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Ελλάδα: Η δεύτερη ανάγνωση της εξόδου από την επιτήρηση

Ο Χαράλαμπος Γκότσης εξηγεί γιατί η έξοδος από την επιτήρηση ύστερα από 16 χρόνια είναι θετική εξέλιξη για την Ελλάδα, αλλά δεν αρκεί για να εξαφανίσει τις ανισορροπίες της οικονομίας

Economy 05.06.2026, 07:00
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Ελλάδα: Η δεύτερη ανάγνωση της εξόδου από την επιτήρηση
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

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Η Ελλάδα βγήκε πλέον από κάθε μορφή επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλείνοντας έναν κύκλο 16 ετών που σημάδεψε την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Πρόκειται αναμφίβολα για μια θετική εξέλιξη, καθώς αποκαθίσταται πλήρως η θεσμική και οικονομική κανονικότητα και η χώρα παύει να βρίσκεται υπό ειδικό καθεστώς παρακολούθησης.

Σίγουρα αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση της είδησης παρόλα αυτά υπάρχει πάντοτε και μία δεύτερη ανάγνωση μιας είδησης.

Οι ανισορροπίες συνεχίζουν

«Έρχεται πάρα πολύ αργά». Με αυτή τη φράση σχολίασε ο Χαράλαμπος Γκότσης καθηγητής οικονομικών και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μιλώντας στην εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega News, την οριστική έξοδο της Ελλάδας από κάθε μορφή ευρωπαϊκής επιτήρησης, υπενθυμίζοντας ότι άλλες χώρες που βρέθηκαν σε προγράμματα προσαρμογής κατάφεραν να επιστρέψουν στην κανονικότητα μέσα σε ένα, δύο ή το πολύ τέσσερα χρόνια, ενώ η Ελλάδα χρειάστηκε 16 ολόκληρα χρόνια.

Όπως σημείωσε, πρόκειται αναμφίβολα για ένα θετικό νέο, καθώς η χώρα παύει πλέον να βρίσκεται κάτω από οποιαδήποτε ειδική λίστα παρακολούθησης. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η έξοδος από την επιτήρηση δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισορροπίες στην οικονομία.

Κατανάλωση και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

«Η ελληνική οικονομία είναι γεμάτη ανισορροπίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Γκότσης. Αναφέρθηκε πρώτα στην κατανάλωση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του ΑΕΠ, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, στάθηκε στο διαχρονικά υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8%, δείχνοντας όπως είπε ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο του τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τη συμβολή του τα προβλήματα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερα. «Αν δεν είχαμε τον τουρισμό, που βοηθάει και πάει καλά, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα», σημείωσε.

Οι ανισότητες στο εισόδημα

Ο κ. Γκότσης στάθηκε επίσης στις ανισότητες στην κατανομή του εισοδήματος. Όπως ανέφερε, τα τελευταία πέντε χρόνια η διαφορά ανάμεσα στα εισοδήματα του κεφαλαίου και στις αμοιβές της εργασίας έχει διευρυνθεί κατά περίπου 15 δισ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη δεν μοιράζεται ισόρροπα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Το συμπέρασμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι η έξοδος από την επιτήρηση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, αλλά το πραγματικό ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών που εξακολουθούν να περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

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