Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026

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Ανεβασμένο τζίρο κατέγραψε για τη χρήση 2024-2025 η ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (SSP Ελλάς), που διαχειρίζεται σειρά από μεγάλα brands στον κλάδο της εστίασης, όπως τα Burger King και Starbucks, χωρίς όμως οι υψηλές πωλήσεις να συνδέονται με αυξημένη κερδοφορία.

Για τη χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου οι πωλήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο στα 69,82 εκατ. ευρώ έναντι των 64,57 ευρώ για τη χρήση 2023-2024, την οποία η διοίκηση απέδωσε στην αυξημένη επιβατική κίνηση των αεροδρομίων στην ελληνική επικράτεια αλλά και των αεροδρομίων σε διεθνές επίπεδο. Άνοδο είχαν και τα μικτά κέρδη στο ποσό των 52,05 ευρώ από 47,33 εκατ. ευρώ το 2024.

Από την άλλη πλευρά, πτώση σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων στα 3,2 εκατ. ευρώ από 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους έπεσαν στα 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Στο ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου του 2025 η εταιρεία προχώρησε σε επέκταση του δικτύου καταστημάτων της στα περιφερειακά αεροδρόμια της Μυκόνου, της Κω, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, των Χανίων, της Ρόδου αλλά και στο νέο κτίριο του Διεθνούς Αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, αποσκοπώντας να εδραιώσει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά της στον χώρο της εστίασης εντός των αεροδρομίων.

Σημειώνεται ότι η SSP Ελλάς λειτουργούσε κατά το τέλος της χρήσης συνολικά 44 καταστήματα, τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν 21,8 εκατ. ευρώ από 18,6 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 35,5 εκατ. ευρώ.

Παρά την πτώση της κερδοφορίας, η επιχείρηση παραμένει αισιόδοξη για τα αποτελέσματα του 2026, στηριζόμενη στις ευοίωνες προβλέψεις για αυξημένες τουριστικές αφίξεις.

Θετικές προοπτικές για το 2026

Επαναφορά στην κερδοφορία προσδοκά η διοίκηση της SSP Ελλάς, η οποία ποντάρει στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης και της τουριστικής προσέλευσης στην Ελλάδα.

Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Σεπτεμβρίου 2026 η εταιρεία αναμένει την επίτευξη σημαντικών κερδών και βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης, δεδομένης της κυρίαρχης θέσης της στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αλλά και της παρουσίας της σε περιφερειακά αεροδρόμια, που βρίσκονται σε κομβικά τουριστικά θέρετρα ανά την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία προτείνει τη διανομή μερίσματος 2,3 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης.