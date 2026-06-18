Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικά η αγορά, με μεγάλα πακέτα στην Πειραιώς

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Διορθωτικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με πολλά χαρτοφυλάκια να παίρνουν μέρος των κερδών τους μετά από πέντε ημέρες συνεχούς ανόδου, χωρίς όμως να παρατηρούνται υπερβολές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,33% στις 2.476,38 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 64 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 7,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,45% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.293,93 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,95% στις 2.852,89 μονάδες.

Η άνοδος του τζίρου συνδέεται κυρίως με τρία πακέτα 4,8 εκατ. τεμαχίων στην Πειραιώς, αξίας 45,7 εκατ. ευρώ.

Κατοχύρωση κερδών

Όπως ήταν αναμενόμενο πολλά χαρτοφυλάκια προχωρούν σε κατοχύρωση μέρους των κερδών του προηγούμενου ανοδικού πενθημέρου. Αφορμή φυσικά δόθηκε από την πιο αυστηρή ρητορική της Federal Reserve σχετικά με τα επιτόκια, καθώς κινητοποίησε αλλαγές σε θέσεις που ενδεχομένως να επηρεαστούν από τα υψηλότερα επιτόκια.

Στο επίκεντρο βέβαια παραμένουν και οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής,χρηματιστήριο Αθηνών μετά και την υπογραφή μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών ανησυχιών και των τιμών της ενέργειας. Λίαν συντόμως όμως θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία για το κατά πόσο οι τελευταίες γεωπολιτικές αναταράξεις επηρέασαν τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα.

Επί της Λ. Αθηνών τώρα, οι κινήσεις έχουν και ως οδηγό το αυριανό rebalancing των δεικτών FTSE και Stoxx. Η CrediaBank θα πάρει τη θέση του Σαράντη στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ εισέρχεται και σε δείκτες του οίκου Stoxx. Επίσης, σήμερα κλείνει και το βιβλίο της αύξησης κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να είναι τεράστιο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank χάνει 2,05%, με τις Εθνική και ΕΛΧΑ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Βιοχάλκο, Cenergy, Jumbo, Πειραιώς, Τιτάν, Alpha Bank, ΔΕΗ και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy κερδίζει 2,29%, με την ΕΥΔΑΠ να ακολουθεί με +1,78%. Ήπια ανοδικά κινούτναι οι ΔΑΑ, Λάμδα, Metlen, Motor Oil, Allwyn, Aegean, Coca Cola, Aktor, Optima και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ο ΟΤΕ και ο Σαράντης δεν έχει μεταβολή.