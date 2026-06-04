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Στουμπ: Ο πρόεδρος της Φινλανδίας θέλει η ΕΕ να επεκτεθεί σε 40 κράτη με τον Καναδά

Χώρες όπως ο Καναδάς, η Βρετανία, η Νορβηγία, η Ουκρανία και η Τουρκία θα πρέπει να εξεταστούν όλες ως υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, δήλωσε ο Στουμπ

Επικαιρότητα 04.06.2026, 09:25
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Στουμπ: Ο πρόεδρος της Φινλανδίας θέλει η ΕΕ να επεκτεθεί σε 40 κράτη με τον Καναδά
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Το όραμά του για μια πολύ μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, δηλώνοντας ότι η Ένωση των 27 κρατών-μελών πρέπει να «σκέφτεται μεγαλόπνοα» και να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να προβάλλει τη δύναμή της στη διεθνή σκηνή.

Η καλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική που έχει εφαρμοστεί ποτέ είναι η ευρωπαϊκή διεύρυνση, δήλωσε ο Στουμπ

Μιλώντας σε συνέδριο για την ενέργεια στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας την Τετάρτη, ο Στουμπ είπε ότι η ΕΕ πρέπει να πιέσει για την αύξηση του αριθμού των μελών της σε 40 κράτη και ανέφερε τη Βρετανία, τον Καναδά, την Τουρκία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία ως πιθανούς υποψηφίους για ένταξη.

Τα σχόλιά του έρχονται σε μια στιγμή που οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, σε συνδυασμό με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, ωθούν ορισμένες χώρες να επανεξετάσουν τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ.

Ο Στουμπ δήλωσε στο Eurelectric Power Summit ότι «το παράθυρο ευκαιρίας» για τη διεύρυνση της ΕΕ «είναι αρκετά σύντομο, διότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ίσως όταν αλλάξει η αμερικανική κυβέρνηση, δεν ξέρω, τότε οι άνθρωποι θα πάρουν το πόδι τους από το γκάζι και θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται ξανά για περιττά θέματα».

Ο Στουμπ πρόσθεσε ότι «η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία ή η ευρωπαϊκή γεωπολιτική δύναμη» «βασίζεται συχνά στο μέγεθος και την κλίμακα, και πιστεύω ότι η καλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική που έχει εφαρμοστεί ποτέ είναι η ευρωπαϊκή διεύρυνση».

«Αυτή τη στιγμή, πρέπει να σκεφτούμε με ευρύτητα και γεωγραφικά, πρέπει να διευρύνουμε ή τουλάχιστον να δημιουργήσουμε μορφές συμμετοχής που να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να εντάξουν συνολικά 40 ευρωπαϊκά κράτη — ή ακόμη και μη ευρωπαϊκά», δήλωσε ο Στουμπ.

Η ΕΕ προχωρά στην μεγαλύτερη διεύρυνσή της την τελευταία περίοδο, με εννέα υποψήφιες χώρες να επιδιώκουν την ένταξή τους στην Ένωση τα επόμενα χρόνια. Το Μαυροβούνιο και η Αλβανία θεωρούνται τα φαβορί μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ η Ουκρανία και η Μολδαβία πλησιάζουν στην έναρξη επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να στρέψει το βλέμμα της προς τη δυτική πλευρά της και να επαναφέρει τη Βρετανία, η οποία αποχώρησε από την Ένωση το 2020, στην αγκαλιά της, ή τουλάχιστον «όσο το δυνατόν πιο κοντά».

Ο Καναδάς πρέπει να θεωρηθεί ως μια άλλη επιλογή, δήλωσε ο Στουμπ. «Δεν θα ήταν υπέροχο αν ο Καναδάς ήταν το 28ο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί για το 51ο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών;»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει διακηρύξει τις φιλοδοξίες του να προσαρτήσει τον Καναδά. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ έγραψε «51η πολιτεία!», μοιράζοντας παράλληλα ένα άρθρο του Bloomberg σχετικά με την είσοδο του Καναδά σε τεχνική ύφεση για πρώτη φορά από το 2020.

Στουμπ: «Κανείς δεν μιλάει για την Τουρκία»

Ο Στουμπ δήλωσε στη διάσκεψη ότι, αφού εξετάσαμε την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, «πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την Τουρκία».

«Κανείς δεν μιλάει πια για την Τουρκία, και πρέπει να ανοίξουμε το μυαλό μας για να καταλάβουμε ότι, τουλάχιστον από άποψη ασφάλειας, η Τουρκία πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά», δήλωσε ο Στουμπ.

«Στη συνέχεια, αν κατευθυνθούμε προς το νότο ή το νοτιοανατολικό τμήμα, αν κοιτάξουμε τα Δυτικά Βαλκάνια, εννοώ ότι αυτό είναι το πιο καυτό σημείο στην Ευρώπη… είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τι κάνουμε με τη Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία; Τι κάνουμε με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη;», πρόσθεσε.

«Και τέλος, οι χώρες που μου είναι πραγματικά αγαπητές, αν πάμε προς τα βόρεια, είναι η Ισλανδία, η οποία πρόκειται να διεξαγάγει δημοψήφισμα, και στη συνέχεια η Νορβηγία», δήλωσε ο Στουμπ.

«Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με ευρύτητα αν θέλουμε να προβάλλουμε τη δύναμή μας στον κόσμο. Όμως ποιος θα το κάνει αυτό, πότε, πού και πώς, δεν ξέρω», πρόσθεσε ο Στουμπ.

Το κοινοβούλιο της Ισλανδίας ψήφισε πρόσφατα υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου σχετικά με το αν θα ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. Η μικρή σκανδιναβική χώρα είχε υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΕ το 2009, αμέσως μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, πριν αναστείλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις τέσσερα χρόνια αργότερα.

Η πρώην πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Katrín Jakobsdóttir, είχε δηλώσει προηγουμένως στο CNBC ότι δεν έβλεπε το λόγο για την ένταξη στην ΕΕ, προσθέτοντας ότι η χώρα διατηρεί ήδη στενή οικονομική συνεργασία με την Ένωση και οι πολίτες της απολαμβάνουν υψηλό βιοτικό επίπεδο.

«Αν η πλειοψηφία του λαού επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε αυτή την πλειοψηφία, αλλά δεν έχω αλλάξει τη θέση μου», δήλωσε η Γιάκομπσντότιρ στο CNBC στα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νορβηγία επανεξετάζει τις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Το Όσλο έχει απορρίψει δύο φορές την ένταξη στην ΕΕ.

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