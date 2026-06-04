Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Dow Jones

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Ο Dow Jones ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό την Πέμπτη στη Wall Street, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite υστέρησε καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να μετακινούνται από μετοχές εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ σε μη τεχνολογικές μετοχές.

Ο Dow Jones κέρδισε εντός της συνδρίασης έως και 928 μονάδες (τελικά έκλεισε με άνοδο 874,86 μονάδων) είχε άνοδο 1,73% κλείνοντας τελικά στις 51.561,93 μονάδες. Ο Nasdaq οριακά καθοδικά κατά 0,09% κλείνοντας στις 26.830,958 μονάδες ενώ ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,43% κλείνοντας στις 7.584,31 μονάδες.

Η UnitedHealth οδήγησε τον Dow υψηλότερα, με άνοδο μεγαλύτερη από 5%. Η JPMorgan Chase και η Walmart συνέβαλαν στην άνοδο του δείκτη βάσης, ανεβαίνοντας κατά 4% και 1% αντίστοιχα. Μη τεχνολογικές μετοχές εκτός Dow, όπως οι Costco και Eli Lilly κέρδισαν περισσότερο από 1% και περισσότερο από 5%, αντίστοιχα.

Η στροφή προκλήθηκε από μια πώληση μετοχών της Broadcom που οδήγησε τους επενδυτές να μειώσουν την έκθεσή τους σε μετοχές με συνδέσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Η κατασκευάστρια τσιπ διαπραγματεύτηκε 14% χαμηλότερα αφού ανακοίνωσε έσοδα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Οι εταιρείες ημιαγωγών, που ηγήθηκαν της τελευταίας ανόδου της αγοράς σε ιστορικά επίπεδα, σημείωσαν γενική πτώση. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) έχασε σχεδόν 2%. Η Arm Holdings υποχώρησε πάνω από 5%, όπως και η Micron Technology.

«Μετά από μια εκπληκτική περίοδο κερδών, το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης είναι ακόμα ζωντανό και υγιές, αλλά αυτή η άνοδος εμφανίζει κόπωση μετά από μια απίστευτη άνοδο τους δύο τελευταίους μήνες», δήλωσε ο Ντένις Φόλμερ, επικεφαλής επενδύσεων στη Montis Financial. «Χωρίς τέλος στον ορίζοντα για το αδιέξοδο στο Στενό του Ορμούζ, δεν θα μας εξέπληττε να δούμε τις μετοχές να σταματούν για λίγο, καθώς αυτή η πραγματικότητα εδραιώνεται και παίρνει μια ανάσα από την πρόσφατη σειρά κερδών».

Οι κινήσεις της Πέμπτης «δείχνουν τα πρώτα στάδια μιας περιστροφής και είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι δεν είναι όλες οι μετοχές AI ίδιες και υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες ενσωματωμένες σε κάθε μετοχή», πρόσθεσε.

Αυτό έρχεται μετά από μια μέρα απωλειών στη Wall Street, με τις μετοχές να πιέζονται από τις αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν μεταξύ των Η.Π.Α. και του Ιράν. Το Ιράν επιτέθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ νωρίς την Τετάρτη, ενώ μία μέρα νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Η.Π.Α. δήλωσε ότι είχε καταστρέψει πολλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones, και πραγματοποίησε «πυραυλικές επιδρομές αυτοάμυνας» στο νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο. Ανακοίνωσε επίσης ότι αυτό έγινε ως απάντηση σε «αποπειραθείσες επιθέσεις» από την Τεχεράνη.

Το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν περίπου 3% την Πέμπτη, μετά από μια αναφορά ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διστάζει να ξεκινήσει πλήρη πόλεμο με το Ιράν παρά τις πρόσφατες συγκρούσεις.

Τα futures του West Texas Intermediate μειώθηκαν κατά 3,1% για να κλείσουν στα 93,04 δολάρια ανά βαρέλι. Τα futures του Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, έχασαν 2,8% για να κλείσουν στα 95,03 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Τραμπ είπε στους συνεργάτες του ότι η ανακωχή με το Ιράν διατηρείται παρά τις σποραδικές συγκρούσεις, δήλωσαν ανώνυμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι στη Wall Street Journal. Ο πρόεδρος είπε ότι θα σκεφτεί να τερματίσει την ανακωχή αν το Ιράν σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την αναφορά όταν ρωτήθηκε από το CNBC. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ενώ ο Τραμπ «προτιμά πάντα μια διπλωματική λύση, έχει ξεκαθαρίσει τις συνέπειες εάν το Ιράν αρνηθεί να κάνει συμφωνία».

Η εκεχειρία φαινόταν στα πρόθυρα κατάρρευσης νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, μετά από δηλώσεις ιρανικών κρατικών μέσων ότι η Τεχεράνη είχε διακόψει τις συνομιλίες με τις Η.Π.Α. λόγω της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο. Το Ιράν στηρίζει μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίοι έχουν εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν την Τετάρτη να εφαρμόσουν μια εκεχειρία, η οποία θα μπορούσε να προωθήσει τις συνομιλίες μεταξύ Η.Π.Α. και Ιράν. Αλλά δεν είναι σαφές αν η εκεχειρία στον Λίβανο θα κρατήσει καθώς η Χεζμπολάχ λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση στη Βηρυτό.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι «πρέπει να “αποσύρουμε” την Χεζμπολάχ και πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο».

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη αντίθεση σχετικά με την Μέση Ανατολή στο Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την Τετάρτη μια απόφαση που καλεί τον Τραμπ να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις ή να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να συνεχιστεί η σύγκρουση. Η απόφαση πρέπει ακόμη να περάσει τη Γερουσία και θα ήταν σχεδόν σίγουρα βέβαιο ότι θα ασκήσει βέτο ο Τραμπ.