Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Φυσικό αέριο 29.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με την αμερικανική Chevron να ετοιμάζεται να αποκτήσει το πέμπτo της block για έρευνα κι εκμετάλλευση κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, ανεβάζοντας περίπου στα 50.000 τ.χλμ. την έκταση που της έχει παραχωρηθεί, ο ενεργειακός χάρτης της χώρας αλλάζει ταχύτατα.

Η Chevron που ανταγωνίζεται διεθνώς στο upstream την ExxonMobil, την δεύτερη αμερικανική Big Oil που ερευνά για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, δίνει τη δική της απάντηση στο ίδιο πεδίο των ερευνών, στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διαθέσιμα σεισμικά δεδομένα που ελήφθησαν από την HELLENiQ ENERGY τόσο σε μορφή 2D όσο και σε 3D εντόπισε ελπιδοφόρες γεωλογικές δομές με αξιοποιήσιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Block 10 Νότια του Ιονίου και ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Το υπέδαφος της περιοχής προσομοιάζει με εκείνο του θαλάσσιου Βlock 2 στο οποίο μπήκε τον περασμένο Νοέμβριο η ExxonMobil και συγκεκριμένα στην κοινοπραξία με Energean και HELLENiQ ENERGY. Η Energean τον Φεβρουάριο του 2027 θα χτυπήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο βορειοδυτικά του Ιονίου και η ExxonMobil θα παραλάβει τη σκυτάλη για τη διαχείριση του Block θα αναλάβουν στη συνέχεια οι Αμερικανοί.

Η Chevron θα κάνει γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Block 10;

Η Chevron όπως έγινε γνωστό χθες υπέβαλε αίτημα για είσοδο στο Block 10 και απόκτηση από τη HELLENiQ ENERGY του 70% του μεριδίου που κατείχε.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν η παραχώρηση θα είναι έτοιμη για γεώτρηση αν κι εφόσον οι Αμερικανοί της Chevron στο διάστημα των 18 μηνών που ζήτησαν παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης διαπιστώσουν πώς τα 2D και 3D γεωφυσικά δεδομένα κρύβουν στόχο με πιθανότητες επιτυχημένου εντοπισμού κοιτάσματος.

Αν η Chevron πάρει τέτοια απόφαση τότε το 2028 είναι πιθανόν να έχουμε και νέα γεώτρηση: Back to back… γεώτρηση για τον εντοπισμό κοιτασμάτων σε υδρογονάθρακες.

Η απόφαση της Chevron να μπει στο Block 10 το οποίο έχει παραχωρηθεί με σύμβαση μίσθωσης από το 2019 στην HELLENiQ ENERGY ήρθε σε συνδυασμό και με ένα άλλο δεδομένο. Ουσιαστικά σχηματίζει ένα μεγάλο τόξο με τα θαλάσσια οικόπεδα που ήδη έχει μισθώσει, «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Μία μεγάλη έκταση όπου μπορεί με άνεση να ερευνήσει για τον εντοπισμό και πιθανών νέων στόχων.

Υδρογονάνθρακες

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η απόφαση για την είσοδο της Chevron θα κινηθεί με γρήγορες διαδικασίες.

Η ΕΔΕΥΕΠ αναμένεται τα επόμενα 24ωρα να γνωμοδοτήσει θετικά, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκδώσει τη σχετική υπουργική απόφαση για το farm in, θα ακολουθήσει η μεταβίβαση του operatorship και με μία έγκριση του υπουργείου Εξωτερικών ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην προσπάθεια της χώρας να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες και τον ορυκτό της πλούτο αλλά και για να εδραιώσει περισσότερο τη γεωπολιτική της θέση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
Ασία

Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
Ιράν: Ο πόλεμος χωρίζει τις παγκόσμιες αγορές σε νικητές και ηττημένους
World

Ο πόλεμος χωρίζει τις αγορές σε νικητές και ηττημένους

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά περίπου 40% -λόγω του πολέμου στο Ιράν- έχει ανατρέψει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές
Πετρέλαιο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Στα 95 δολ. το πετρέλαιο brent

Στα 89 δολάρια το αργό WTI, στα 95,09 δολάρια το πετρέλαιο αναφοράς Brent μετά απο πτώση 4%

Ενέργεια: Mega deal Γερμανίας – Καναδά για εισαγωγή LNG
Φυσικό αέριο

Mega deal Γερμανίας - Καναδά για εισαγωγή LNG

Το φυσικό αέριο που θα καλύψει μέρος των αναγκών της Γερμανίας για ενέργεια θα προέρχεται από το έργο Ksi Lisims LNG κοντά στη λωρίδα της Αλάσκας

BP: Βουτιά μετοχής μετά την απομάκρυνση του προέδρου από το διοικητικό συμβούλιο
Πετρέλαιο

Η απόλυση του προέδρου έφερε «βουτιά» στη μετοχή της ΒΡ

Το διοικητικό συμβούλιο της ΒΡ ανακοίνωσε ότι απέλυσε τον πρόεδρο Άλμπερτ Μάνιφολντ σε μια αιφνιδιαστική κίνηση

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
Φυσικό αέριο

Εγκαινιάστηκε ο αγωγός αερίου του ΔΕΣΦΑ προς Δ. Μακεδονία

Στρατηγικής σημασίας το έργο του ΔΕΣΦΑ - Σε 185,9 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός του

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές, μετά από νέες αγορές ιδίων μετοχών

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πώς το υπουργείο συμβάλλει στην εθνική ασφάλεια με νέο αναπτυξιακό καθεστώς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
Ασία

Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας

Ωστόσο η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Ένωση Αγρινίου: Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών
AGRO

Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών από την Ένωση Αγρινίου

Για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» απονέμει έξι υποτροφίες σε αριστεύσαντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026

Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο να παγώσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται για την Ρωσία

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αποθέματα πετρελαίου: Η Exxon προειδοποιεί ότι θα φτάσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα σε εβδομάδες
Commodities

Exxon για πετρέλαιο: Ένα βήμα πριν την εξάντληση τα αποθέματα

Τα αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε «πραγματικά χαμηλά επίπεδα» τις επόμενες εβδομάδες αναγκάζοντας την τιμή του να εκτοξευθεί υψηλότερα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21
Tax

Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ξεκινά η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια – Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ
Commodities

Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια - Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ

Η αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας οδήγησε σε πτώση το πετρέλαιο αν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανέφερε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone
Κόσμος

ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών

Anthropic: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 65 δισ. δολ. – Ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI
Τεχνολογία

Πώς η Anthropic ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI

Η εταιρεία Anthropic που δημιούργησε το chatbot Claude αποτιμήθηκε στα 900 δισ. δολάρια

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies