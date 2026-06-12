Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» νέα υψηλά έτους

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Σε νέα υψηλά 16 και πλέον ετών έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όμως στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης περιόρισε σημαντικά τα κέρδη του, καθώς αρκετές εντολές πώλησης βγήκαν ειδικά στον βιομηχανικό και ενεργειακό κλάδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,06% στις 2.421,69 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.415,74 μονάδων (+0,81%) και 2.444,61 μονάδων (+2,01%). Ο τζίρος ανήλθε στα 313,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 49,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,1 εκατ. τεμάχια αξίας 39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,24% στις 6.155,07 μονάδες, ενώ στο -0,74% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.086,67 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,58% στις 2.748,51 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η άνοδος του γενικού δείκτη ήταν στο 2,8%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 3,1%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 3,5%.

Ράλι, νέα υψηλά και στον ορίζοντα συμφωνία ειρήνευσης

Και εγένετο… 2009 καθώς ο Γενικός Δείκτης πάτησε στα επίπεδα που διαπραγματεύονταν πριν από 17 χρόνια και συγκεκριμένα στις 25 Νοεμβρίου του 2009, υπενθυμίζει ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities.

Η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, μετά από μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και αντιφατικών εξελίξεων (και λόγων), λειτούργησε ως καταλύτης για την ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και σε συνδυασμό με το θετικό διεθνές κλίμα, οδήγησε το Χρηματιστήριο Αθηνών σε νέα υψηλά έτους.

Παράλληλα, η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών αναζωπύρωσε τις προσδοκίες για χαμηλότερο λειτουργικό και μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν.

Την ίδια στιγμή, η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών σε πρόσφατες και σε παράλληλο χρόνο χρηματοδοτικές κινήσεις και εκδόσεις, όπως αυτές των Lamda Development, Motor Oil και Optima Bank, καθώς και η επιτυχής έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές με δεκαετές ομόλογο, επιβεβαιώνουν τη διατηρούμενη διάθεση ανάληψης ελληνικού ρίσκου.

Παράλληλα, οι πρώτες ενδείξεις από τα επόμενα εγχειρήματα χρηματοδότησης, όπως η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και η επικείμενη δημόσια εγγραφή των Αττικών Πολυκαταστημάτων, δείχνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, συντηρώντας το θετικό momentum της αγοράς.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης κατέκτησε σε δεύτερο χρόνο τα νέα υψηλά έτους με μια αποφασιστική κίνηση υψηλής έντασης η οποία αποτυπώθηκε στο ανοδικό χάσμα διαφυγής μεταξύ 2.417 – 2.396 μονάδων. Η αγορά οδεύει προς υπερτιμημένες ζώνες τιμών, φαινόμενο που τελευταία φορά παρατηρήθηκε το Φεβρουάριο.

Η εν λόγω ζώνη είναι το νέο επίπεδο στήριξης ενώ ανοδικά η περιοχή μεταξύ 2.450 – 2.460 συμπίπτει με την προσέγγιση των ταλαντωτών σε υπεραγορασμένες περιοχές. Τα γρήγορα κέρδη από τις αρχές Μαΐου και η βραχυπρόθεσμη υπεραγορασμένη εικόνα των ταλαντωτών ενδεχομένως να επιβραδύνουν την τάση στο εν λόγω επίπεδο δικαιολογώντας μιας τοπικής φύσεως διόρθωση κατά τις επόμενες ημέρες.

Από την έκταση και την δομή της διόρθωσης θα εξαρτηθεί αν το κύμα ανόδου θα εξαντλήσει την μεσοπρόθεσμη δυναμική του. Ιδανικά για τους αγοραστές ο Γενικός Δείκτης δεν πρέπει να επιστρέψει χαμηλότερα από το κάτω όριο του ανοδικού κενού επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα στήριξης που επί του παρόντος έχει η περιοχή των 2.400 μονάδων, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Τιτάν, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς έκλεισαν με άλμα άνω του 3%, με τις ΔΑΑ, Aegean, Optima και Εθνική να ολοκληρώνουν με κέρδη που ξεπέρασαν το 2%. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Aktor, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Allwyn, Σαράντης, ΟΤΕ, Λάμδα, Jumbo, Metlen και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ σημείωσε πτώση 3,07%, με τις Cenergy, Motor Oil και Coca Cola να ακολουθούν με απώλειες που ξεπέρασαν το 1%. Στο -0,78% έκλεισε η Helleniq Energy, ενώ ΕΥΔΑΠ και Βιοχάλκο έκλεισαν χωρίς μεταβολή.