BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα

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Προς πώληση θέτει τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα η BP, σε μια κίνηση που θα θέσει τέλος σε 60 χρόνια παραγωγής του πετρελαϊκού κολοσσού στην περιοχή.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια αναθεώρηση των δραστηριοτήτων της BP, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να συρρικνώσει τον όμιλο. Οι δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα περιλαμβάνουν πέντε κέντρα παραγωγής – δύο στην κεντρική Βόρεια Θάλασσα και τρία δυτικά των Σέτλαντ – και απασχολούν περίπου 1.100 άτομα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υιοθετήσει μια «ρεαλιστική προσέγγιση» στο ζήτημα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο Τραμπ, ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις, προσωπικότητες του κλάδου και ορισμένοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος υποστηρίζουν όλοι την αύξηση των γεωτρήσεων στη Βόρεια Θάλασσα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την έδρα μας για περισσότερα από 100 χρόνια και θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μέλλον μας», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Μεγκ Ο’Νιλ. «Είμαστε υπερήφανοι για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούμε, τη συμβολή μας στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και το έργο που επιτελούμε για να εξασφαλίζουμε την καθημερινή παροχή ενέργειας», πρόσθεσε.

Η εταιρεία δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη λειτουργία της επιχείρησης με ασφάλεια και αξιοπιστία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης.

BP’s decision to put its North Sea oil and gas business up for sale has sparked fears the energy giant could eventually quit Britain. 🔗 https://t.co/WQkJmvWIj4 pic.twitter.com/xVsVIojK3n — The Telegraph (@Telegraph) July 31, 2026

Οι δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα παρήγαγαν 117.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα το 2025, ένα μικρό κλάσμα της ημερήσιας παραγωγής του πετρελαϊκού κολοσσού, που ανέρχεται σε 2,3 εκατομμύρια βαρέλια, αναφέρει το BBC.

Η O’Νιλ , η οποία ανέλαβε τα ηνία της BP τον Απρίλιο, είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι υπήρχε «αξιοποιήσιμο δυναμικό» στη Βόρεια Θάλασσα.

Ωστόσο, ανακοινώνοντας την απόφαση της Παρασκευής, δήλωσε: «Καθώς εστιάζουμε το χαρτοφυλάκιό μας και κατευθύνουμε το κεφάλαιο προς τις ευκαιρίες με τη μεγαλύτερη αξία, πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητές μας στη Βόρεια Θάλασσα θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση ως μέρος μιας άλλης εταιρείας.

Η πώληση μπορεί να φέρει στα ταμεία της BP, 2 δισ.λίρες

«Διαθέτει προσωπικό παγκόσμιας κλάσης, ανθεκτικά περιουσιακά στοιχεία και μια περήφανη κληρονομιά, και είναι ακριβώς αυτές οι ιδιότητες που μπορούν να προσελκύσουν έναν ιδιοκτήτη έτοιμο να στηρίξει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της. Επιδιώκουμε ένα αποτέλεσμα που να αναγνωρίζει αυτή την αξία.»

Η πώληση θα μπορούσε ενδεχομένως να αποφέρει 2 δισ. λίρες στη BP. Τον περασμένο μήνα, οι FT ανέφεραν ότι η εταιρεία βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Ithaca Energy για την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων στη Βόρεια Θάλασσα για περίπου αυτό το ποσό, αν και οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν.

Η BP απασχολεί περίπου 13.960 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η παγκόσμια έδρα της θα παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπουργός Ενέργειας Miatta Fahnbulleh δήλωσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την BP και ότι προτεραιότητά της είναι να διασφαλίσει ότι «οι εργαζόμενοι και η τοπική κοινότητα θα προστατευθούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πώλησης».