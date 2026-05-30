Σάτια Ναντέλα: Ο νέος, μικρότερος επιχειρηματικός κύκλος στη Microsoft

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα νέο στενό κύκλο στελεχών έχει δημιουργήσει ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, σε μια ακόμη του προσπάθεια να ανανεώσει την εταιρεία για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και να μεταμορφώσει τον κολοσσό των 220.000 εργαζομένων σε μια εταιρεία ικανή να ανταγωνιστεί τους μικρότερους, ταχύτερους και τεχνολογικά πιο εξελιγμένους ανταγωνιστές της.

Για το λόγο αυτό «αποσύρθηκαν» τα ισχυρά στελέχη που διευθύνουν εκτεταμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και αναφέρονται παραδοσιακά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με τον Ναντέλα να συστήνει μικρότερες και πιο οριζόντιες ομάδες, πιο κοντά στο επίκεντρο της δράσης.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία που ο Τζεφ Μπέζος χαρακτήρισε κάποτε ως «κλαμπ» για υπαλλήλους που ήταν έτοιμοι να περάσουν την καριέρα τους χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Για να μπορεί να παίξει ρόλο στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ναντέλα έχει ακολουθήσει τις υπόλοιπες Big Tech και έχει στραφεί με δύναμη προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Ναντέλα προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αφού πρώτα έκανε μερικές μεγάλες αλλαγές

Από το παλιό μοντέλο στη νέα γενιά του Ναντέλα

Ο Ναντέλα μελετά τις νεοφυείς επιχειρήσεις επειδή, όπως δήλωσε πρόσφατα ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος, το τεράστιο μέγεθος της Microsoft έχει καταστεί «τεράστιο μειονέκτημα» στην εποχή της AI.

Αυτό που απέδωσε για τη Microsoft στην εποχή του cloud δεν αρκεί πλέον — η μετοχή της σημείωσε το χειρότερο τρίμηνο από την οικονομική κρίση του 2008, καθώς δέχεται πιέσεις από τους επενδυτές να αποδείξει ότι τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επένδυσε στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν.

Έτσι, τον τελευταίο χρόνο, ο Ναντέλα προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αφού πρώτα έκανε μερικές μεγάλες αλλαγές. Πρώτον, απελευθέρωσε χρόνο για να επικεντρωθεί στο τεχνικό έργο, διορίζοντας τον Οκτώβριο έναν νέο CEO για τον εμπορικό τομέα της Microsoft. Τον Νοέμβριο, προσέλαβε έναν νέο σύμβουλο AI για να τον βοηθήσει να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Ο Ναντέλα εξετάζει προσωπικά κάθε εβδομάδα τους δείκτες απόδοσης της τεχνητής νοημοσύνης

Φρέσκες ιδέες

Μια νέα ομάδα που αντικαθιστά την παραδοσιακή δομή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και επικεντρώνεται στις εταιρικές λειτουργίες και τη διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου: ο Ναντέλα, ο Πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ, η Οικονομική Διευθύντρια Έιμι Χουντ, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Έιμι Κόουλμαν και ο Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Δραστηριοτήτων Χάτσον Άλτχοφ.

Το ανώτατο στέλεχος διευθύνει πλέον και μια ομάδα ηγεσίας μηχανικών που αποτελείται από περίπου 35 ηγέτες στους τομείς της μηχανικής και των προϊόντων. Η δομή αυτή μοιάζει με το μοντέλο λειτουργίας τύπου startup που ο ίδιος έχει επαινέσει δημοσίως τους τελευταίους μήνες, στο οποίο μηχανικοί, ερευνητές, κατασκευαστές προϊόντων και σχεδιαστές συνεργάζονται στενά, αντί να λειτουργούν μέσω μεγάλων ιεραρχικών αλυσίδων.

Αυτό θυμίζει επίσης μια αλλαγή που παρατηρείται και σε άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, επέκτεινε τη λεγόμενη «S-team», την ομάδα ανώτερων στελεχών της εταιρείας, και ενέταξε σε αυτήν υπαλλήλους χαμηλότερου επιπέδου που βρίσκονται πιο κοντά στο πεδίο εργασίας, όπως αντιπροέδρους που βρίσκονται δύο βαθμίδες κάτω από τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Και νέος αέρας

Η Microsoft διαθέτει επίσης μια νέα ομάδα διοίκησης του Copilot, η οποία είναι υπεύθυνη για τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας και αποτελείται από τους Τσαρλς Λαμάνα (επιβλέπει την πλατφόρμα Copilot), Τζέικομπ Ανδρέου (προσχώρησε στη Microsoft μόλις πέρυσι, επικεντρώνεται στη διεπαφή χρήστη) και Ράιαν Ροσλάνσκι (πρώην CEO του LinkedIn και τώρα υπεύθυνος για μεγάλα τμήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Microsoft Office, είναι υπεύθυνος για τις εφαρμογές).

Ένα ανερχόμενο αστέρι στην ομάδα ηγεσίας της μηχανικής είναι ένας βετεράνος της Microsoft ονόματι Αρούν Ούλαγκ, ο οποίος ανέλαβε κι άλλεες αρμοδιότητες πέρα από τη διαχείριση της πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων Fabric, ώστε να περιλαμβάνει έναν ευρύτερο ρόλο στη συνολική στρατηγική της εταιρείας.

Σε μια ακόμη προσπάθεια να πλησιάσει περισσότερο τη διαδικασία παραγωγής ιδεών, ο Ναντέλα έχει επίσης επεκτείνει τις συναντήσεις του προγράμματος «Accelerator» που ξεκίνησε πέρυσι. Σε αυτές τις συναντήσεις, τα στελέχη παραμένουν στο παρασκήνιο, ενώ οι απλοί εργαζόμενοι προτείνουν ιδέες και εξηγούν τι παρατηρούν από την πρώτη γραμμή, όπως ανέφερε το Business Insider.

Τα κρυφά χαρτιά του Ναντέλα

Ο Παβάν Νταβουλούρι αναδεικνύεται επίσης ως ένας από τους έμπιστους συνεργάτες του Ναντέλα. Ο 25χρονος βετεράνος της Microsoft, ο οποίος εργάστηκε στην αρχική ομάδα της που ήταν υπεύθυνη για τη σειρά προϊόντων υλικού Surface, ηγείται από τον Μάρτιο της ομάδας που είναι υπεύθυνη για τα Windows και τις συσκευές.

Ο Τζέισον Σλέτζερ, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Επιχειρήσεων McDonough του Πανεπιστημίου Georgetown, δήλωσε στο Business Insider ότι η ανάγκη της Microsoft να ξεπεράσει πιο ευέλικτους ανταγωνιστές απαιτεί «τη βελτίωση της ροής πληροφοριών, ώστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να λαμβάνουν τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή».

«Η ταχύτητα της αλλαγής, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας, δημιουργεί την ανάγκη οι ανώτεροι διευθυντές να έχουν πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει σε πολύ τοπικό επίπεδο», σημείωσε ο Σλέτζερ.

Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα».