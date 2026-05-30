Στενά του Ορμούζ: Μειώνονται οι διελεύσεις

Αρκετά πλοία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ

Ποντοπόρος 30.05.2026, 07:00
Λάμπρος Καραγεώργος

Νέα σημαντική πτώση κατέγραψε η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο διάστημα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης και την επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας συνεχίζονταν.

Σύμφωνα με την της Lloyd's List Intelligence, παρουσιάζει η επιλογή αρκετών πλοίων να χρησιμοποιούν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Lloyd’s List Intelligence, το διάστημα 18 μέχρι 24 Μαίου, μόλις 33 φορτηγά πλοία άνω των 10.000 dwt διήλθαν από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ 18 και 24 Μαΐου, έναντι 63 πλοίων μια εβδομάδα πριν. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σχεδόν υποδιπλασιασμό της κίνησης και επαναφέρει τα επίπεδα διέλευσης κάτω από εκείνα που είχαν καταγραφεί στις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η πρόσκαιρη ανάκαμψη που είχε σημειωθεί μεταξύ 11 και 17 Μαΐου, μετά τη συμφωνία της Τεχεράνης με το Πεκίνο για τη μεταφορά βασικών φορτίων, δεν είχε συνέχεια. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός διελεύσεων ενδέχεται να αυξηθεί ελαφρώς, καθώς συνεχίζεται η ταυτοποίηση πλοίων που πραγματοποίησαν διελεύσεις, με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού AIS.

Οι δύο εξελίξεις που ξαναμπλόκαραν τα Στενά του Ορμούζ

Καταλυτικό ρόλο στη νέα κάμψη της κυκλοφορίας φαίνεται να διαδραμάτισαν δύο εξελίξεις. Την Τετάρτη, αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων αργού Celestial Sea στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσε να παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ημέρα, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή ελέγχου των στενών (Persian Strait Gulf Authority -PSGA) παρουσίασε επισήμως τα όρια και το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας που προτίθεται να εφαρμόσει στα Στενά του Ορμούζ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τις τρεις πρώτες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας καταγράφηκαν 14 διελεύσεις, εκ των οποίων μόλις τρεις ήταν από πλοία με απενεργοποιημένο το AIS. Ωστόσο, μετά τα δύο αυτά γεγονότα, σημειώθηκαν 19 διελεύσεις φορτηγών πλοίων σε διάστημα τεσσάρων ημερών, με τις 11 να πραγματοποιούνται χωρίς ενεργοποιημένο AIS.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με την της Lloyd’s List Intelligence, παρουσιάζει η επιλογή αρκετών πλοίων να χρησιμοποιούν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους. Μεταξύ αυτών ήταν το LNG carrier Fuwairit, το οποίο εξήλθε από τον Περσικό Κόλπο με ενεργό AIS, καθώς και το δεξαμενόπλοιο Al Rayyan, το οποίο πραγματοποίησε «σκοτεινή» διέλευση με τελικό προορισμό την Κίνα.

Την ίδια στιγμή, πέντε αραβικά κράτη του Κόλπου — Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — προσέφυγαν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), ζητώντας από τα κράτη-μέλη να απορρίψουν τη νέα αρχή PSGA και τη διαδρομή που προτείνει για τη διέλευση από τα Στενά.

Παρά τη συνολική μείωση της κυκλοφορίας, το ποσοστό των πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο παρέμεινε αμετάβλητο. Τουλάχιστον το 50% των διελεύσεων αφορούσε φορτία προς ή από το Ιράν. Συνολικά, 11 bulk carriers και τέσσερα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου διέσχισαν το στρατηγικό πέρασμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

