Απάτη με μήνυμα το οποίο…δήθεν προέρχεται από το gov.gr

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Την εμφάνισή της έκανε νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing), η οποία μιμείται επίσημες κρατικές ειδοποιήσεις από το Gov.gr.

Συγκεκριμένα, χρήστες κινητών τηλεφώνων λαμβάνουν μήνυμα SMS από αποστολέα που εμφανίζεται ως «GR GOV», στο οποίο αναφέρεται: «Εκδοθείσα παράβαση τροχαίας. Οφείλεται εξόφληση». Το μήνυμα συνοδεύεται από σύνδεσμο (link), προτρέποντας τον παραλήπτη να τον πατήσει προκειμένου να πληρώσει το δήθεν πρόστιμο.

Αν λάβετε στο κινητό σας αντίστοιχο μήνυμα, μην πατήσετε ποτέ τον σύνδεσμο (link) και μην δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.

Πρόκειται για ξεκάθαρη απάτη που έχει σκοπό να σας παραπλανήσει.

Ένα επίσημο μήνυμα δεν περιέχει ποτέ link. Για να δείτε αν έχετε πρόστιμο για οποιαδήποτε παράβαση, μπορείτε να το κάνετε μόνο αν να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNET.

Δείτε το μήνυμα