ΑΑΔΕ: Ποιοι αγρότες θα πληρωθούν μέχρι τέλος Μαΐου – Ποιοι ακολουθούν

AGRO 25.05.2026, 19:00
Μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να καταβληθεί από την ΑΑΔΕ το ποσό των 297 εκατ. ευρώ στους αγρότες, ενώ μέχρι τα τέλη του Ιουνίου ακολουθούν πληρωμές ενισχύσεων ύψους 509,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ήδη έχει ανακοινώσει η ΑΑΔΕ, ο Μάϊος αναμένεται να κλείσει με τις πληρωμές των οικολογικών σχημάτων και των συνδεδεμένων ενισχύσεων συνολικού ύψους 295.551.000 ευρώ αλλά και εκκρεμότητες έτους 2018 ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

‘Εως το τέλος Ιουνίου οι πληρωμές από την ΑΑΔΕ για τις ενισχύσεις των αγροτών θα φθάσουν στο 1,065 δισ. ευρώ

Δικαιούχοι για το πακέτο των πληρωμών είναι 161.000 δικαιούχοι, εκ των οποίων οι 160.000 θα πληρωθούν για τα οικολογικά σχήματα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Οι πληρωμές του Ιουνίου

Για τον Ιούνιο 2026, σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις είναι προγραμματισμένες  πληρωμές συνολικού ύψους 509,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν 477.890 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσό, το οποίο φτάνει τα 397,2 εκατ. ευρώ αφορά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, της αναδιανεμητικής, τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (young), τις συνδεδεμένες και τα οικολογικά 2025, με τους δικαιούχους να φτάνουν τους 390.000.

Επίσης, αναμένονται οι πληρωμές της εξισωτικής αποζημίωσης, των σπάνιων φυλών (αυτόχθονες) και τα βιολογικά 2025 συνολικού ύψους 68,5 εκατ. ευρώ (26.305 δικαιούχοι).

Ακόμη στις προγραμματισμένες πληρωμές του Ιουνίου περιλαμβάνονται η καταβολή για την ευζωία χοίρων και ανειλημμένες υποχρεώσεις 2024 και 2025 ύψους 16 εκατ. ευρώ για 105 δικαιούχους, η δάσωση και νιτρορύπανση (ενστάσεις) ανειλημμένες 2025 ύψους 15,3 εκατ. ευρώ με 14.180 δικαιούχους, οι ενισχύσεις για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου ύψους 8,5 εκατ. ευρώ με 35.900 δικαιούχους και η πληρωμή για την παρέμβαση «Κομφούζιο» 2025 ύψους 4 εκατ. ευρώ για 11.400 δικαιούχους.

Έτσι, έως το τέλος Ιουνίου οι πληρωμές από την ΑΑΔΕ για τις ενισχύσεις των αγροτών θα φθάσουν στο 1,065 δισ. ευρώ και έως το τέλος του έτους θα πληρωθούν ακόμη 1,166 δισ. ευρώ. Σε αυτά, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί θα προστεθεί και ένα ακόμη δισεκατομμύριο ευρώ από τον Πυλώνα ΙΙ που αφορά σε έργα εκτός πληρωμών ΟΣΔΕ.

