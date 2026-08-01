ΕΕ: Είκοσι δύο χώρες ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών

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Έκτακτη σύνοδο για την κρίση που προκάλεσε η μαζική είσοδος μεταναστών στον θύλακα της Θέουτα ζητούν με επιστολή τους 22 κυβερνήσεις της ΕΕ. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λύσει το πρόβλημα, καθώς το σύνολο των μεταναστών έχουν περάσει τα σύνορα και βρίσκονται στο Μαρόκο, ενώ ανακοίνωσε ότι τοποθετεί πλωτό φράγμα για να αποτρέψει ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν από το Μαρόκο για να φράσουν στη Θέουτα, έχουν χάσει τη ζωή τους 67 άνθρωποι.

Στρατιώτες από την Ισπανία περιπολούν στη Θέουτα / REUTERS/Fabian Bimmer Η κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει διχασμό στην ΕΕ, με πολλές κυβερνήσεις να επιβάλλουν περιορισμούς στα σύνορά τους και ελέγχους διαβατηρίων, ενώ η ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας προχώρησε σε αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία. «Για λόγους εθνικής ασφάλειας», σύμφωνα με την πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι. τελευταία απόπειρα προκάλεσε διχασμό στην ΕΕ, με αρκετές χώρες να καλούν την Ισπανία να διασφαλίσει ότι το περιστατικό θα περιοριστεί.Στρατιώτες από την Ισπανία περιπολούν στη Θέουτα / REUTERS/Fabian Bimmer

Κριτική στην Ισπανία και έκτακτη σύνοδος

Με εξαίρεση την Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, όλες οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ με επιστολή τους προς την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την προεδρεύουσα Ιρλανδία, ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών. Πολλές εξ αυτών έχουν επικρίνει την Ισπανία για τη μεταναστευτική πολιτική της, ισχυριζόμενες ότι ήταν το κίνητρο για το περιστατικό στη Θέουτα. Και πως θέτει σε κίνδυνο όλη την Ευρώπη.

Ωστόσο, στην επιστολή τους, προτρέπουν την ΕΕ να βοηθήσει την Ισπανία να ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων της με το Μαρόκο. Η σύνοδος, διαδικτυακά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Απαντώντας στην επιστολή, αλλά και στην κριτική που δέχεται ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ συμφώνησε με την έκτακτη σύνοδο. Ωστόσο, επέκρινε τις κυβερνήσεις που είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη ζώνη Σένγκεν, μη επιτρέποντας ταξίδια χωρίς διαβατήριο.

«Στο τρέχον διεθνές πλαίσιο, η ΕΕ δεν μπορεί να αντέξει αυτό το είδος εγωιστικής, πολωτικής και παράνομης αντίδρασης», έγραψε ο Σάντσεθ στο Χ.

Πλωτό φράγμα

Η Ισπανία ανακοίνωσε επίσης ότι οι διελεύσεις μεταναστών προς τον βορειοαφρικανικό θύλακα της Θέουτα σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας,

Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων (1.640 ποδιών) το Σάββατο στα σύνορά της με το Μαρόκο.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άνθρωποι είχαν περάσει στη Θέουτα από ξηράς και θάλασσας από την Πέμπτη, σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση σε ένα από τα μόνα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότεροι από 48.000 από αυτούς επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών χωρίς να υπάρξει κάποιο σοβαρό περιστατικό, ανέφερε η Ισπανία.

Η αστυνομία άρχισε να τοποθετεί το νέο φράγμα στις 9:50 π.μ. ώρα Ελλάδας στον κυματοθραύστη Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που προσπαθούν να εισέλθουν στο μικροσκοπικό ισπανικό έδαφος. Το πλωτό φουσκωτό φράγμα που στηρίζεται σε σημαδούρες, έχει σχεδιαστεί για να στέκεται 30 έως 70 εκατοστά πάνω από το νερό και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια. Επίσης αφήνει ένα άνοιγμα, το οποίο θα επιτρέπει στην ακτοφυλακή να περιπολεί την περιοχή.

Η τάξη αποκαταστάθηκε

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα κατηγόρησε τα δίκτυα λαθρεμπορίας ανθρώπων για την εκμετάλλευση ευάλωτων μεταναστών και τη διάδοση παραπλανητικών ερμηνειών μιας πρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας ότι οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα δεν μπορούν να επιστραφούν συνοπτικά ελλείψει φυσικού φράγματος.

Μιλώντας από τη Θέουτα, ο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ισπανία είχε σε μεγάλο βαθμό αποκαταστήσει την τάξη εντός 24 ωρών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κρίση δεν είχε ακόμη τελειώσει επίσημα και ότι οι ενισχυμένες αστυνομικές και στρατιωτικές αναπτύξεις θα παρέμεναν για όσο διάστημα χρειαζόταν. Παρά το γεγονός ότι οι διελεύσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν μειωθεί σε περίπου μηδέν.

«Το Μαρόκο δεν αποτελεί απειλή για τη Θέουτα ή την υπόλοιπη Ισπανία – είναι ένας πλήρως αξιόπιστος εταίρος», είπε. Και πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι μια μαζική είσοδος ήταν επικείμενη.

ΠΗΓΗ: in.gr