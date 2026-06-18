Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελέγχει τις πιέσεις του profit taking η αγορά

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Σε αρνητικά εδάφη παραμένει το χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με το ταμπλό όμως να είναι μοιρασμένο καθώς δεν λείπουν οι τίτλοι που παραμένουν στο επίκεντρο των αγοραστών, ακόμη και μετά το πενθήμερο ανοδικό σερί.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,46% στις 2.473,37 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 174,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 23,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,45% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.293,93 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,49% στις 2.893,73 μονάδες.

Τζίρος μέσω πακέτων

Επιλεκτικές κινήσεις καταγράφονται στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη κοντά στο ορόσημο των 2.500 μονάδων.

Ο τζίρος κινείται σε αυξημένα επίπεδα, ωστόσο η ενίσχυσή του οφείλεται κυρίως σε προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα), με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στη μετοχή της Πειραιώς.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες διατηρούν αυξημένο το επίπεδο αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές. Το γεωπολιτικό ρίσκο λειτουργεί ως παράγοντας συγκράτησης των νέων τοποθετήσεων, με αρκετά χαρτοφυλάκια να επιλέγουν στάση αναμονής έως ότου διαμορφωθεί πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Παρά τη σημερινή ήπια διορθωτική κίνηση, η εικόνα της αγοράς δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς προς το παρόν δεν διαφαίνεται ότι απειλούνται τα κεκτημένα των προηγούμενων συνεδριάσεων. Αντίθετα, η τρέχουσα φάση εκλαμβάνεται ως μια φυσιολογική κίνηση κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών και αφομοίωσης των υψηλών επιπέδων, με τη μεσοπρόθεσμη τάση να παραμένει θετική, εφόσον δεν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank, η ΕΛΧΑ, η ΔΕΗ, η Coca Cola και η Allwyn σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Βιοχάλκο, ΟΤΕ, Metlen, Τιτάν, Εθνική, Jumbo, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Σαράντης.

Στον αντίποδα, ο Aktor κερδίζει 3,29%, με τις ΕΥΔΑΠ, Cenergy και Helleniq Energy να σημειώνουν κέρδη άνω του 2%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Λάμδα, Optima Bank, Motor Oil, ΔΑΑ, Πειραιώς, Κύπρου και Alpha Bank.