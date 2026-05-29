Νίκος Ταγαράς: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Νίκος Ταγαράς ήταν από τους πολιτικούς που δεν επιδίωκε τον θόρυβο, τις τηλεοπτικές συγκρούσεις, τις εύκολες δημόσιες εντυπώσεις. Ανήκε σε μια άλλη γενιά πολιτικών. Εκείνων που μετρούσαν την παρουσία τους μέσα από την αντοχή, τη συνέπεια και την αίσθηση καθήκοντος. Και αυτή ακριβώς η αίσθηση καθήκοντος ήταν που τον κράτησε όρθιο έως την τελευταία στιγμή.

Για πεντέμισι χρόνια έδωσε μια σκληρή και αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο. Μια μάχη που ελάχιστοι γνώριζαν στην πραγματική της διάσταση. Παρέμεινε παρών στο υπουργείο, στη Βουλή, στις δημόσιες εκδηλώσεις, στις συσκέψεις και στις περιοδείες, συχνά με εμφανή τη σωματική κόπωση αλλά χωρίς ποτέ να επιτρέψει στην ασθένεια να καθορίσει τη δημόσια εικόνα ή την καθημερινή του λειτουργία. Συνέχισε να εργάζεται μεθοδικά, με τη χαμηλόφωνη επιμονή που χαρακτήριζε συνολικά την πολιτική του διαδρομή.

Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες, παρά τη βεβαρημένη κατάσταση της υγείας του, προετοίμαζε την παρουσίαση στη Βουλή ενός έργου που αποτελούσε προσωπικό και πολιτικό του στοίχημα. Την κωδικοποίηση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Ένα σύνθετο εγχείρημα, στο οποίο είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της τελευταίας του θητείας και το οποίο θεωρούσε απαραίτητο για να μπει τάξη σε ένα από τα πιο πολύπλοκα και διαχρονικά προβληματικά πεδία της δημόσιας διοίκησης. Δεν πρόλαβε τελικά να το δει θεσμοθετημένο.

Γεννημένος στο Χιλιομόδι Κορινθίας, ο Νίκος Ταγαράς κουβαλούσε έντονα τα χαρακτηριστικά της αυτοδιοικητικής σχολής από την οποία αναδείχθηκε. Πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και υπότροφος του ΙΚΥ στα φοιτητικά του χρόνια, εργάστηκε επί 37 χρόνια ως μηχανικός.

Η πολιτική του πορεία χτίστηκε βήμα βήμα. Από πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου και δήμαρχος Τενέας, έως νομάρχης Κορινθίας για δύο συνεχόμενες θητείες (2003 – 2010), σε μια περίοδο κατά την οποία η Αυτοδιοίκηση λειτουργούσε ακόμη ως πραγματικό σχολείο πολιτικής. Εκεί διαμόρφωσε το ύφος που διατήρησε και αργότερα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή λιγότερα λόγια, περισσότερη διοικητική δουλειά.

Η είσοδός του στη Βουλή το 2012 συνέπεσε με μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολίτευσης. Ωστόσο ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον οξυμένων αντιπαραθέσεων, ο ίδιος παρέμεινε ένας πολιτικός χαμηλών τόνων, με έμφαση στις θεσμικές διαδικασίες και στα τεχνικά ζητήματα του χαρτοφυλακίου του.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπηρέτησε τόσο ως αναπληρωτής υπουργός όσο και ως υφυπουργός, αναλαμβάνοντας τα κρίσιμα πεδία της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του αστικού σχεδιασμού. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για έναν άνθρωπο εξαιρετικά εργατικό, με βαθιά γνώση του αντικειμένου και σπάνια επιμονή στη λεπτομέρεια.

Ακόμη και όταν η ασθένεια είχε πλέον προχωρήσει, απέφυγε να αποσυρθεί. Συνέχισε να εμφανίζεται στη Βουλή, να παρακολουθεί τις νομοθετικές εκκρεμότητες, να συμμετέχει σε υπηρεσιακές συναντήσεις και δημόσιες εκδηλώσεις. Όπως λένε οι στενοί συνεργάτες του, η στάση αυτή αντανακλούσε μια βαθιά προσωπική επιλογή αξιοπρέπειας.

Ο Νίκος Ταγαράς αφήνει πίσω του μια πολιτική διαδρομή χωρίς κραυγές, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την αντοχή. Στην πολιτική, στη δημόσια ζωή, αλλά και στην προσωπική του δοκιμασία, πορεύτηκε με τον ίδιο τρόπο που υπηρέτησε, διακριτικά, επίμονα και μέχρι τέλους. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 70 ετών και αφήνει πίσω του δύο γιους και τέσσερα εγγόνια.

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε μέσω σχετικής ανάρτησης ο γιος του

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον.

Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του.

Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια.

Όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κωστής Χατζηδάκης: Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς

Τον παλαιό του συνεργάτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, που πέθανε σήμερα, αποχαιρετά με ανάρτησή του ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση.

»Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!», καταλήγει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Σταύρος Παπασταύρου: Αγαπητός συνεργάτης και ευπατρίδης πολιτικός

Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου.

Ο Νίκος υπήρξε πολύτιμος φίλος, αγαπητός συνεργάτης και ένας ευπατρίδης πολιτικός, που προσέφερε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον, στην Πατρίδα και τους συμπολίτες του.

Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη Πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό, καθώς και στο κυβερνητικό έργο.

Για εμένα, υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια και πολύτιμο στήριγμα από την πρώτη ημέρα της κοινής μας πορείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Νίκος και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε.

Έφυγε από κοντά μας μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέδωσε μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους.

Θα μας λείψει πολύ.

Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του και στους πολλούς ανθρώπους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν.

Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία σου η μνήμη.