Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα δρομολογεί επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην επανέκδοση υφιστάμενου 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς (benchmark), με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036, προχωρά η Ελληνική Δημοκρατία, αναθέτοντας τη διαχείριση της έκδοσης στις τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως κοινοί κύριοι ανάδοχοι (Joint Lead Managers).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα, η οποία διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s και BBB από τους οίκους S&P, Fitch και DBRS, σχεδιάζει το reopeningn του υφιστάμενου ομολόγου μέσω κοινοπρακτικής έκδοσης. Οι τίτλοι θα εκδοθούν σε άυλη, ονομαστική μορφή, θα είναι επιλέξιμοι για επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Reg S Cat1), ενώ θα μπορούν να διατεθούν και σε ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές στις ΗΠΑ βάσει του κανόνα 144A.

Η συναλλαγή αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές. Η διαδικασία θα διέπεται από τους κανόνες σταθεροποίησης της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το επενδυτικό κοινό-στόχος περιλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, επαγγελματίες επενδυτές και ιδιώτες πελάτες, ενώ επισημαίνεται ότι ενδέχεται να ισχύουν ειδικές φορολογικές διατάξεις για επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δύο πρόωρες πληρωμές

Εν τω μεταξύ, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο ΟΤ, η Ελλάδα εξετάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή δανείων διάσωσης εντός του 2026, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Αυτό ανέφεραν έγκυρες πηγές του ΟΤ, τοποθετώντας το ποσό μιας τέτοιας ενδεχόμενης κίνησης «το πολύ στα 2,5 δισ. ευρώ». Σ

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος» για να συμπληρώσει ότι «κάτι τέτοιο όμως θα γίνει μόνο εφόσον βγούμε για άλλη μια φορά στις αγορές φέτος, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο». Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τόνισαν στον ΟΤ «αυτή η αποπληρωμή (σ.σ. όχι τα 6,9 δισ. ευρώ που θα αποπληρωθούν πρόωρα στις 15 Ιουνίου) θα αφορά δάνεια από τον EFSF, τα οποία συνολικά είναι περί τα 130 δισ. ευρώ».

Μετά από αυτό το φετινό ορόσημο, το επόμενο θα είναι η πτώση κάτω του δημοσίου χρέους από το 100% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι το οποίο τοποθετείται πλέον στο 2033 με 2034. Άλλωστε, η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους είναι θετική ακόμη και στην περίπτωση που η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κινηθεί στη περιοχή του 0,4%-0,8%, σύμφωνα με το πιο ακραίο σενάριο.