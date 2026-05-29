Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με την αμερικανική Chevron να ετοιμάζεται να αποκτήσει το πέμπτo της block για έρευνα κι εκμετάλλευση κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, ανεβάζοντας περίπου στα 50.000 τ.χλμ. την έκταση που της έχει παραχωρηθεί, ο ενεργειακός χάρτης της χώρας αλλάζει ταχύτατα.

Η Chevron που ανταγωνίζεται διεθνώς στο upstream την ExxonMobil, την δεύτερη αμερικανική Big Oil που ερευνά για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, δίνει τη δική της απάντηση στο ίδιο πεδίο των ερευνών, στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διαθέσιμα σεισμικά δεδομένα που ελήφθησαν από την HELLENiQ ENERGY τόσο σε μορφή 2D όσο και σε 3D εντόπισε ελπιδοφόρες γεωλογικές δομές με αξιοποιήσιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Block 10 Νότια του Ιονίου και ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Το υπέδαφος της περιοχής προσομοιάζει με εκείνο του θαλάσσιου Βlock 2 στο οποίο μπήκε τον περασμένο Νοέμβριο η ExxonMobil και συγκεκριμένα στην κοινοπραξία με Energean και HELLENiQ ENERGY. Η Energean τον Φεβρουάριο του 2027 θα χτυπήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο βορειοδυτικά του Ιονίου και η ExxonMobil θα παραλάβει τη σκυτάλη για τη διαχείριση του Block θα αναλάβουν στη συνέχεια οι Αμερικανοί.

Η Chevron θα κάνει γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Block 10;

Η Chevron όπως έγινε γνωστό χθες υπέβαλε αίτημα για είσοδο στο Block 10 και απόκτηση από τη HELLENiQ ENERGY του 70% του μεριδίου που κατείχε.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν η παραχώρηση θα είναι έτοιμη για γεώτρηση αν κι εφόσον οι Αμερικανοί της Chevron στο διάστημα των 18 μηνών που ζήτησαν παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης διαπιστώσουν πώς τα 2D και 3D γεωφυσικά δεδομένα κρύβουν στόχο με πιθανότητες επιτυχημένου εντοπισμού κοιτάσματος.

Αν η Chevron πάρει τέτοια απόφαση τότε το 2028 είναι πιθανόν να έχουμε και νέα γεώτρηση: Back to back… γεώτρηση για τον εντοπισμό κοιτασμάτων σε υδρογονάθρακες.

Η απόφαση της Chevron να μπει στο Block 10 το οποίο έχει παραχωρηθεί με σύμβαση μίσθωσης από το 2019 στην HELLENiQ ENERGY ήρθε σε συνδυασμό και με ένα άλλο δεδομένο. Ουσιαστικά σχηματίζει ένα μεγάλο τόξο με τα θαλάσσια οικόπεδα που ήδη έχει μισθώσει, «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Μία μεγάλη έκταση όπου μπορεί με άνεση να ερευνήσει για τον εντοπισμό και πιθανών νέων στόχων.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η απόφαση για την είσοδο της Chevron θα κινηθεί με γρήγορες διαδικασίες.

Η ΕΔΕΥΕΠ αναμένεται τα επόμενα 24ωρα να γνωμοδοτήσει θετικά, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκδώσει τη σχετική υπουργική απόφαση για το farm in, θα ακολουθήσει η μεταβίβαση του operatorship και με μία έγκριση του υπουργείου Εξωτερικών ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην προσπάθεια της χώρας να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες και τον ορυκτό της πλούτο αλλά και για να εδραιώσει περισσότερο τη γεωπολιτική της θέση.