωμένης βάσης σε περιφερειακό επίπεδο με τον πρόεδρο του κόμματος και αντίστροφα.

Ενδιάμεσα θα βρίσκονται αυτό που η Αμαλίας ονομάζει ομόκεντροι κύκλοι των στελεχών που εμπιστεύεται ο κ. Τσίπρας και ανά τομέα θα μετατρέπουν τα κοινωνικά αιτήματα και προβλήματα σε προτάσεις και προγραμματικές λύσεις.

Βασικό εργαλείο για όλα αυτά η πλατφόρμα που στήνεται και η οποία θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για όλες αυτές τις δράσεις.

Εξόρμηση

Όλα αυτά προϋποθέτουν και μια οικονομική στήριξη του όλου εγχειρήματος.

Αιμοδότες της νέας προσπάθειας θα είναι όπως όλα δείχνουν τα μέλη του κόμματος τα οποία έχουν αρχίσει να εγγράφονται.

Ακριβής αριθμός εγγεγραμμένων δεν υπάρχει ακόμη και αυτό γιατί γίνεται μια προσπάθεια διασταυρώσεων όλων όσων υπέγραψαν και την ιδρυτική διακήρυξη τα πρώτα 24ωρα.

Η ΕΛΑΣ λοιπόν σύμφωνα με τους επιτελείς της Αμαλίας βάζει μπροστά τις μηχανές και τις επόμενες ημέρες θα εκκινήσει η οικονομική εξόρμηση για τα οικονομικά του κόμματος με την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να είναι λιτή και καθαρή: Λίγα από πολλούς.

Το μήνυμα αυτό έρχεται σε μια φάση που ήδη η ΝΔ αλλά και το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρά πυρά προσωπικά στον κ Τσίπρα για το που βρίσκει τα χρήματα για τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου του αλλά και για τη φιέστα που διοργάνωσε στο Θησείο για τα αποκαλυπτήρια του ονόματος του κόμματός του.

Από την Αμαλίας θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι δεν θα στηριχτούν σε μεγάλες χορηγίες από επιχειρηματίες. Κάτι τέτοιο εξάλλου θα ήταν και αντίθετο με το βασικό μήνυμα και του μανιφέστου Τσίπρα και το σύνθημα «από την κοινωνία για την κοινωνία».

