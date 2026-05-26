ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες

Πράσινο φως για τη σύσταση κοινής εταιρείας (joint venture) από τον Ομιλο ΔΕΗ και τη Metlen άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») και την Metlen Energy & Metals Single Member S.A. («Metlen»), αμφότερες στην Ελλάδα.

Η συναλλαγή αφορά κυρίως τη λειτουργία εγκαταστάσεων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μπαταρίες στη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα συναλλαγή δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό, δεδομένης της περιορισμένης συνδυασμένης θέσης των εταιρειών στην αγορά που προκύπτει από την προτεινόμενη συναλλαγή. Η κοινοποιηθείσα συναλλαγή εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας εξέτασης των συγκεντρώσεων.

Σκοπός του joint venture, σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στις αρχές Μαρτίου, είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία χαρτοφυλακίου έργων αποθήκευσης BESS έως 1.500 MW/3.000 MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, εκ των οποίων τα 1.000MW αναμένεται να υλοποιηθούν εντός δωδεκαμήνου.

Για την κατασκευή των εν λόγω σταθμών αποθήκευσης θα χρησιμοποιηθούν δίωρες υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

Τα δυο μέρη συμπράττουν συνεισφέροντας τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση της ενέργειας. Ο Όμιλος ΔΕΗ, με την παρουσία του, στις τρεις χώρες διασφαλίζει την ταχύτατη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, ενώ η METLEN με τη μακροχρόνια εμπειρία και αξιόπιστη τεχνογνωσία, εξασφαλίζει την έγκαιρη και άρτια κατασκευή των έργων.