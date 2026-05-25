ΑΑΔΕ: Σε ποιο καθεστώς θα υπαχθούν οι αγρότες που εισέπραξαν ενίσχυση του Μέτρου 23 – Παραδείγματα

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την υποβολή δήλωσης μεταβολών για την μετάταξη αγροτών από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο ειδικό καθεστώς

AGRO 25.05.2026, 11:00
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ: Σε ποιο καθεστώς θα υπαχθούν οι αγρότες που εισέπραξαν ενίσχυση του Μέτρου 23 – Παραδείγματα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οδηγίες σχετικά με το καθεστώς στο οποίο μπορούν να υπαχθούν οι αγρότες το έτος 2026, οι οποίοι εισέπραξαν το 2025 ποσά ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, δίνει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την υποβολή δήλωσης μεταβολών για την μετάταξη από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο ειδικό καθεστώς (του άρθρου 48 του Κώδικα ΦΠΑ), για το φορολογικό έτος 2026, λόγω μη προσμέτρησης, στο όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, της ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 23.

Πρόστιμα που επιβλήθηκαν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μεταβολών δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται

Πλέον προβλέπεται ότι η ενίσχυση που λαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, στο πλαίσιο του Μέτρου 23 δεν υπολογίζεται στο όριο των επιδοτήσεων περί ειδικού καθεστώτος αγροτών.

Επίσης, προβλέπεται ότι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς αποκλειστικά λόγω είσπραξης το έτος 2025 της ενίσχυσης, δύνανται να ενταχθούν εκ νέου στο ειδικό καθεστώς αγροτών με δήλωση μεταβολών που υποβάλλεται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι, μετά την ένταξη στο ειδικό καθεστώς δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. για το διάστημα από 1ης.1.2026 ενώ τυχόν ποσά προς καταβολή που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ από 1ης.1.2026 δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

Τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μεταβολών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ή/και για δηλώσεις Φ.Π.Α., δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς, μπορούν έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, να υποβάλουν δήλωση μεταβολών (έντυπο Δ211) μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > (θεματική ομάδα) Μητρώο > (διαδικασία) Αίτηση μετάταξης αγρότη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών λόγω υπέρβασης επιδοτήσεων από το Μέτρο 23.

Υποβολή δήλωσης μεταβολής

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ στην εγκύκλιό της «στο ειδικό καθεστώς αγροτών δύνανται να εντάσσονται, αντί της εφαρμογής του κανονικού καθεστώτος, οι αγρότες φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων, καθώς και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ίδιου Κώδικα, των οποίων η αξία αθροιστικά ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 48. Τα ανωτέρω κριτήρια λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου οι αγρότες να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς».

Εφόσον κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους έστω ένα εκ των ανωτέρω αναφερομένων ορίων ξεπεραστεί, ο αγρότης που έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 9 του ιδίου άρθρου, να μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη του επομένου φορολογικού έτους.

Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 5255/2025 στο παραπάνω όριο των 5.000 ευρώ δεν υπολογίζεται πλέον  η ενίσχυση που εισπράχθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 23, είτε από αγρότες οι οποίοι το 2025 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ είτε από αγρότες οι οποίοι το 2025 είχαν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 48 του Κώδικα ΦΠΑ.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 48 του Κώδικα Φ.Π.Α., οι οποίοι μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς μέχρι τη δημοσίευση του ν.  5301/2026, ήτοι έως και 15.5.2026, αποκλειστικά λόγω είσπραξης το έτος 2025 ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 23 δύνανται να ενταχθούν εκ νέου στο ειδικό καθεστώς αγροτών με δήλωση μεταβολών που υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήτοι έως και την 2.6.2026.

Διευκρινίζεται ότι εντός της ανωτέρω προθεσμίας δύνανται να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς και οι αγρότες, με αποκλειστική δραστηριοποίηση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι το έτος 2025 είχαν ήδη ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς και παρέμειναν σε αυτό αποκλειστικά λόγω του συνυπολογισμού της ως άνω ενίσχυσης στο όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις.

Παραδείγματα

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 1

Αγρότης ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς το 2025, πραγματοποίησε στο έτος αυτό παραδόσεις αγροτικών προϊόντων αξίας 10.000 ευρώ και εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους 6.000 ευρώ, εκ των οποίων 1.500 ευρώ αφορούν ενίσχυση του Μέτρου 23. Ο αγρότης αυτός εφόσον έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς (συνυπολογισμός των 1.500 ευρώ της ενίσχυσης του Μέτρου 23 στα 6.000 ευρώ), έχει τη δυνατότητα με δήλωση μεταβολών να ενταχθεί εκ νέου από 1.1.2026 στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Παράδειγμα 2

Αγρότης ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς το 2025, πραγματοποίησε στο έτος αυτό παραδόσεις αγροτικών προϊόντων αξίας 17.000 ευρώ και εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους 7.000, εκ των οποίων 2.500 ευρώ αφορούν ενίσχυση του Μέτρου 23. Ο αγρότης αυτός έχει υποχρέωση να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς και δεν έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί  εκ νέου από 1.1.2026 στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 48 του Κώδικα Φ.Π.Α., διότι δεν πληρούται η προϋπόθεση του ύψους των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων (αξία κατώτερη των 15.000 ευρώ).

Παράδειγμα 3

Αγρότης ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς το 2025, πραγματοποίησε στο έτος αυτό παραδόσεις αγροτικών προϊόντων αξίας 10.000 ευρώ και εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους 6.000, εκ των οποίων 1.500 ευρώ αφορούν ενίσχυση του Μέτρου 23. Ο αγρότης αυτός παρέμεινε στο κανονικό καθεστώς λόγω ύψους επιδοτήσεων, ωστόσο δύναται με δήλωση μεταβολών να ενταχθεί από 1.1.2026 στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Παράδειγμα 4

Αγρότης ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς το 2025, πραγματοποίησε στο έτος αυτό παραδόσεις αγροτικών προϊόντων αξίας 10.000 ευρώ και εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους 7.000 ευρώ, εκ των οποίων 500 ευρώ αφορούν ενίσχυση του Μέτρου 23. Ο αγρότης αυτός υποχρεούται για το έτος 2026 να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς λόγω ύψους επιδοτήσεων.

Παράδειγμα 5 

Αγρότης ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς το 2025, με παράλληλη δραστηριότητα  παροχή υπηρεσιών λογιστή πραγματοποίησε στο έτος αυτό παραδόσεις αγροτικών προϊόντων αξίας 10.000 ευρώ, εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους 6.000, εκ των οποίων 1.500 ευρώ αφορούν ενίσχυση του Μέτρου 23 και είχε έσοδα από την παροχή υπηρεσιών λογιστή. Ο αγρότης αυτός υποχρεούται για το έτος 2026 να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς λόγω της παράλληλης δραστηριότητας [περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 48 Κώδικα Φ.Π.Α.].

Αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι, δυνατότητα αναδρομικής ένταξης από 1.1.2026 στο ειδικό καθεστώς αγροτών υφίσταται για τους αγρότες ενταγμένους στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κατά το έτος 2025, οι οποίοι κατά το έτος αυτό ξεπέρασαν το όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις αποκλειστικά λόγω είσπραξης της ενίσχυσης του Μέτρου 23 και εξ αυτού και μόνο του λόγου παρέμειναν ή μετατάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι αγρότες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις υποβάλλουν συμπληρωμένο το έντυπο Δ211 «Δήλωση εγγραφής/έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης» με την αιτούμενη μεταβολή. Οι ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ, με βάση τα στοιχεία των ενισχύσεων και των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων και παροχών αγροτικών υπηρεσιών, τα οποία εμφανίζονται στην αναφορά με τίτλο «Αναφορά παραστατικών εσόδων και επιδοτήσεων αγροτών» στο BI Publisher θα κρίνουν αν θα πρέπει να προβούν στην αιτούμενη αναδρομική μεταβολή μητρώου. Αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί χωρίς το απαιτούμενο δικαιολογητικό, καθώς και όσα υποβληθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας, εξετάζονται εφόσον υποβληθεί συμπληρωματικό ή νέο αίτημα, ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE», επιλέγοντας τη διαδικασία «Αίτηση μετάταξης αγρότη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών λόγω υπέρβασης επιδοτήσεων από το Μέτρο 23».

Ως προς τις δηλώσεις ΦΠΑ

Εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο επιλέξει κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο κεφάλαιο Ι να ενταχθεί εκ νέου στο ειδικό καθεστώς αγροτών, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2026, ενώ τυχόν ποσά προς καταβολή που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις ίδιες φορολογικές περιόδους δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

Για την διαγραφή ή την επιστροφή του μη οφειλόμενου ποσού υποβάλλεται από τον υποκείμενο στον φόρο αίτημα στην υπηρεσία που υποβλήθηκε η δήλωση ΦΠΑ, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov.gr).  Επισημαίνεται ότι η εκ της παραπάνω αιτίας διαγραφή και τυχόν περαιτέρω επιστροφή διενεργείται χωρίς έλεγχο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διορθωθεί τα φορολογικά στοιχεία από τα οποία έχει προκύψει ο προς απόδοση φόρος.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο επιλέξει κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο κεφάλαιο Ι να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών και ταυτόχρονα έχει υποβάλει αίτηση επιστροφής ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2026, όντας ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, η οποία έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με την Α.1104/2020 (Β΄1895) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, το ποσό που επιστράφηκε καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον αιτούντα την επιστροφή.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μεταβολών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ή/και για δηλώσεις Φ.Π.Α., δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται κατόπιν οίκοθεν ενεργειών της Υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κυριάκος Πιερρακάκης: Πόσο κερδίζει η Ελλάδα από την πρόωρη αποπληρωμή στο δημόσιο χρέος
Economy

Πιερρακάκης: Πόσο κερδίζει η Ελλάδα από την πρόωρη αποπληρωμή
Ταξιδιωτικές εισπράξεις: Αυξήθηκαν κατά 64,3% το α΄ τρίμηνο
Economy

Αυξήθηκαν κατά 64,3% οι τουριστικές εισπράξεις το α΄ τρίμηνο
Κοινωνικός τουρισμός: Τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες
Τουρισμός

Κοινωνικός τουρισμός: Τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες
Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips
Τουρισμός

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips
Γιάννης Στουρνάρας: Κίνδυνος για ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία λόγω αβεβαιότητας
Τράπεζες

Στουρνάρας: Κίνδυνος για ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία λόγω αβεβαιότητας
Motor Oil: Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα
Ναυτιλία

Motor Oil: Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»

Κίνημα «δεν πληρώνω» από το Δημόσιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
72 δόσεις: Ολα τα μυστικά για να επωφεληθείτε – Οι έλεγχοι
Economy

Τα μυστικά για τη ρύθμιση των χρεών σε 72 δόσεις

Σε 10 ημέρες τίθεται σε ισχύ η ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις σε εφορία και ταμεία – Σαρωτικοί έλεγχοι για όσους χρωστούν

Ντίνος Σιωμόπουλος
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής «αρτηρίας» του Κόλπου
Ποντοπόρος

Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για επανεκκίνηση

Οι τελευταίες διπλωματικές επαφές δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης σε Ιράν και Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από AGRO
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την κυκλική οικονομία
AGRO

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και κυκλική οικονομία

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ως βασικός παράγοντας της κυκλικής μετάβασης

ΑΑΔΕ: Σε ποιο καθεστώς θα υπαχθούν οι αγρότες που εισέπραξαν ενίσχυση του Μέτρου 23 – Παραδείγματα
AGRO

Πού θα υπαχθούν οι αγρότες για την έκτακτη ενίσχυση – Παραδείγματα

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την υποβολή δήλωσης μεταβολών για την μετάταξη αγροτών από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο ειδικό καθεστώς

Κρασί: Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα
AGRO

Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα

Εκριζώσεις κόκκινων ποικιλιών και φυτεύσεις λευκών - Νέες προκλήσεις για το κρασί

Γεωργία: Παραμένει ημιτελής η πράσινη μετάβαση – Τι αποκαλύπτει ο ΟΟΣΑ [γραφήματα]
AGRO

Περισσότερη παραγωγή, λιγότεροι ρύποι - Μια δύσκολη εξίσωση

Η γεωργία στις χώρες του ΟΟΣΑ μπροστά σε προκλήσεις – Ανησυχία για την προστασία της βιοποικιλότητας

Ανθή Γεωργίου
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Σχέδια βελτίωσης: Από Σεπτέμβριο η υποβολή των αιτήσεων
AGRO

Από Σεπτέμβριο οι αιτήσεις για τα νέα σχέδια βελτίωσης

Τι αναφέρει για τα νέα σχέδια βελτίωσης η Επιτροπή Παρακολούθησης της ΚΑΠ 2023 - 2027

ΕΕ: Αναστέλλονται οι τελωνειακοί δασμοί σε ορισμένα λιπάσματα για ένα έτος
AGRO

Αναστέλλονται οι τελωνειακοί δασμοί σε ορισμένα λιπάσματα για ένα έτος

Tο 2024, η ΕΕ εισήγαγε 2 εκατ. τόνους αμμωνίας και 5,9 εκατ. τόνους ουρίας, κυρίως για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων

Latest News
Κυριάκος Πιερρακάκης: Πόσο κερδίζει η Ελλάδα από την πρόωρη αποπληρωμή στο δημόσιο χρέος
Economy

Πιερρακάκης: Πόσο κερδίζει η Ελλάδα από την πρόωρη αποπληρωμή

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για τις τράπεζες, μιλώντας στη Βουλή

Ταξιδιωτικές εισπράξεις: Αυξήθηκαν κατά 64,3% το α΄ τρίμηνο
Economy

Αυξήθηκαν κατά 64,3% οι τουριστικές εισπράξεις το α΄ τρίμηνο

Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Κοινωνικός τουρισμός: Τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες
Τουρισμός

Κοινωνικός τουρισμός: Τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες

Ο κοινωνικός τουρισμός δίνει και φέτος ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους - Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι επιταγές

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips
Τουρισμός

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Τι δείχνει η έρευνα της Booking.com για τα road trips - Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Γιάννης Στουρνάρας: Κίνδυνος για ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία λόγω αβεβαιότητας
Τράπεζες

Στουρνάρας: Κίνδυνος για ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία λόγω αβεβαιότητας

Τι είπε σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στη Βουλή

Motor Oil: Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα
Ναυτιλία

Motor Oil: Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα

Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο
Τράπεζες

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο

Οι νέες δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Eurobank για το δημογραφικό «Μπροστά για την Οικογένεια»

Εξοχικές κατοικίες: Με άνοδο 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές [πίνακας]
Economy

Πόσο κοστίζει φέτος η εξοχική κατοικία [πίνακας]

Τι αποκαλύπτει έρευνα τις Elxis – At Home In Greece για τις εξοχικές κατοικίες

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς μπορεί να εισβάλει στην ιδιωτικότητα της σκέψης – Οι 4 κίνδυνοι
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η ΑΙ να εισβάλει στις σκέψεις μας; - Οι 4 απειλές

Οι αναδυόμενοι κίνδυνοι ασφαλείας που θα ενταθούν όσο εξελίσσονται τα γνωστικά συστήματα στην τεχνητή νοημοσύνη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντηρεί τα ισχυρά κέρδη της η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συντηρεί τα ισχυρά κέρδη του το ΧΑ

Η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εισηγμένων μετοχών εξακολουθεί να διατηρεί σήματα αγοράς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιαπωνία: Δεν θα εκδώσει ομόλογα για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό
Ομόλογα

Ιαπωνία: Δεν θα εκδώσει ομόλογα για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό

Η Σανάε Τακαΐτσι επιχειρεί να καθησυχάσει τους επενδυτές ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Λιανεμπόριο: «Βουλιάζει» ο τζίρος στις πολύ μικρές επιχειρήσεις
Business

«Βουλιάζει» ο τζίρος στα πολύ μικρά καταστήματα

Τη μεγαλύτερη μείωση είχε ο τζίρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 από τους 25 κατηγορούμενους
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 από τους 25 κατηγορούμενους

Ακόμα ένα δικαστήριο για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την ενοχή 13 κατηγορουμένων

Μίνα Μουστάκα
Δολάριο: Υποχωρεί στις διεθνείς αγορές
Επικαιρότητα

Υποχωρεί στις διεθνείς αγορές το δολάριο

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ - Πτωτικά το πετρέλαιο

Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Ναυτιλία

Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία»

Έως τις 21 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 515 έκτακτες επιθεωρήσεις, έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του 2025

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies