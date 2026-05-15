Μπιλ Άκμαν: Ποντάρει στη Microsoft αγοράζοντας επιπλέον μερίδιο

Επιπλέον μερίδιο στην Microsoft απέκτησε η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν, ποντάροντας ότι οι επενδύσεις του γίγαντα λογισμικού στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικατοπτρίζονται στην πτωτική τιμή της μετοχής της εταιρείας.

Ο Άκμαν δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X την Παρασκευή ότι η Pershing είχε αρχίσει να χτίζει τη θέση στη Microsoft τον Φεβρουάριο, μετά την πτώση των μετοχών της εταιρείας μετά την έκθεση κερδών της, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Θα αποκαλύψουμε μια νέα θέση στη Microsoft, μια εταιρεία που παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια, που προσφέρεται σε μια εξαιρετικά ελκυστική αποτίμηση», δήλωσε ο Άκμαν στην ανάρτηση των 800 και πλέον λέξεων, προσθέτοντας ότι η Pershing είχε πλέον καταστήσει τη Microsoft «βασική συμμετοχή».

Οι μετοχές της Microsoft έχουν υποχωρήσει κατά 15% φέτος και έχουν χάσει περισσότερο από το 25% της αξίας τους από την κορύφωσή τους το περασμένο φθινόπωρο. Η πτώση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκκαθάρισης της βιομηχανίας λογισμικού και ανησυχιών των επενδυτών για τις μεγάλες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι μετοχές δεν άλλαξαν σημαντικά στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανάρτηση του Άκμαν σχετικά με το μερίδιο.

Ο Άκμαν δήλωσε ότι οι επενδυτές «υποτιμούν την ανθεκτικότητα» της συνδρομητικής σουίτας Microsoft 365 «δεδομένου του βαθιά ενσωματωμένου ρόλου της σε όλες τις επιχειρήσεις και της εξαιρετικά ελκυστικής πρότασης τιμής-αξίας».

Ο Άκμαν ως επενδυτική persona

Η Pershing θα αποκαλύψει το μερίδιο συμμετοχής σε κανονιστικές καταθέσεις αργότερα την Παρασκευή, δήλωσε ο Άκμαν.

As two of the largest forces in equity markets — growing index ownership and increasing amounts of capital controlled by extremely short-term-oriented, leveraged, volatility-intolerant investors — converge, we have found occasional opportunities to acquire some of the most… — Bill Ackman (@BillAckman) May 15, 2026

Ο Άκμαν έχει μια ένθερμη διαδικτυακή βάση θαυμαστών, με περισσότερους από δύο εκατομμύρια ακόλουθους στο X. Συχνά κεντρίζει το ενδιαφέρον της αγοράς για τις επενδύσεις του κοινοποιώντας την επενδυτική του υπόθεση στο διαδίκτυο, όπου γίνεται τροφή για συζητήσεις σε chat rooms στο Reddit και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η Microsoft, η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο, κινείται για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις πλατφόρμες και τις εφαρμογές cloud. Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις στην κλιμάκωση της χωρητικότητας του κέντρου δεδομένων της αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.

Ο Άκμαν επικαλέστηκε τη συνεργασία της Microsoft με την OpenAI, η οποία δίνει στον γίγαντα λογισμικού πρόσβαση στα μοντέλα και τα προϊόντα της νεοσύστατης επιχείρησης. Είπε ότι πιστεύει ότι η Wall Street δεν είχε λάβει υπόψη το ενδιαφέρον της εταιρείας για την OpenAI, την οποία αποτίμησε σε «περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια».

Η OpenAI, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, σχεδιάζει μια αρχική δημόσια προσφορά για το τρέχον έτος.

«Θεωρούμε την πρόσφατη απόφαση της Microsoft να αναδιαρθρώσει τη συνεργασία της με την OpenAI όχι ως παραχώρηση, αλλά ως μέρος μιας σκόπιμης στροφής προς μια πιο ανοιχτή, πολυμοντελική αρχιτεκτονική που εξυπηρετεί καλύτερα τους εταιρικούς πελάτες», δήλωσε ο Άκμαν.