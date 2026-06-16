Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο

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Τον ανταγωνιστή της Chobani μήνυσε τη Δευτέρα η Danone, κατηγορώντας την ότι παραπλανά τους καταναλωτές με τους ισχυρισμούς για υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη στα προϊόντα γιαουτιού της.

Στην καταγγελία που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, η γαλλική μάρκα κατήγγειλε ότι η Chobani «φουσκώνει» τους ισχυρισμούς της για την πρωτεΐνη επάνω στις ετικέτες των προϊόντων Chobani 20G Protein, τα οποία όπως ισχυρίζεται, η Chobani τοποθετεί ως άμεσο ανταγωνιστή του Oikos Pro της Danone στην κατηγορία γιαουρτιού εξαιρετικά υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.

«Αυτή η συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα ύπουλη όταν η Chobani γνωρίζει ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατευθύνουν το κοινό να επιλέγει τρόφιμα που προσφέρουν υψηλότερες συγκεντρώσεις πρωτεΐνης για να διατηρήσουν την υγεία τους», δήλωσε στο Reuters η Danone.

Τι περιλαμβάνει η κατηγορία της Danone

Ειδικότερα, το Oikos Pro περιέχει 20 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα 150,25 γραμμαρίων. Η Danone δήλωσε ότι η παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων με αυτή την πυκνότητα πρωτεΐνης είναι «δύσκολη και δαπανηρή» και η Chobani επέλεξε να… φουσκώσει τις μερίδες στα δοχεία γιαουρτιού χωρίς να αυξήσει την ποσότητα γιαουρτιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι μερίδες Chobani θα είχαν λιγότερα από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης εάν η εταιρεία ακολουθούσε τους κανόνες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για το μέγεθος μερίδας.

Η Danone είπε ότι αυτό άφησε την πρωτεΐνη Chobani 20G να μοιάζει περισσότερο με την Oikos Triple Zero, μια μάρκα χαμηλότερης τιμής με 15 έως 18 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα.

«Αν οι καταναλωτές γνώριζαν την αλήθεια, αντί να επιλέξουν το προϊόν Chobani, θα επέλεγαν είτε το Oikos Pro για μια πραγματικά εξαιρετικά υψηλή πρωτεΐνη, είτε το Oikos Triple Zero για καλύτερη τιμή», ανέφερε η καταγγελία.

Τεταρτη αγωγή από το 2016 ως σήμερα

Από την πλευρά της, η Danone ζητά αποζημιώσεις και αλλαγές στην ετικέτα. Η αγωγή είναι τουλάχιστον η τέταρτη από το 2016 μεταξύ της Danone και της Chobani, δύο από τους μεγαλύτερους πωλητές ελληνικού γιαουρτιού.

Η Chobani ζήτησε από έναν ομοσπονδιακό δικαστή του Μανχάταν να απορρίψει την ξεχωριστή αγωγή της Danone, ισχυριζόμενη ότι αντέγραψε τη συσκευασία και το σλόγκαν «Bright & Mellow» για μια σειρά καφέ cold brew.

Σημειώνεται ότι η Chobani εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ενώ η Danone εδρεύει στο Παρίσι, με τη θυγατρική της στις ΗΠΑ να εδρεύει στο White Plains της Νέας Υόρκης.