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Ουγγαρία: Στο «κόκκινο» η παραγωγή ηλεκτρισμού

Ο πυρηνικός σταθμός του Paks στην Ουγγαρία , που παρέχει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενδέχεται να κλείσει μεσα στο Σαββατοκύριακο λόγω της ξηρασίας

Κλιματική αλλαγή 01.08.2026, 18:16
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Ουγγαρία: Στο «κόκκινο» η παραγωγή ηλεκτρισμού
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγκιάρ
Newsroom

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Eκτός λειτουργίας ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, ενδέχεται να τεθεί o πυρηνικός σταθμός του Paks στην Ουγγαρία, ο οποίος παράγει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λόγω των ιστορικά χαμηλών επιπέδων νερού στον ποταμό Δούναβη, δήλωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγκιάρ .

Οι τέσσερις ρωσικής κατασκευής αντιδραστήρες του Πάκς λειτουργούν μόλις στο ένα τέταρτο της συνολικής τους ισχύος των 2 γιγαβάτ και αναμένεται να τεθούν εκτός λειτουργίας εντελώς για πρώτη φορά τα τελευταία 44 χρόνια την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω περαιτέρω προβλεπόμενης πτώσης των επιπέδων νερού.
Το νερό από τον Δούναβη χρησιμοποιείται για την ψύξη της εγκατάστασης, ενώ η πτώση της στάθμης του νερού λόγω της έλλειψης βροχών έχει επίσης προκαλέσει διαταραχές στη ναυτιλία και τον τουρισμό. Οι περικοπές θα μπορούσαν επίσης να πλήξουν την ευρύτερη οικονομία, η οποία παρουσίασε χαμηλότερη ανάπτυξη από τις προβλέψεις κατά το δεύτερο τρίμηνο.

«Η στάθμη του νερού του Δούναβη έχει μειωθεί περαιτέρω», δήλωσε ο Μάγκιαρ σε βίντεο στο Facebook. «Ως εκ τούτου, οι μηχανικοί του σταθμού του Paks εφάρμοσαν μια ακόμη σειρά μειώσεων της παραγωγής κατά τη διάρκεια της νύχτας.»
«Μια πλήρης διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.»

Το κόστος της ενεργειακής κρίσης για την Ουγγαρία

Η ενεργειακή κρίση ενδέχεται να κοστίσει στην Ουγγαρία 100 δισεκατομμύρια έως 200 δισεκατομμύρια φιορίνια (315 εκατομμύρια έως 630 εκατομμύρια δολάρια) λόγω της ραγδαίας αύξησης της τιμής της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε στο Facebook ο Mark Radnai, αντιπρόεδρος του κόμματος Tisza του Magyar.

Ο Magyar, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι ο σταθμός Paks ‌ενδέχεται να ⁠παραμείνει εκτός λειτουργίας για εβδομάδες, δήλωσε ότι το υπουργικό του συμβούλιο θα εκδώσει διάταγμα με το οποίο θα ζητήσει εθελοντικές περικοπές της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους μεγάλους καταναλωτές, επιπλέον των περίπου 240 MW που έχουν ήδη δεσμευτεί, και θα επιβάλει κυρώσεις εάν αυτές οι περικοπές δεν πραγματοποιηθούν.

Ανάλογα με τα επίπεδα παραγωγής και εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το διάταγμα θα επιτρέψει επίσης στον διαχειριστή του δικτύου MAVIR να ζητήσει υποχρεωτικές μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλους καταναλωτές και να αποσυνδέσει προσωρινά ορισμένους μεγάλους καταναλωτές από το δίκτυο, εάν χρειαστεί.
«Τα νοικοκυριά θα είναι τα τελευταία στην αλυσίδα των περιορισμών», δήλωσε ο Μάγιαρ.

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