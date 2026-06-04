ΕΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ουκρανίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία άνοιξε η Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαίους αξιωματούχους.

Οι εκπρόσωποι των 27 στις Βρυξέλλες έδωσαν την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σηματοδοτώντας έτσι «ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης», δήλωσε αξιωματούχος της κυπριακής προεδρίας.

Προκαταρκτική έγκριση από τους 27 για επίσημο άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε «ιστορική συμφωνία» με το Κίεβο για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουγγαρία.

Το ζήτημα αποτελούσε «αγκάθι» στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ουκρανική πλευρά για το θέμα αυτό.

Ο Μαγιάρ είπε ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα μέτρα «στο εγγύς μέλλον».

Η Ουγγαρία επιθυμεί επίσης από την Ουκρανία να τροποποιήσει το σχέδιο δράσης της υπέρ των μειονοτήτων.

«Εάν συμβεί αυτό, η ουγγρική κυβέρνηση θα δώσει τη συγκατάθεσή της για το άνοιγμα των πρώτων θεμάτων διαπραγμάτευσης για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», πρόσθεσε, δηλώντας έτοιμος να συναντηθεί με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επανέρχεται η ουγγρική γλώσσα

Ο προκάτοχος του Μαγιάρ, ο συντηρητικός Βίκτορ Ορμπαν, προκάλεσε την οργή του Κιέβου καθώς συστηματικά εξέφραζε αντιρρήσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και μπλόκαρε τα σχέδια βοήθειας της ΕΕ στη ρημαγμένη από τον πόλεμο χώρα.

Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν ραγδαία το 2017, όταν το Κίεβο επέβαλε με νόμο την ουκρανική ως βασική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με βάση τη νέα συμφωνία, η Ουκρανία δεσμεύεται να επαναφέρει το σύστημα των σχολείων των εθνικών μειονοτήτων, στα οποία θα «χρησιμοποιείται ελεύθερα» η ουγγρική γλώσσα.

Στις κοινότητες όπου οι κάτοικοι ουγγρικής καταγωγής ξεπερνούν το 10% θα είναι επίσης ελεύθερη η χρήση εθνικών ουγγρικών συμβόλων.

Πηγή: ΑΠΕ