HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται σχεδόν με βεβαιότητα να προχωρήσει σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις 11 Ιουνίου, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%, σύμφωνα με ανάλυση της HSBC.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, η συγκεκριμένη κίνηση έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές, ενώ η ΕΚΤ προετοίμαζε εδώ και καιρό το έδαφος για μια αύξηση τον Ιούνιο. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Απριλίου ανέφεραν ότι είχε καταστεί «ολοένα και πιο απίθανο» να θεωρείται κατάλληλη μια προσέγγιση αναμονής απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, υπογράμμιζαν ότι έως τον Ιούνιο θα υπήρχαν διαθέσιμα «περισσότερα στοιχεία» για τη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Απριλίου, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, δήλωσε ότι «σε επίπεδο κατεύθυνσης» θεωρούσε πως γνώριζε προς τα πού οδεύουν τα επιτόκια. Πιο πρόσφατα, η Isabel Schnabel τόνισε ότι η ΕΚΤ «δεν μπορεί πλέον να αγνοεί αυτό το σοκ» και ότι «ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης των πληθωριστικών προσδοκιών αυξάνεται».

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την HSBC, το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον η αύξηση του Ιουνίου, αλλά το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προεξοφλούν συνολικές αυξήσεις επιτοκίων περίπου 65 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2026. Το βασικό σενάριο της HSBC, το οποίο στηρίζεται στην υπόθεση ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωθεί στα 114 δολάρια ανά βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο και στα 101 δολάρια το τρίτο τρίμηνο, προβλέπει συνολικά τρεις αυξήσεις επιτοκίων των 25 μονάδων βάσης εντός του έτους.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας, Gediminas Šimkus, έχει δηλώσει ότι μια δεύτερη αύξηση επιτοκίων μετά τον Ιούνιο είναι «περισσότερο πιθανή παρά απίθανη». Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός του Μαΐου ενδέχεται να κατέγραψε τα πρώτα σημάδια έμμεσης μετακύλισης του ενεργειακού σοκ στις τιμές.

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ αυτή την άποψη. Ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για «ισχυρή αντίσταση» απέναντι στην αποστολή μηνύματος ότι ο Ιούνιος θα αποτελέσει την αφετηρία ενός ευρύτερου κύκλου νομισματικής σύσφιξης.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη εντείνονται. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI του Μαΐου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023. Επιπλέον, οι τιμές του πετρελαίου έχουν απομακρυνθεί σημαντικά από τα πρόσφατα υψηλά τους, καθώς οι αγορές προεξοφλούν το ενδεχόμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή.

Σε πιο ήπιο τόνο κινήθηκαν και τα στοιχεία της έρευνας της ΕΚΤ για τις προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με τον πληθωρισμό. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα ενός έτους παρέμειναν αμετάβλητες στο 4%, ενώ οι αντίστοιχες προσδοκίες για την επόμενη τριετία υποχώρησαν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 2,9%.

Κατά την HSBC, η απόφαση του Ιουνίου μοιάζει ουσιαστικά δεδομένη. Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία δεν συνηγορούν, τουλάχιστον προς το παρόν, υπέρ ενός επιθετικού κύκλου αυξήσεων επιτοκίων.

Ο φόβος των λαθών

Η HSBC επισημαίνει ότι ορισμένοι αξιωματούχοι φοβούνται την επανάληψη των λαθών του 2011, όταν η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια ως απάντηση στην άνοδο των τιμών της ενέργειας, οδηγώντας σε αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες τη στιγμή που η ανάπτυξη επιβραδυνόταν και η κρίση χρέους της Ευρωζώνης επιδεινωνόταν.

Για άλλους, ωστόσο, η πιο δυσάρεστη ανάμνηση είναι η περίοδος 2022-2023. Τότε η νομισματική πολιτική παρέμεινε υπερβολικά χαλαρή και, σύμφωνα με την ανάλυση, συνέβαλε ώστε το ενεργειακό σοκ να μετατραπεί σε επίμονο πληθωριστικό φαινόμενο.

Για τη συνεδρίαση του Ιουνίου φαίνεται να υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι μια αύξηση επιτοκίων είναι δικαιολογημένη. Από εκεί και πέρα, όμως, η συζήτηση εντός της ΕΚΤ αναμένεται να ενταθεί. Καθοριστικής σημασίας θα είναι ο τόνος της συνέντευξης Τύπου, καθώς και τυχόν ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.