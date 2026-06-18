Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωσε μετά την 5ήμερη άνοδο

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Με ελεγχόμενες απώλειες και επιλεκτικές κινήσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να διορθώνει ελαφρώς μετά το ισχυρό ανοδικό πενθήμερο που είχε φέρει τον Γενικό Δείκτη κοντά στο ορόσημο των 2.500 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,52% στις 2.471,78 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.467,80 μονάδων (-0,68%) και 2.489,11 μονάδων (+0,18%). Ο τζίρος ανήλθε στα 362,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 52,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 12 εκατ. τεμάχια αξίας 112,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,59% στις 6.284,86 μονάδες, ενώ στο +0,82% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.165,28 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,95% στις 2.852,91 μονάδες.

Ήπια διόρθωση

Σαφώς πιο επιλεκτικές οι κινήσεις σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με πολλά χαρτοφυλάκια να αναλώνονται σε επιλεκτικές αναδιαρθρώσεις θέσεων και μερική κατοχύρωση κερδών. Και μπορεί η αξία των συναλλαγών να έφτασε σε ικανοποιητικά επίπεδα, σημαντικό όμως μέρος του τζίρου προήλθε από προσυμφωνημένες συναλλαγές, κυρίως στον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στη μετοχή της Πειραιώς.

Οι ρευστοποιήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες, καθώς αρκετά χαρτοφυλάκια προχώρησαν στην κατοχύρωση μέρους των πρόσφατων κερδών τους. Αφορμή αποτέλεσε και η πιο αυστηρή στάση της Federal Reserve όσον αφορά τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων, η οποία οδήγησε σε αναδιάρθρωση θέσεων διεθνώς, ιδιαίτερα σε τοποθετήσεις που είναι πιο ευαίσθητες στο υψηλότερο κόστος χρήματος.

Παράλληλα, οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών ανησυχιών και στη μείωση των τιμών της ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί η αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που είχαν οι τελευταίες αναταράξεις στον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα. Τα σχετικά στοιχεία που αναμένονται το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό κλίμα.

Στο εσωτερικό, οι κινήσεις των επενδυτών είχαν ως οδηγό και το αυριανό rebalancing των δεικτών FTSE και Stoxx. Η CrediaBank εντάσσεται στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, αντικαθιστώντας τον Σαράντη, ενώ ταυτόχρονα εισέρχεται και σε δείκτες του οίκου Stoxx, γεγονός που ενεργοποίησε σχετικές τοποθετήσεις από θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε και η ΑΔΜΗΕ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ισχυρή επενδυτική ζήτηση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Eurobank και Alpha Bank έκλεισαν με απώλειες 2,48% και 2,18% αντίστοιχα, με τις ΔΕΗ, Motor Oil και Βιοχάλκο να ακολουθούν με πτώση που ξεπέρασε το 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, Εθνική, Σαράντης, ΔΑΑ, Jumbo και Aegean.

Στον αντίποδα, ο Aktor σημείωσε άλμα 6,03%, με τις ΕΥΔΑΠ και Cenergy να ακολουθούν με κέρδη 3,75% και 3,36% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Κύπρου και Allwyn, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Λάμδα, Metlen, Helleniq Energy, Optima, Τιτάν και ΟΤΕ. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Πειραιώς.