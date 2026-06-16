Starbucks: Γιατί οργανώνουν μαθήματα ιστορίας για τους εργαζόμενους

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Να κλείσει όλα τα καταστήματά της αποφάσισε η Starbucks Korea στις 22 Ιουνίου, προκειμένου να προχωρήσει η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ιστορικής ευαισθητοποίησης και κοινωνικής ευαισθησίας, σύμφωνα με τον όμιλο Shinsegae, μετά από τις αντιδράσεις του κοινού σχετικά με μια διαφημιστική καμπάνια.

Η αλυσίδα καφέ δέχτηκε εκτεταμένες επικρίσεις και υπέστη «πολύ σημαντική» πτώση στις πωλήσεις μετά την εκστρατεία του περασμένου μήνα που θύμισε μια βίαιη στρατιωτική καταστολή των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας το 1980.

Η θυγατρική της Shinsegae, ⁠E-Mart, η οποία κατέχει τα Starbucks Korea, λάνσαραν την προωθητική ενέργεια ποτηριών «Tank Day» στην επέτειο της Εξέγερσης Γκουάνγκτζου στις 18 Μαΐου, όταν η στρατιωτική κυβέρνηση ανέπτυξε στρατεύματα και τανκς για να καταστείλει τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας.

Το προσωπικό των κεντρικών γραφείων της Starbucks Korea και τα στελέχη του τμήματος E-Mart της Shinsegae θα παρακολουθήσουν την ίδια εκπαίδευση στις 17 Ιουνίου στο εσωτερικό κέντρο εκπαίδευσης του ομίλου, ενώ ο πρόεδρος της Shinsegae, Chung Yong-jin, και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των θυγατρικών θα παρακολουθήσουν ξεχωριστή συνεδρία στις 24 Ιουνίου όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο Reuters.

Η Shinsegae επισήμανε μάλιστα ότι η κίνηση αυτή αντανακλούσε τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε την πρόσφατη διαμάχη για το μάρκετινγκ και τη δέσμευσή της να αποτρέψει μια τέτοια επανάληψη. Ο Chung είχε προηγουμένως ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τη διαμάχη.

Πρόκειται για το πρώτο πρόωρο κλείσιμο καταστημάτων Starbucks Korea σε εθνικό επίπεδο από τότε που η αλυσίδα άνοιξε στη χώρα το 1999

Η αλήθεια της ιστορίας

Η διάλεξη για την ιστορική ‌ευαισθητοποίηση, με επικεφαλής έναν καθηγητή ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Sungkyunkwan, θα εξετάσει τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Νότιας Κορέας από τη δεκαετία του 1950 και θα συζητήσει πώς θα πρέπει να κατανοηθούν.

Μια ξεχωριστή εκπαίδευση κοινωνικής ευαισθησίας, που θα διεξάγεται από καθηγητή κοινωνιολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο, θα εξετάσει πώς οι εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά ζητήματα όπως η ιστορία, η εργασία, το φύλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μάρκετινγκ και σε άλλες εταιρικές δραστηριότητες.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα είναι το πρώτο πρόωρο κλείσιμο καταστημάτων Starbucks Korea σε εθνικό επίπεδο από τότε που η αλυσίδα άνοιξε στη χώρα το 1999.

Η Starbucks Korea σχεδιάζει επίσης να αναθεωρήσει τις διαδικασίες έγκρισης μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μιας λίστας ελέγχου κοινωνικής ευαισθησίας που θα καλύπτει την ιστορία, τις αναμνηστικές ημερομηνίες, την πολιτική, τις καταστροφές, τα στρατιωτικά ζητήματα, το φύλο, τη βία και τις εκφράσεις μίσους, όπως αναφέρει η εταιρεία Shinsegae.