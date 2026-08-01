Έπσταϊν: Τι δήλωσε πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι επαγγελματικές σχέσεις που διατηρούσε ο Τζέφρι Έπσταϊν με πρόσωπα του πολιτικού, οικονομικού και νομικού κόσμου συνεχίζουν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε η Κάθι Ρούμερλερ, πρώην νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα και μετέπειτα επικεφαλής του νομικού τμήματος της Goldman Sachs, η οποία κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη σχέση της με τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της κατάθεσης όπως μεταδίδει το ABC News, η Ρούμερλερ αναγνώρισε ότι ο Έπσταϊν συνέβαλε ουσιαστικά στην εξασφάλιση πελατών για τη δικηγορική εταιρεία στην οποία εργαζόταν, με τις σχετικές υποθέσεις να αποφέρουν έσοδα «μερικών εκατομμυρίων δολαρίων». Η κατάθεσή της εντάσσεται στη συνεχιζόμενη κοινοβουλευτική έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές αρχές χειρίστηκαν επί χρόνια τις υποθέσεις του Έπσταϊν και το δίκτυο των σχέσεών του.

Η ίδια εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής στις 15 Ιουλίου, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, επιμένοντας ότι ουδέποτε αποτέλεσε επίσημη συνήγορό του. Όπως είπε, ο Έπσταϊν απευθυνόταν κατά καιρούς σε εκείνη για νομικές ή επικοινωνιακές συμβουλές, όπως –κατά την έκφρασή της– κάνουν πολλοί άνθρωποι, ενώ χαρακτήρισε τη μεταξύ τους σχέση αυστηρά επαγγελματική.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι εκείνος ήταν αυτός που τη σύστησε στη Γαλλίδα τραπεζίτη Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, γεγονός που οδήγησε σε συνεργασία με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Έπσταϊν έφερε σε επαφή και άλλον δικηγόρο της εταιρείας της με πελάτη που αντιμετώπιζε ποινική υπόθεση.

Γιατί συνέχισε να έχει επαφή μαζί του

Η Ρούμερλερ δεν αμφισβήτησε ότι γνώριζε την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για αποπλάνηση ανήλικης με σκοπό την πορνεία. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε ότι αποφάσισε να συνεχίσει να διατηρεί επαγγελματική σχέση μαζί του επειδή ο ίδιος της είχε δείξει, όπως είπε, ειλικρινή μεταμέλεια και ντροπή για τις πράξεις του.

Αριάν ντε Ρόθτσιλντ Κατά την κατάθεσή της δήλωσε ότι στα χρόνια που συνεργάστηκε μαζί του δεν αντιλήφθηκε οποιαδήποτε ένδειξη πως συνέχιζε να διαπράττει εγκληματικές πράξεις. Αν, όπως ανέφερε, είχε πληροφορηθεί ότι κακοποιούσε γυναίκες ή ανήλικα κορίτσια, θα είχε απευθυνθεί άμεσα στις διωκτικές αρχές. περιγράφοντας τη σχέση τους, είπε ότι συναντήθηκαν περίπου είκοσι φορές την περίοδο 2014-2019. Η τελευταία τους επικοινωνία έγινε αμέσως μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν, τον Ιούλιο του 2019. Όπως κατέθεσε, η τηλεφωνική συνομιλία διήρκεσε λιγότερο από ένα λεπτό. Ο Έπσταϊν της είπε μόνο ότι είχε συλληφθεί και εκείνη τού απάντησε πως θα έπρεπε να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του. Η πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου αποκάλυψε ακόμη ότι παρακολούθησε από κοντά την πρώτη εμφάνιση του Έπσταϊν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Εξήγησε ότι είχε σοκαριστεί από τη σύλληψη και επιθυμούσε να ενημερώσει με ακρίβεια την Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, με την οποία είχε πλέον αναπτύξει προσωπική σχέση.Νωρίτερα φέτος, εκπρόσωπος της Ρόθτσιλντ είχε δηλώσει στο Reuters ότι η τραπεζίτης διατηρούσε αποκλειστικά επαγγελματικές επαφές με τον Έπσταϊν από το 2013 έως το 2019, χωρίς να γνωρίζει τη δράση του, καταδικάζοντας κατηγορηματικά τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορήθηκε.Αριάν ντε Ρόθτσιλντ

Τα email που προκάλεσαν ερωτήματα

Μεγάλο μέρος της εξέτασης επικεντρώθηκε στην αλληλογραφία της με τον Έπσταϊν. Οι βουλευτές παρουσίασαν email στα οποία η Ρούμερλερ τον αποκαλούσε «Uncle Jeffrey» («Θείο Τζέφρι») και χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα οικείο ύφος.

Η ίδια απάντησε ότι η συγκεκριμένη προσφώνηση ήταν ειρωνική και αποτελούσε τρόπο να σχολιάζει τον χαρακτήρα του. Όπως είπε, ο Έπσταϊν ήταν αλαζόνας, πιεστικός και συχνά μιλούσε με συγκαταβατικό τρόπο, γι’ αυτό και χρησιμοποιούσε τον χαρακτηρισμό «θείος» για να σατιρίσει τη συμπεριφορά του.

Η επιτροπή στάθηκε επίσης σε μηνύματα όπου γίνονταν αναφορές στο «είδος μασάζ του Τζέφρι» ή χρησιμοποιούνταν εκφράσεις όπως «δικαιώματα των θυμάτων, τρίχες». Η Ρούμερλερ αναγνώρισε ότι, διαβάζοντας σήμερα αυτά τα email, κατανοεί γιατί μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά για τα θύματα του Έπσταϊν.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι την εποχή που τα έγραφε δεν είχε πρόθεση να υποβαθμίσει τις καταγγελίες ή να επιδείξει αδιαφορία απέναντι στα θύματα.

Οι καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Στην κατάθεσή της επιβεβαίωσε επίσης ότι το 2015 είχε συζητήσει με τον Έπσταϊν για τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία υποστήριζε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον ίδιο και είχε εξαναγκαστεί να συνευρεθεί με ισχυρούς άνδρες, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Άντριου.

Η Ρούμερλερ είπε ότι τότε θεωρούσε πως οι ισχυρισμοί της Τζουφρέ δεν διέθεταν, κατά την εκτίμησή της ως πρώην εισαγγελέα και δικηγόρου υπεράσπισης, τα στοιχεία αξιοπιστίας που θα περίμενε κανείς.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονη αντίδραση από την οικογένεια της Τζουφρέ, η οποία πέθανε πέρυσι. Ο αδελφός της, Σκάι Ρόμπερτς, και η σύζυγός του, Αμάντα, δήλωσαν ότι η Ρούμερλερ θα έπρεπε να ντρέπεται επειδή επιχειρεί να αμφισβητήσει τη μαρτυρία της Βιρτζίνια, υποστηρίζοντας ότι εκείνη που στερείται αξιοπιστίας είναι η πρώην νομική σύμβουλος.

«Δεν κρινόμαστε για τις γνωριμίες μας»

Στο τέλος της κατάθεσής της η Ρούμερλερ πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι στα μέλη της επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα εστιάζει λανθασμένα στις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις ανθρώπων και όχι στις πράξεις τους.

Όπως ανέφερε, το αμερικανικό νομικό σύστημα αποδίδει ευθύνες για συγκεκριμένες πράξεις και όχι επειδή κάποιος είχε επαφή ή συναναστροφή με ένα πρόσωπο που αργότερα κατηγορήθηκε ή καταδικάστηκε για εγκλήματα.

Παράλληλα κατηγόρησε ορισμένους βουλευτές για υποκρισία, λέγοντας ότι είχαν στηρίξει δημόσια πολιτικό ο οποίος είχε κατηγορηθεί με αξιόπιστο τρόπο για σεξουαλική επίθεση, χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Η Ρούμερλερ προειδοποίησε ότι η λογική της συλλογικής ευθύνης λόγω συναναστροφών θα μπορούσε, όπως είπε, να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια για το αμερικανικό νομικό σύστημα και τις θεμελιώδεις αρχές του.

ΠΗΓΗ: in.gr