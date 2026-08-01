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Νότια Κορέα: Πώς το γουόν εκτινάχθηκε στις διεθνείς αγορές – Πού αποδίδεται η ισχυροποίησή του

Το γουόν ανατιμήθηκε σχεδόν 8% έναντι του δολαρίου τον Ιούλιο - Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στη Νότια Κορέα

World 01.08.2026, 16:43
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Νότια Κορέα: Πώς το γουόν εκτινάχθηκε στις διεθνείς αγορές – Πού αποδίδεται η ισχυροποίησή του
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Σε ένα από τα κορυφαία νομίσματα παγκοσμίως αναδείχθηκε το γουόν της Νότιας Κορέας τον περασμένο μήνα, καθώς ο επαναπατρισμός των κερδών των εταιρειών μικροτσίπ, το κύμα sell-off στον τεχνολογικό κλάδο και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική βοήθησαν στη στήριξη και ενίσχυση του νομίσματος.

Πιο ειδικά, το γουόν ανατιμήθηκε σχεδόν 8% έναντι του δολαρίου τον Ιούλιο, γεγονός που το κατέστησε το νόμισμα με τη δεύτερη καλύτερη απόδοση στον κόσμο μετά το πέσο Κολομβίας, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ενισχύθηκε απότομα την Πέμπτη στα 1.419 γουόν ανά δολάριο, προτού υποχωρήσει στα 1.438 γουόν την Παρασκευή, αφού ένας οικονομικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Σεούλ «συντονίζεται στενά» με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία για τα νομίσματα.

Νότια Κορέα

Η βουτιά και η ανάκαμψη του γουόν

Το γουόν είχε υποστεί μήνες διαπραγμάτευσης κοντά σε χαμηλά πολλών δεκαετιών κατά το πρώτο μισό του έτους, ανησυχώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς η Νότια Κορέα είχε μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα, υποστηριζόμενο από τις εξαγωγές της σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Σε κάποια φάση, το γουόν διαπραγματευόταν σε επίπεδα που είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-09, κατατάσσοντάς το μεταξύ των νομισμάτων με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ασία.

Μάλιστα, ήταν μπροστά μόνο από το πέσο Φιλιππίνων, τη ρουπία Ινδίας και τη ρουπία Ινδονησίας – χώρες που ήταν εκτεθειμένες στο ενεργειακό σοκ του πολέμου στο Ιράν, εξηγούν οι FT.

Πού οφείλεται η ισχυροποίηση

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η ανάκαμψη θα μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί στα στοιχήματα των επενδυτών ότι τα σχέδια εγχώριας επέκτασης των κατασκευαστών τσιπ θα πυροδοτούσαν τον συνεχή επαναπατρισμό κερδών τους σε δολάρια.

Πράγματι, η Samsung Electronics και η SK Hynix αποκάλυψαν τον Ιούνιο σχέδια για επενδύσεις άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε διάστημα αρκετών ετών για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και εργοστασίων ημιαγωγών στη Νότια Κορέα.

Νότια Κορέα

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας, δήλωσε ο Abbas Keshvani, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην RBC Capital Markets.

Η SK Hynix συγκέντρωσε επίσης 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια επιτυχημένη εισαγωγή στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να προορίζεται για εγχώριες επενδύσεις.

Οι traders εκτίμησαν ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα επαναπατρίζονταν στη Νότια Κορέα μεταξύ των μέσων Ιουλίου και των μέσων Αυγούστου μέσω των αγορών spot και προθεσμιακών συμβολαίων, παρέχοντας μια πρόσθετη, αν και προσωρινή, πηγή ζήτησης για το νοτιοκορεάτικο νόμισμα.

Αλλαγή στη δυναμική των ροών

Η ενίσχυση του νομίσματος έρχεται παρά το γεγονός ότι ο δείκτης μετοχών Kospi έχασε σχεδόν το ένα τέταρτο της αξίας του τον περασμένο μήνα, αντανακλώντας μια παγκόσμια στροφή μακριά από τις μετοχές κατασκευαστών τσιπ εν μέσω φόβων για τη βιωσιμότητα της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά το πρώτο μισό του έτους, οι διαχειριστές παγκόσμιων κεφαλαίων προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών και ρευστοποιήσεις κερδών, καθώς η ραγδαία άνοδος του δείκτη Kospi άφησε πολλούς από αυτούς με αυξημένη έκθεση στη Νότια Κορέα σε σχέση με τις κατανομές των δεικτών αναφοράς τους.

«Αν και οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να προβαίνουν σε καθαρές πωλήσεις, η ένταση έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με τον Ιούνιο», δήλωσε ο Wi Jae-hyun, αναλυτής συναλλάγματος στην Kyobo Securities στη Σεούλ.

Η κάμψη των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών είναι πιθανό να περιόρισε επίσης τις εκροές από Νοτιοκορεάτες επενδυτές, οι οποίοι είχαν επενδύσει τεράστια ποσά σε εταιρείες όπως η Nvidia, η Micron και η SpaceX.

«Πέρα από τα θεμελιώδη μεγέθη, η δυναμική των ροών έχει μεταβληθεί οριακά με τρόπους που στηρίζουν την ανάκαμψη του γουόν », δήλωσε ο Julio Callegari, επικεφαλής επενδύσεων για τίτλους σταθερού εισοδήματος Ασίας στην JPMorgan

Νότια Κορέα: Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής

Η ανάκαμψη έχει ενισχυθεί από μια στροφή στη νομισματική πολιτική. Τον περασμένο μήνα, η Κεντρική Τράπεζα της Κορέας (Bank of Korea) αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, αυξάνοντας το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο 2,75%.

Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως στηρίζουν ένα νόμισμα αυξάνοντας τις αποδόσεις των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά σε σύγκριση με τις επενδύσεις στο εξωτερικό.

«Φαίνεται να υπάρχει μια πιο συντονισμένη κυβερνητική προσπάθεια προκειμένου να ωθηθούν οι εταιρείες και τα νοικοκυριά να επαναπατρίσουν περισσότερα κεφάλαια στην Κορέα», δήλωσε η Idanna Appio, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και ανώτερη αναλύτρια ερευνών στην First Eagle Investments.

Η πιο επιθετική στάση της Κεντρικής Τράπεζας της Κορέας έρχεται εν μέσω οικονομικών στοιχείων που ήταν καλύτερα των αναμενόμενων, με την αύξηση του ΑΕΠ να φτάνει το 3,7% το δεύτερο τρίμηνο και τον πληθωρισμό να επιταχύνεται στο 3,2% τον Ιούνιο.

Σε κοινοβουλευτική ακρόαση την Τετάρτη, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κορέας, Shin Hyun-song, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει πάνω από τον στόχο για «σημαντικό χρονικό διάστημα» και ότι «η διατήρηση της τάσης αύξησης των επιτοκίων είναι ο πλέον λογικός τρόπος» για τον έλεγχό του.

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