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ΑΕΠ: Εν αναμονή των στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο – Τι προσδοκά η κυβέρνηση

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες που φτάνουν μέχρι και το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας

Macro 05.06.2026, 07:00
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ΑΕΠ: Εν αναμονή των στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο – Τι προσδοκά η κυβέρνηση
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

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Εν αναμονή της σημερινής ανακοίνωσης των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για την άνοδο του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Είναι γεγονός ότι η περίοδος αυτή επηρεάστηκε έντονα από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, καθώς το ξέσπασμα του πολέμου οδήγησε σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων διεθνών αλλά και εγχώριων οργανισμών για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην ελληνική οικονομία. Οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αποτίμηση της πορείας της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο.

Οι αναθεωρήσεις για το ελληνικό ΑΕΠ

Άλλωστε, στις 30 Απριλίου, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθεώρησε -επί τα χείρω- την πρόβλεψή του για τη φετινή ανάπτυξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση προόδου και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, προβλέπεται για το 2026 ρυθμός ανάπτυξης 2% -έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,4%. Παράλληλα, για το 2026 η πρόβλεψη της ΤτΕ κάνει λόγο για ανάπτυξη της τάξης του 1,9%, κάτι το οποίο σχετίζεται με τις συνέπειες που έχει προκαλέσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος για την Ελλάδα κατέγραψε η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις επανέρχονται δυναμικά την ώρα που οι προοπτικές ανάπτυξης υποχωρούν. Ο διεθνής οργανισμός κατέβασε» ην πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο 1,9% από 2,2%, υποδηλώνοντας τις συνέπειες από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, θεωρώντας την Ελλάδα εξαρτημένη ενεργειακά, αλλά και στις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις.

Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδα κάτω από 2%, στο 1,8% φέτος και στο 1,6% το 2027, προβλέπει για την Ελλάδα η Κομισιόν στην έκθεση των εαρινών της προβλέψεων, με τη χώρα να παραμένει ωστόσο πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην τελευταία αξιολόγησή του για την Ελλάδα η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Απριλίου, αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμηση για την ανάπτυξη στο 1,8% για φέτος, (από 2%) αποτυπώνοντας τις πιέσεις που προκαλούν οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η επιβράδυνση της διεθνούς ζήτησης. Παράλληλα, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι η ανάπτυξη του 2025 «έκλεισε» στο 2,1%, ενώ προβλέπει ότι το 2027 η άνοδος του ελληνικού ΑΕΠ θα κινηθεί στο 1,7%.

Η επόμενη μέρα

Σύμφωνα με την έκθεση της Eurobank «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» που δημοσιοποιήθηκε χθες, Συνολικά, η εικόνα του πρώτου τριμήνου του 2026 παραμένει θετική για την ελληνική οικονομία, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι προκλήσεις. Η ισχυρή βιομηχανική δραστηριότητα, η ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και η διατήρηση θετικού επιχειρηματικού κλίματος συντηρούν τις αναπτυξιακές προοπτικές, την ώρα που η επιβράδυνση της απασχόλησης, η κάμψη των εξαγωγών και η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης υπενθυμίζουν ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο»

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί από την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Παρά τη σημαντική πρόοδο, το επίπεδο του ελληνικού ΑΕΠ εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού. Αν και η οικονομία έχει ανακτήσει μεγάλο μέρος των απωλειών της προηγούμενης δεκαετίας, δεν έχει ακόμη καλύψει πλήρως το αναπτυξιακό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των μνημονίων.

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