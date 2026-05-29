Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γράψει το…κοντέρ 60%

Στα επίπεδα του 60% του ΑΕΠ εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μπορεί να υποχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χρέος το 2054, εφόσον διατηρηθεί η σημερινή δημοσιονομική πορεία και επιβεβαιωθούν οι βασικές παραδοχές για την ανάπτυξη και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Το παραπάνω περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- στην έκθεση του Ταμείου για την Ελλάδα, με βάση το άρθρο IV.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, το ελληνικό χρέος συνεχίζει να ακολουθεί σταθερά καθοδική τροχιά, παρά το γεγονός ότι παραμένει από τα υψηλότερα διεθνώς. Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κοντά στο 130% το 2027, θα υποχωρήσει περίπου στο 110% το 2031, θα πέσει κάτω από το 100% το 2035 και τελικά κάτω από το όριο του 60% το 2054.

Το Ταμείο σημειώνει ότι ακόμη και υπό δυσμενέστερες συνθήκες η δυναμική του χρέους παραμένει ελεγχόμενη. Σε σενάριο χαμηλότερης ανάπτυξης και μικρότερων πρωτογενών πλεονασμάτων, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ εξακολουθεί να μειώνεται, αλλά με πιο αργό ρυθμό, φτάνοντας περίπου στο 100% το 2054.

Δημόσιο χρέος και χρηματοδοτικές ανάγκες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN), δηλαδή στο σύνολο των αναγκών για κάλυψη ελλειμμάτων και αποπληρωμή χρέους. Με βάση το βασικό σενάριο, οι ανάγκες αυτές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 3,8% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο έως το 2030, χωρίς να ξεπεράσουν το 8% μακροπρόθεσμα. Ακόμη και στο αρνητικό σενάριο, δεν αναμένεται να υπερβούν το 10%, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο του 15% που θεωρείται κρίσιμο για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Το ΔΝΤ αποδίδει τη σημαντική βελτίωση της εικόνας του ελληνικού χρέους στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στον υψηλό πληθωρισμό των τελευταίων ετών, στα διαδοχικά πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και στο χαμηλό πραγματικό κόστος δανεισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δημόσιο χρέος υποχώρησε από περίπου 210% του ΑΕΠ το 2020 σε περίπου 145% το 2025, ενώ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 136,8% το 2026 από 146,1% το 2025.

Το προφίλ και η πρόωρη αποπληρωμή

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του προφίλ του χρέους έπαιξαν και οι πρόωρες αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων. Το ΔΝΤ υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα εξόφλησε πλήρως τα δάνεια του Ταμείου ήδη από τον Απρίλιο του 2022, δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ συνεχίζονται οι επιταχυνόμενες αποπληρωμές των διακρατικών δανείων του πρώτου μνημονίου (GLF), με στόχο την πλήρη εξόφλησή τους έως το 2031.

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι περίπου το 70% του ελληνικού χρέους βρίσκεται στα χέρια επίσημων πιστωτών, ενώ σχεδόν το σύνολο των υποχρεώσεων είναι με σταθερά επιτόκια, περιορίζοντας σημαντικά την έκθεση της χώρας στις διακυμάνσεις των αγορών. Παράλληλα, η μέση διάρκεια του χρέους φτάνει τα 18-19 έτη, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό διεθνώς.

Τα spreads και το «μαξιλάρι»

Το Ταμείο καταγράφει επίσης τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού της χώρας, με τα spreads των ελληνικών ομολόγων να έχουν επιστρέψει σε επίπεδα προ της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, το ισχυρό ταμειακό απόθεμα ασφαλείας, που εκτιμάται κοντά στα 40 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025, λειτουργεί ως επιπλέον δίχτυ προστασίας απέναντι σε πιθανές αναταράξεις στις αγορές ή σε αυξήσεις επιτοκίων.

Παρά τη θετική εικόνα, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η διατήρηση της καθοδικής πορείας του χρέους προϋποθέτει συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.