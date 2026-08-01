Fitch: Η πολιτική αστάθεια εμπόδιο στη μείωση του ελλείμματος της Ρουμανίας

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Η Ρουμανία απέφυγε οριακά την υποβάθμιση από το κατώτατο επίπεδο επενδυτικής βαθμίδας, καθώς το δημοσιονομικό της έλλειμμα μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, αλλά η πολιτική αστάθεια μετά την πτώση της κυβέρνησης έχει περιορίσει την προβλεψιμότητα της πολιτικής πέρα από το 2026, ανέφερε το Σάββατο η Fitch Ratings.

Ο οίκος επιβεβαίωσε τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Ρουμανίας στο «BBB-/A-3» κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης αναθεώρησης αργά την Παρασκευή και διατήρησε «αρνητική» προοπτική λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

«Σύμφωνα με τις πολιτικές της Fitch, ο εκδότης υπέβαλε ένσταση και παρείχε πρόσθετες πληροφορίες στη Fitch, γεγονός που οδήγησε σε μια πράξη αξιολόγησης διαφορετική από το αρχικό… αποτέλεσμα», ανέφερε ο οίκος σε δήλωσή του.

Η Ρουμανία δεν διαθέτει ακόμη κυβέρνηση μετά την κατάρρευση, τον Μάιο, μιας ευρείας φιλοευρωπαϊκής συμμαχίας που βρισκόταν στην εξουσία για 10 μήνες, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την πρόσβαση στα ταμεία ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RRF) και τις προσπάθειες για περαιτέρω μείωση του μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος στην Ένωση, σημιεωνει το Reuters.

Η Fitch ανέφερε ότι «ο χρόνος συγκρότησης, η σύνθεση και η σταθερότητα μιας νέας κυβέρνησης είναι εξαιρετικά αβέβαιοι εν μέσω βαθιών διαιρέσεων μεταξύ των πρώην εταίρων της συμμαχίας».

«Οι πολιτικές εξελίξεις έχουν περιορίσει την ορατότητα όσον αφορά τη δημοσιονομική στρατηγική μετά το 2026 και έχουν καθυστερήσει την έγκριση των εκκρεμών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια κονδυλίων.»

Ωστόσο, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας διαμορφώθηκε στο 2% του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο, μειωμένο σχεδόν κατά το ήμισυ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ η Fitch προέβλεπε ότι το έλλειμμα για ολόκληρο το έτος θα ανέλθει στο 5,9% του ΑΕΠ.

Η χώρα έχει θέσει ως στόχο έλλειμμα 6,2% του ΑΕΠ σύμφωνα με τους τοπικούς λογιστικούς κανόνες.

Η Fitch ανέφερε ότι οι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι για περαιτέρω μειώσεις του ελλείμματος είναι σημαντικοί «λόγω των προκλήσεων στην εφαρμογή, του κοινωνικοοικονομικού κόστους των πρόσθετων μέτρων και των πολιτικών παραμέτρων εν όψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του 2028».

Ο οίκος αξιολόγησης ανέφερε ότι αναμένει συνολική συρρίκνωση της ρουμανικής οικονομίας κατά 0,6% το 2026.